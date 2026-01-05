Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της

Η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ δεν πήγε απλώς να παρακολουθήσει το πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της – έγινε η απόλυτη πρωταγωνίστρια της βραδιάς. Η 80χρονη Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ κατάφερε, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να κλέψει τις εντυπώσεις και να μετατραπεί σε viral φαινόμενο, αποδεικνύοντας πως η ενέργεια δεν έχει ηλικία.

Get Right

Την ώρα που η Τζένιφερ Λόπεζ βρισκόταν στη σκηνή ερμηνεύοντας το Get Right, οι κάμερες στράφηκαν στο κοινό – και συγκεκριμένα στη μητέρα της. Με χαμόγελο, ρυθμό και έναν αυθορμητισμό που θύμιζε clubbing στα καλύτερά του, η Γουαδελούπε λικνιζόταν στους ρυθμούς του τραγουδιού, χωρίς ίχνος αμηχανίας.

Το αποτέλεσμα; Ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Μέσα σε λίγες ώρες, το στιγμιότυπο ξεπέρασε τα επτά εκατομμύρια προβολές, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή. «Τώρα καταλαβαίνω από πού πήρε η Τζένιφερ», έγραφε ένας χρήστης, ενώ άλλοι τη χαρακτήριζαν «στόχο ζωής» και «απόδειξη ότι η χαρά δεν συνταξιοδοτείται ποτέ». Κάποιοι μάλιστα αστειεύτηκαν πως η Γουαδελούπε είναι «η νέα βασίλισσα του dance floor».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η μητέρα της Λόπεζ γίνεται αντικείμενο θαυμασμού, ωστόσο αυτή τη φορά κέρδισε κάτι παραπάνω από συμπάθεια: κέρδισε τον τίτλο της πιο cool μαμάς της χρονιάς. Και αν κάτι απέδειξε αυτό το viral στιγμιότυπο, είναι πως το star quality μάλλον είναι οικογενειακή υπόθεση.