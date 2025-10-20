Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες σταρ στον χώρο του θεάματος εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες. Από τον κόσμο της μουσικής έως εκείνον της μεγάλης οθόνης, η Τζένιφερ Λόπεζ έχει αφήσει το σημάδι της, θεωρείται αυτή που «έσπασε» τα σύνορα του Χόλιγουντ για τους λατίνους και μια από τις πιο επιδραστικές pop stars.

Όσο γεμάτη, όμως, είναι η επαγγελματική της ζωή άλλο τόσο είναι και η προσωπική της. Η 56χρονη pop star έχει κάνει τέσσερις γάμους έως σήμερα (παίρνοντας ισάριθμα διαζύγια, με πιο πρόσφατο αυτό με τον Μπεν Άφλεκ), ενώ οι σχέσεις της -από τον Sean «Diddy» Combs έως τον Άλεξ Ροντρίγκεζ- έχουν γίνει πρωτοσέλιδα στα tabloids.

Ωστόσο, μιλώντας πριν από μερικές ημέρες στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν, η Τζένιφερ Λόπεζ τόνισε ότι παρά τους γάμους και τις σχέσεις που έχει κάνει στη ζωή της, δεν έχει αγαπηθεί πραγματικά από κανέναν.

Μια δήλωση που ήταν αρκετή να προκαλέσει αντιδράσεις στους πρώην της και συγκεκριμένα από τον Οχάνι Νόα. Ο σύζυγος Νο1 της JLo, με τον οποίο έμεινε παντρεμένη περίπου έναν χρόνο, αποφάσισε να περάσει στην επίθεση, λέγοντας ότι εκείνη είναι η κύρια υπεύθυνη των αποτυχημένων σχέσεών της.

«Το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαι εγώ. Είσαι εσύ» έγραψε σε story του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και συνέχισε: «Εσύ ήσουν αυτή που δεν μπορούσες να κρατηθείς. Έχεις αγαπηθεί αρκετές φορές και έχεις κάνει καλές σχέσεις. Εμένα για παράδειγμα».

Ο 51χρονος παραγωγός και ηθοποιός δεν έμεινε εκεί και συνέχισε, λέγοντας ότι παραήταν καλός για την Τζένιφερ Λόπεζ. «Έκανα τα πάντα για να κρατήσω αυτόν τον γάμο, αλλά εσύ είπες ψέματα και με απάτησες. Για αυτό σε άφησα. Πες για μια φορά στη ζωή σου την αλήθεια» συνέχισε και κατέληξε:

«Ας μάθει ο κόσμος ότι εσύ είσαι το πρόβλημα. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου».

Έως τώρα η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έχει απαντήσει στην ανάρτηση του Οχάνι Νόα.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Mario Anzuoni/File Photo