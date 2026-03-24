newspaper
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σουηδία: Η κυβέρνηση προωθεί τις απελάσεις μεταναστών με βάση το αν ζουν «έντιμη ζωή»
Κόσμος 24 Μαρτίου 2026, 13:33

Σουηδία: Η κυβέρνηση προωθεί τις απελάσεις μεταναστών με βάση το αν ζουν «έντιμη ζωή»

Η νέα αυτή υποχρέωση θα διευκολύνει την αφαίρεση της άδειας παραμονής από μετανάσες που βρίσκονται στην Σουηδία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το κυβερνών κόμμα στη Σουηδία κατέθεσε σήμερα νομοσχέδιο που επιβάλλει στους μετανάστες να ζουν «έντιμη ζωή» επί ποινή απέλασης.

Η δεξιά κυβέρνηση της Σουηδίας, που εξελέγη το 2022 με τη δέσμευση να αυστηροποιήσει τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας, παρουσίασε πρόσφατα σειρά μεταρρυθμίσεων τις οποίες επιδιώκει να υιοθετήσει πριν τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Η νέα αυτή υποχρέωση θα διευκολύνει την αφαίρεση της άδειας παραμονής από μετανάστες.

«Ο σεβασμός των νόμων και των κανόνων είναι αυτονόητος, αλλά πρέπει επίσης να είναι αυτονόητο ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ζούμε υπεύθυνα και να μην βλάπτουμε τη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης Γιόχαν Φόρσελ σε συνέντευξη Τύπου.

«Αν, για παράδειγμα, δεν πληρώνετε τα χρέη σας, αν δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε  με τις αποφάσεις των σουηδικών αρχών, αν καταχράστε το σύστημα παροχής κοινωνικών επιδομάτων, αν λαμβάνετε άδεια παραμονής στη Σουηδία με παράτυπα μέσα (…) τότε δεν έχετε δικαίωμα να ζείτε εδώ», πρόσθεσε.

Αφαίρεση άδειας παραμονής

Μεταξύ των άλλων παραδειγμάτων στα οποία αναφέρθηκε η κυβέρνηση είναι η μη καταβολή φόρων ή η μη πληρωμή προστίμων.

«Οι δηλώσεις – δηλαδή αυτά που λέει ή εκφράζει ένα άτομο – δεν θα πρέπει από μόνες τους να θεωρούνται απόδειξη έλλειψης εντιμότητας, αλλά μπορούν να αποτελούν ένδειξη, για παράδειγμα, διασυνδέσεων με βίαιο εξτρεμισμό, κάτι που μπορεί στη συνέχεια να αποτελεί ένδειξη έλλειψης ηθικής», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λούντβιγκ Άσπλινγκ, εκπρόσωπος για θέματα μετανάστευσης του αντιμεταναστευτικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση προτείνει επίσης την αφαίρεση της άδειας παραμονής και για άλλες περιπτώσεις, όταν για παράδειγμα οι μετανάστες θεωρούνται απειλή ή αν αποδειχθεί ότι είπαν ψέματα στην αίτησή τους για την απόκτησή της.

Εφόσον εγκριθούν από το κοινοβούλιο, αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 13 Ιουλίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Όχι στον αφοπλισμό 24.03.26

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»

Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Σύνταξη
Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί
Πολιτικοί ακροβατισμοί 24.03.26

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση, οι στενοί δεσμοί με τον Τραμπ και η ήττα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση εξελίσσονται σε τεστ πολιτικής αντοχής για τη Μελόνι

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
Κόσμος 24.03.26

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων

 Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»

Σύνταξη
Ιράν: Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί – Το Ισραήλ ανακοινώνει «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο
Κόσμος 24.03.26 Upd: 12:59

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν - Το Ισραήλ ανακοινώνει «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο

Ολονύχτια πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν άφησαν περιοχές της χώρας χωρίς ρεύμα με την Τεχεράνη να απειλεί με αντίποινα - Δείτε live στο in

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 24.03.26

Πίσω από τις λέξεις του «πλανητάρχη» - «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Φραντσέσκα Αλμπανέζε 24.03.26

«Το Ισραήλ έχει λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους»

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Νέες θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Οταν ο Τραμπ διαψεύδει τον... Τραμπ

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Κολομβία 24.03.26

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play offs της Super League που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή - Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα, με Παναθηναϊκό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Culture Live 24.03.26

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος

«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Σύνταξη
Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
Κόντρα 24.03.26

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Απόρρητο