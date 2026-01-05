magazin
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της
05 Ιανουαρίου 2026 | 09:00

Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της

Στα 80 της χρόνια, η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Με τον ξέφρενο χορό της στο πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της, η Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές

Η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ δεν πήγε απλώς να παρακολουθήσει το πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της – έγινε η απόλυτη πρωταγωνίστρια της βραδιάς. Η 80χρονη Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ κατάφερε, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να κλέψει τις εντυπώσεις και να μετατραπεί σε viral φαινόμενο, αποδεικνύοντας πως η ενέργεια δεν έχει ηλικία.

Get Right

Την ώρα που η Τζένιφερ Λόπεζ βρισκόταν στη σκηνή ερμηνεύοντας το Get Right, οι κάμερες στράφηκαν στο κοινό – και συγκεκριμένα στη μητέρα της. Με χαμόγελο, ρυθμό και έναν αυθορμητισμό που θύμιζε clubbing στα καλύτερά του, η Γουαδελούπε λικνιζόταν στους ρυθμούς του τραγουδιού, χωρίς ίχνος αμηχανίας.

Το αποτέλεσμα; Ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

View this post on Instagram

A post shared by People Magazine (@people)


Μέσα σε λίγες ώρες, το στιγμιότυπο ξεπέρασε τα επτά εκατομμύρια προβολές, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή. «Τώρα καταλαβαίνω από πού πήρε η Τζένιφερ», έγραφε ένας χρήστης, ενώ άλλοι τη χαρακτήριζαν «στόχο ζωής» και «απόδειξη ότι η χαρά δεν συνταξιοδοτείται ποτέ». Κάποιοι μάλιστα αστειεύτηκαν πως η Γουαδελούπε είναι «η νέα βασίλισσα του dance floor».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η μητέρα της Λόπεζ γίνεται αντικείμενο θαυμασμού, ωστόσο αυτή τη φορά κέρδισε κάτι παραπάνω από συμπάθεια: κέρδισε τον τίτλο της πιο cool μαμάς της χρονιάς. Και αν κάτι απέδειξε αυτό το viral στιγμιότυπο, είναι πως το star quality μάλλον είναι οικογενειακή υπόθεση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Πετρέλαιο
Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Ποντοπόρος
Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση
«Δεν είχα σκοπό» 05.01.26

Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση

Τον Μάιο, ο Μπίλι Τζόελ αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για υδροκέφαλο κανονικής πίεσης και έκτοτε ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι
Ηλεκτρολόγος μηχανικός; 04.01.26

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι ακόμη και αν δεν γινόταν ηθοποιός, η μοίρα θα τον είχε φέρει και πάλι κοντά στον έρωτα της ζωής του, την Τζάκι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»
Φωτογραφίες 04.01.26

Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»

Η Μαρία Μπεκατώρου επέλεξε το Μαρόκο για τις ημέρες των εορτών και μέσα από εικόνες που μοιράστηκε στο Instagram αποκάλυψε στιγμές από το ταξίδι της, δηλώνοντας γοητευμένη από τη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «το κλειδί της ευτυχίας»

Σύνταξη
Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό
«Θα το κλέψει» 04.01.26

Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό

«Δεν αποχώρησα εκνευρισμένος, απλά δεν μου άρεσε να είμαι ο τύπος που όλοι θέλουν να του δείξουν συμπόνια», υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Έντι Μέρφι, μιλώντας για την τελετή των Όσκαρ του 2007.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ
Go Fun 04.01.26

Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί κλείνει οριστικά την πόρτα του Χόλιγουντ, βάζοντας πωλητήριο στην ιστορική της έπαυλη στο Λος Άντζελες και αναζητώντας μια νέα πατρίδα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις δικαστικές διαμάχες με τον Μπραντ Πιτ

Σύνταξη
FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του
IYDKNYK 04.01.26

FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του

Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να στείλει τα μηνύματά του μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας σύντομα και φορτισμένα συνθήματα όπως το FAFO και το «If you don’t know, now you know» — φράσεις με ρίζες στην κουλτούρα του UFC και της διαδικτυακής αργκό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί
«Πολεμίστρια» 04.01.26

«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί

Η διάσημη πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς Lost και των ταινιών της Marvel, Εβάντζελιν Λίλι, προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία της.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
English edition 05.01.26

Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades

As farmers threaten nationwide highway closures, the government weighs new concessions alongside fines and administrative penalties, signaling that patience with prolonged blockades is running out

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα

Σύγκρουση από τα παλιά για την εξωτερική πολιτική, τα σκληρά καρφιά Τσίπρα για τους «μεγάλους προστάτες» του Μητσοτάκη και η νευρική… απάντηση του Μαξίμου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»
Κόσμος 05.01.26

Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»

Απειλές για επεμβάσεις των ΗΠΑ σε κυρίαρχα κράτη της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής και αλλού, εκτόξευσε ο Τραμπ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας, Μαδούρο

Σύνταξη
