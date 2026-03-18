Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Μια φωτογραφία προκάλεσε πανικό
Η Τζένιφερ Λόπεζ για μια ακόμη φορά αναστατώνει τους followers της. Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media. «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράστηκε στιγμές χαλάρωσης μετά από πρόσφατη συναυλία της, ανεβάζοντας φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram.
Στις εικόνες, η διάσημη τραγουδίστρια ποζάρει χαλαρά πάνω σε έναν καναπέ, φορώντας ένα κομψό, εφαρμοστό φόρεμα και ψηλοτάκουνα αποκαλυπτικά παπούτσια.
Η ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media
Η Τζένιφερ Λόπεζ στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».
Τα σχόλια των followers
Την ανάρτηση ακολούθησαν πολλά σχόλια με τους περισσότερους να αποθεώνουν την εμφάνισή της, κάνοντας λόγο για «θεά», «βασίλισσα» και «εκθαμβωτική παρουσία», «τέτοια ομορφιά θα έπρεπε να ήταν παράνομη».
Πέραν όμως των κολακευτικών σχολίων υπήρξε και μια φωτογραφία που προκάλεσε πανικό.
Πιο συγκεκριμένα, σε μία από τις αναρτήσεις της Λόπεζ, αρκετοί χρήστες υποστήριξαν ότι το ένα πόδι της δείχνει να έχει έξι δάχτυλα αντί για πέντε, προκαλώντας κύμα σχολίων και εικασιών.
Μάλιστα, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, με χρήστες να το μεγεθύνουν και να το αναλύουν, προσπαθώντας να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
Η συζήτηση πήρε διαστάσεις, με το θέμα να γίνεται trend σε social media και lifestyle sites. Κάποιοι υποστήριζαν ότι είναι προϊόν ΑΙ, ενώ κάποιοι άλλοι ένα συγκεκριμένο φίλτρο.
Τζένιφερ Λόπεζ: Η αντίδραση της στην περιβοήτη ανάρτηση
Η τραγουδίστρια προτίμησε να μην σχολιάσει τα σχόλια επιλέγοντας το «μυστήριο».
