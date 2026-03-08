Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν «έτοιμη να τα παρατήσει όλα» μετά το διαζύγιό της από τον Μαρκ Άντονι το 2014 – αλλά, μια μέντορας της, εμφανίστηκε μπροστά της σαν από μηχανής θεός, δίνοντας της κίνητρο να συνεχίσει να παλεύει κόντρα στο χάος.

Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που έδωσε από τη σκηνή του Up All Night Las Vegas στο The Colosseum την Παρασκευή 6 Μαρτίου, η ηθοποιός και τραγουδίστρια εξήγησε ότι οι μήνες που ακολούθησαν το χωρισμό της από τον τρίτο σύζυγό της ήταν «πραγματικά πολύ δύσκολοι».

«Ήμουν πραγματικά έτοιμη να τα παρατήσω όλα», συνέχισε η Λόπεζ, που έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον Άντονι.

«Ήμουν μια μητέρα, δίχως σύζυγο [που έπρεπε να μεγαλώσω] τρίχρονα δίδυμα», πρόσθεσε και, αν και ταξικά είναι αδιαμφισβήτητα σε πιο προνομιακή θέση από μια γυναίκα που βρίσκεται στη βιοπάλη δίχως στήριγμα, η τραγουδίστρια, ένιωθε ότι η ζωή της είχε πάρει την κάτω βόλτα.

Είσαι χορεύτρια;

Ωστόσο, μέσα στο άπλετο σκοτάδι, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια φωτεινή συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα.

«Μου είπε: ‘Τζένιφερ, είσαι χορεύτρια, σωστά;’», θυμάται η Λόπεζ. «Είπα: ‘Ναι, είμαι» Και εκείνη απάντησε: ‘Όταν μαθαίνεις έναν χορό και κάνεις λάθος τα βήματα, τι κάνεις;’ Είπα: ‘Συνεχίζω μέχρι να τα κάνω σωστά’ Και εκείνη είπε: ‘Σωστά, Τζένιφερ. Συνέχισε πάντα να χορεύεις’».

«Και εύχομαι το ίδιο για όλους σας, ότι ό,τι και αν σας φέρει η ζωή, να χορεύετε και να χορεύετε και να χορεύετε. Ξανά και ξανά και ξανά», πρόσθεσε.

Τη δεύτερη βραδία της εμφάνισης της Τζένιφερ Λόπεζ στο Up All Night τον Δεκέμβριο, η καλλιτέχνιδα πρόσθεσε ότι «άρχισε πραγματικά να γίνεται καλή στο [χορό]» μετά το τρίτο διαζύγιό της, σε μια περίοδο που η ζωή της «ήταν ένα χάος».

«Καταλάβαινε πού πονούσα»

Παρά τον πόνο που της προκάλεσε ο χωρισμός της με τον Μαρκ Άντονι, η Τζένιφερ Λόπεζ είπε στον παρουσιαστή του Sunday Today, Γουίλι Γκέιστ, τον Δεκέμβριο του 2018 ότι ο πρώην σύζυγός της, «με βοήθησε πραγματικά» κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων του γάμου τους.

«Ο Μαρκ με βοήθησε πραγματικά να αποκτήσω αυτοπεποίθηση και καταλάβαινε ακριβώς πού πονούσα», είπε τότε, ενώ θυμήθηκε ότι συνεχώς της έλεγε: «Είσαι υπέροχη τραγουδίστρια. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πει ότι δεν είσαι».

«Τον σεβόμουν πολύ, γιατί τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών», συνέχισε.

Αφού συνεργάστηκε με τον Άντονι για το άλμπουμ της «Por Primera Vez», χρόνια μετά το χωρισμό τους, η Λόπεζείπε στο podcast ¡Viva Latino! του Spotify τον Νοέμβριο του 2017 ότι η εμπειρία «στην πραγματικότητα αποκατέστησε τη μεταξύ μας σχέση και μας έκανε ξανά φίλους».

«Γνωριστήκαμε στη δουλειά. Και έτσι θυμηθήκαμε ότι, ναι, συνδεόμαστε σε αυτό το επίπεδο της μουσικής», εξήγησε.

*Με πληροφορίες από: People