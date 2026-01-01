Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

Κατά τη διάρκεια της μουσικής παράστασης Up All Night στο The Colosseum στο Caesars Palace την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ έδωσε μια ομιλία απευθυνόμενη στο κοινό, όπου και στάθηκε στην καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2004 έως το 2014.

Αφού αγκάλιασε επί σκηνής τα 17χρονα δίδυμα παιδιά της με τον Άντονι, τον Μαξ και την Εμέ, η Λόπεζ, μίλησε για το τι ήλπιζε ότι το κοινό θα αποκομίσει από την παράστασή της εκείνο το βράδυ.

«Τζένιφερ, είσαι χορεύτρια, σωστά;»

Σε ένα Instagram Reel της ομιλίας που αναρτήθηκε την Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου, η δημιουργός του hit «Waiting for Tonight» θυμήθηκε μια στιγμή από την πρώτη βραδιά της παραμονής της στο ίδιο μέρος πριν από 10 χρόνια, όταν τα παιδιά της ήταν 7 ετών.

«Μετά την παράσταση ήρθαν κοντά μου και ένας από αυτούς, ο Μαξ, μου είπε: ‘Μαμά, γιατί δεν φοράς ποτέ παντελόνια στη σκηνή;’ Και σκέφτηκα: ‘Χριστέ μου, [ζω] μια τρελή ζωή. Είναι παράξενη η ζωή’», θυμήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ.

Η Λόπεζ είπε τότε στον γιο της ότι αυτή η στυλιστική της επιλογή είναι αποτέλεσμα του ότι είναι «χορεύτρια και μου αρέσει να χορεύω».

«Φαινόταν καλή δικαιολογία εκείνη τη στιγμή. Ήταν 7 ετών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να χορεύω», είπε.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Η Λόπεζ μοιράστηκε τότε μια συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο της διαζύγιο και ήλπιζε ότι το κοινό θα την κρατούσε στο μυαλό του εκείνο το βράδυ.

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, άρχισα να γίνομαι πραγματικά καλή στο [χορό], εντάξει;», είπε, πριν εξηγήσει ότι ήταν «έτοιμη να τα παρατήσει όλα» μέχρι που μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

«Η ζωή μου ήταν ένα χάος», θυμήθηκε η Λόπεζ. «Ήμουν για πρώτη φορά ανύπαντρη μητέρα με δύο μικρά δίδυμα 3 ετών, και τότε μία από τις μέντορές μου, η Λουίζ Χέι, μου είπε: ‘Τζένιφερ, είσαι χορεύτρια, σωστά;’ Εγώ απάντησα: ‘Ναι, είμαι’».

Η Χέι την ρώτησε τότε: «Όταν μαθαίνεις έναν χορό και κάνεις λάθος τα βήματα, τι κάνεις;», και η Λόπεζ απάντησε: «Συνεχίζω μέχρι να τα κάνω σωστά». Η Χέι της είπε τότε «αυτό είναι το μυστικό».

«Συνέχισε πάντα να χορεύεις», είπε στη Λόπεζ.

*Με πληροφορίες από: People