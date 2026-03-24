Σουηδία: Η κυβέρνηση προωθεί τις απελάσεις μεταναστών με βάση το αν ζουν «έντιμη ζωή»

Το κυβερνών κόμμα στη Σουηδία κατέθεσε σήμερα νομοσχέδιο που επιβάλλει στους μετανάστες να ζουν «έντιμη ζωή» επί ποινή απέλασης.

Η δεξιά κυβέρνηση της Σουηδίας, που εξελέγη το 2022 με τη δέσμευση να αυστηροποιήσει τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας, παρουσίασε πρόσφατα σειρά μεταρρυθμίσεων τις οποίες επιδιώκει να υιοθετήσει πριν τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Η νέα αυτή υποχρέωση θα διευκολύνει την αφαίρεση της άδειας παραμονής από μετανάστες.

«Ο σεβασμός των νόμων και των κανόνων είναι αυτονόητος, αλλά πρέπει επίσης να είναι αυτονόητο ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ζούμε υπεύθυνα και να μην βλάπτουμε τη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης Γιόχαν Φόρσελ σε συνέντευξη Τύπου.

«Αν, για παράδειγμα, δεν πληρώνετε τα χρέη σας, αν δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε με τις αποφάσεις των σουηδικών αρχών, αν καταχράστε το σύστημα παροχής κοινωνικών επιδομάτων, αν λαμβάνετε άδεια παραμονής στη Σουηδία με παράτυπα μέσα (…) τότε δεν έχετε δικαίωμα να ζείτε εδώ», πρόσθεσε.

Αφαίρεση άδειας παραμονής

Μεταξύ των άλλων παραδειγμάτων στα οποία αναφέρθηκε η κυβέρνηση είναι η μη καταβολή φόρων ή η μη πληρωμή προστίμων.

«Οι δηλώσεις – δηλαδή αυτά που λέει ή εκφράζει ένα άτομο – δεν θα πρέπει από μόνες τους να θεωρούνται απόδειξη έλλειψης εντιμότητας, αλλά μπορούν να αποτελούν ένδειξη, για παράδειγμα, διασυνδέσεων με βίαιο εξτρεμισμό, κάτι που μπορεί στη συνέχεια να αποτελεί ένδειξη έλλειψης ηθικής», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λούντβιγκ Άσπλινγκ, εκπρόσωπος για θέματα μετανάστευσης του αντιμεταναστευτικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση προτείνει επίσης την αφαίρεση της άδειας παραμονής και για άλλες περιπτώσεις, όταν για παράδειγμα οι μετανάστες θεωρούνται απειλή ή αν αποδειχθεί ότι είπαν ψέματα στην αίτησή τους για την απόκτησή της.

Εφόσον εγκριθούν από το κοινοβούλιο, αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 13 Ιουλίου.