Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση
20 Οκτωβρίου 2025 | 14:50

Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Οχάνι Νόα, την κατηγόρησε για απιστία κατά την διάρκεια του γάμου τους και δήλωσε ότι εκείνη είναι το πρόβλημα στις σχέσεις της.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες σταρ στον χώρο του θεάματος εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες. Από τον κόσμο της μουσικής έως εκείνον της μεγάλης οθόνης, η Τζένιφερ Λόπεζ έχει αφήσει το σημάδι της, θεωρείται αυτή που «έσπασε» τα σύνορα του Χόλιγουντ για τους λατίνους και μια από τις πιο επιδραστικές pop stars.

Όσο γεμάτη, όμως, είναι η επαγγελματική της ζωή άλλο τόσο είναι και η προσωπική της. Η 56χρονη pop star έχει κάνει τέσσερις γάμους έως σήμερα (παίρνοντας ισάριθμα διαζύγια, με πιο πρόσφατο αυτό με τον Μπεν Άφλεκ), ενώ οι σχέσεις της -από τον Sean «Diddy» Combs έως τον Άλεξ Ροντρίγκεζ- έχουν γίνει πρωτοσέλιδα στα tabloids.

Ωστόσο, μιλώντας πριν από μερικές ημέρες στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν, η Τζένιφερ Λόπεζ τόνισε ότι παρά τους γάμους και τις σχέσεις που έχει κάνει στη ζωή της, δεν έχει αγαπηθεί πραγματικά από κανέναν.

Μια δήλωση που ήταν αρκετή να προκαλέσει αντιδράσεις στους πρώην της και συγκεκριμένα από τον Οχάνι Νόα. Ο σύζυγος Νο1 της JLo, με τον οποίο έμεινε παντρεμένη περίπου έναν χρόνο, αποφάσισε να περάσει στην επίθεση, λέγοντας ότι εκείνη είναι η κύρια υπεύθυνη των αποτυχημένων σχέσεών της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Us Weekly (@usweekly)

«Το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαι εγώ. Είσαι εσύ» έγραψε σε story του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και συνέχισε: «Εσύ ήσουν αυτή που δεν μπορούσες να κρατηθείς. Έχεις αγαπηθεί αρκετές φορές και έχεις κάνει καλές σχέσεις. Εμένα για παράδειγμα».

Ο 51χρονος παραγωγός και ηθοποιός δεν έμεινε εκεί και συνέχισε, λέγοντας ότι παραήταν καλός για την Τζένιφερ Λόπεζ. «Έκανα τα πάντα για να κρατήσω αυτόν τον γάμο, αλλά εσύ είπες ψέματα και με απάτησες. Για αυτό σε άφησα. Πες για μια φορά στη ζωή σου την αλήθεια» συνέχισε και κατέληξε:

«Ας μάθει ο κόσμος ότι εσύ είσαι το πρόβλημα. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου».

Έως τώρα η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έχει απαντήσει στην ανάρτηση του Οχάνι Νόα.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Mario Anzuoni/File Photo

Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Vita.gr
Ενέργεια
ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
20.10.25

Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό» αποκάλυψε ο Κάλουμ Τέρνερ μιλώντας για την γνωριμία του με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα.

Σύνταξη
Blue Moon – Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ
20.10.25

Blue Moon - Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ

Οι λάτρεις του Μπρόντγουεϊ και της παλιάς Νέας Υόρκης θα μαγευτούν εντελώς με την έξυπνη, ξεκαρδιστική και στοιχειωτική ταινία με πρωταγωνιστή έναν εντελώς μεταμορφωμένο Ίθαν Χοκ στο ρόλο του στιχουργού του μουσικοθεάτρου Λόρενς Χαρτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»
20.10.25

Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»

«Οι γονείς μου έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να μου ενσταλάξουν ότι δεν πρέπει να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πρέπει να δουλεύω» λέει η Απλ Μάρτιν, η οποία είναι φοιτήτρια κι εργάζεται ως μοντέλο και παραμένει ένα συνειδητοποιημένο nepo baby.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
«Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον
19.10.25

«Γιατί δεν υιοθετείς;» - Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον δηλώνει ότι ποτέ δεν ήθελε να υιοθετήσει παιδιά λόγω των προβλημάτων υπογονιμότητας που αντιμετώπιζε –ωστόσο, λέει και κάτι ακόμη που μας προκάλεσε έκπληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»
19.10.25

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της Apple TV, ο Μάρτιν Σκορσέζε λέει ότι «ποτέ δεν έζησε τέτοια κατάθλιψη» όπως όταν γύριζε την ταινία «Βασιλιάς για μια Νύχτα» (The King of Comedy) κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»
19.10.25

Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Μαρκ Ράφαλο και Γούντι Χάρελσον αποφάσισαν να πιουν ένα ποτό σε ένα ασφυκτικά γεμάτο μπαρ της Νέας Ορλεάνης, ενόσω γύριζαν την ταινία «Now You See Me».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη
18.10.25

Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη

Αν και η Έλεν Μόρις προτιμά τα βιβλία από τον κινηματογράφο, παραμένει η μεγαλύτερη θαυμάστρια του συζύγου της, Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του
18.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του

Ο Γιώργος Μερκουλίδης, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη για λόγους προσωπικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως δήλωσε με ανακοίνωση του.

Σύνταξη
