Στροφή της ΕΕ στη μεταναστευτική πολιτική: «Πράσινο φως» για κέντρα απέλασης εκτός Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μια νέα, πιο σκληρή φάση της μεταναστευτικής της πολιτικής, μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του αναθεωρημένου κανονισμού επιστροφών, ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία κέντρων απέλασης μεταναστών εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Η απόφαση, που πέρασε με τη στήριξη των συντηρητικών δυνάμεων και της ακροδεξιάς, σηματοδοτεί μια σημαντική πολιτική και θεσμική μετατόπιση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο εντός του Κοινοβουλίου όσο και από διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ.

Η ψηφοφορία αποτέλεσε κομβικό σημείο, καθώς το κείμενο εγκρίθηκε με σαφή πλειοψηφία, επιτρέποντας την έναρξη των τελικών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο της ΕΕ για τη διαμόρφωση του τελικού νομοθετικού πλαισίου. Στόχος είναι η πλήρης εφαρμογή του νέου πλαισίου πριν από την ενεργοποίηση του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το καλοκαίρι του 2026.

Στην καρδιά της νέας πολιτικής βρίσκεται η δημιουργία των λεγόμενων «hubs επιστροφής», δηλαδή κέντρων κράτησης και απέλασης σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καινοτομία –και ταυτόχρονα το πιο αμφιλεγόμενο σημείο– είναι ότι οι μετανάστες μπορούν να μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες ακόμη και αν δεν έχουν καμία άμεση σύνδεση με αυτές. Η πρόβλεψη αυτή εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς οργανώσεις προειδοποιούν ότι ενδέχεται να παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης αυστηρότερες υποχρεώσεις για τους μετανάστες των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίπτεται. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρχές για την επιστροφή τους, ενώ η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη κράτηση, ακόμη και έως 24 μήνες. Παράλληλα, περιορίζονται σημαντικά οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε αναβολή απέλασης, όπως ζητήματα υγείας ή οικογενειακών δεσμών.

Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το θέμα είναι έντονη. Οι πολιτικές ομάδες του κέντρου και της αριστεράς καταγγέλλουν ότι το νέο πλαίσιο υπονομεύει τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανοίγει τον δρόμο για πρακτικές που θυμίζουν εξωτερικοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η δημιουργία τέτοιων κέντρων μπορεί να οδηγήσει σε κακομεταχείριση και περιορισμό της πρόσβασης σε νομική προστασία.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της πρότασης υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Σήμερα, λιγότερο από το 20% των ατόμων που λαμβάνουν εντολή απέλασης επιστρέφουν τελικά στις χώρες προέλευσής τους, γεγονός που, σύμφωνα με τους ίδιους, υπονομεύει την αξιοπιστία της μεταναστευτικής πολιτικής. Η δημιουργία εξωτερικών κέντρων θεωρείται από αυτούς ως ένα εργαλείο για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση του ελέγχου.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυστηρότερες πολιτικές διαχείρισης της μετανάστευσης, σε μια περίοδο όπου οι μεταναστευτικές ροές παραμένουν υψηλές και οι πολιτικές πιέσεις αυξάνονται. Η ενίσχυση των ακροδεξιών κομμάτων στις ευρωεκλογές του 2024 έχει επηρεάσει σημαντικά τη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας, οδηγώντας σε μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων.

Από τη μία πλευρά, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών μπορεί να μειώσει τις πιέσεις στα εθνικά συστήματα υποδοχής. Από την άλλη, η μεταφορά της διαδικασίας εκτός ευρωπαϊκού εδάφους δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη διαχείριση των ροών, τις διεθνείς συμφωνίες και τη συνοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κρατών-μελών θα καθορίσουν την τελική μορφή του κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση αυτή σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής για την Ευρώπη, που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη ελέγχου των μεταναστευτικών ροών και στην προστασία των αξιών πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί.