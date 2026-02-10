Το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρώπη έχει περάσει από χίλια κύματα και σήμερα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής καθώς οι χώρες του μπλοκ προετοιμάζονται για την πλήρη εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Η Ισπανία ακολουθεί μια πιο «ανοιχτή» πολιτική, εστιάζοντας στην ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας με τις Βρυξέλλες να μην βλέπουν με καλό μάτι τις πολιτικές που εφαρμόζει η σοσιαλιστική κυβέρνηση

Η πρόσφατη απόφαση της Ισπανίας να πάει κόντρα στο ρεύμα της ευρωπαϊκής πολιτικής άναψε «φωτιές» στις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα, την ώρα που οι περισσότερες χώρες εξετάζουν τρόπους για να διώξουν τους μετανάστες, η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να νομιμοποιήσει μισό εκατομμύριο παράτυπους μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

Το ισπανικό σχέδιο

Το σχέδιο που εκπόνησε η ισπανική κυβέρνηση αφορά ανθρώπους που ζουν και εργάζονται τώρα στη χώρα χωρίς έγγραφα. Οι αλλοδαποί με καθαρό ποινικό μητρώο που έφτασαν στην Ισπανία πριν από το τέλος του 2025 και μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ζήσει στην χώρα για τουλάχιστον πέντε μήνες, σύντομα θα είναι επιλέξιμοι για ανανεώσιμες άδειες διαμονής ενός έτους.

Η Ισπανία με αυτόν τον τρόπο χαράζει τη δική της πορεία στην πολιτική μετανάστευσης με το μεγάλο διακύβευμα να είναι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή.

«Ενισχύουμε ένα μοντέλο μετανάστευσης βασισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ένταξη και τη συνύπαρξη, το οποίο είναι συμβατό με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή», δήλωσε η Έλμα Σάις Ντελγκάδο, Υπουργός Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης, κατά την ανακοίνωση των μέτρων.

Ο οικονομολόγος Joan Monras, σε άρθρο του στο The Conversation, ανέλυσε τον πιθανό οικονομικό αντίκτυπο, εξετάζοντας την τελευταία αμνηστία στην Ισπανία, το 2005, η οποία χορήγησε νόμιμο καθεστώς σε περίπου 600.000 εργαζόμενους χωρίς έγγραφα.

Καθώς οι εργαζόμενοι εισέρχονταν στην επίσημη αγορά εργασίας, οι εισφορές αυξήθηκαν κατά περίπου 4.000 ευρώ ανά νομιμοποιημένο μετανάστη ετησίως.

Όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος, παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση.

Όσον αφορά τους φόβους για τον ανταγωνισμό μεταξύ μεταναστών και ντόπιων για τις θέσεις εργασίας η επίσημη αγορά απορρόφησε τους νέους εργαζόμενους χωρίς να επηρεάσει την απασχόληση ή τους μισθούς των ντόπιων.

Τα διδάγματα από την Αμερική

Μια μεγαλύτερης κλίμακας μελέτη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ανέδειξε κρίσιμα σημεία για το δημοσιονομικό όφελος από τους μετανάστες.

Η πρωτοποριακή μελέτη του ινστιτούτου Cato υποδεικνύει ότι οι μετανάστες όχι μόνο δεν αποτελούν πληγή για την αμερικανική οικονομία αλλά αντίθετα παράγουν πολύ περισσότερα από αυτά που απολαμβάνουν σε παροχές, προσφέροντας ένα τεράστιο πλεόνασμα τις τρεις τελευταίες δεκαετίες.

Η ανάλυση βασίστηκε σε μοντέλο το οποίο αναπτύχθηκε από τις Εθνικές Ακαδημίες Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής των ΗΠΑ (NASEM).

Εξετάζοντας δεδομένα 30 ετών το τελικό συμπέρασμα αποκαλύπτει ότι την περίοδο 1994-2023 οι μετανάστες δημιούργησαν ένα θηριώδες δημοσιονομικό πλεόνασμα, ύψους 14,5 τρισ. δολαρίων.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι σε κάθε χρονιά αυτής της τριακονταετίας οι φόροι που κατέβαλλαν οι μετανάστες ξεπερνούσαν τα επιδόματα που απολάμβαναν από το αμερικανικό Δημόσιο.

Οι Βρυξέλλες… κλωτσάνε

Στις Βρυξέλλες υποδέχτηκαν τις ανακοινώσεις της ισπανικής κυβέρνησης με σκεπτικισμό, ανησυχία και αποδοκιμασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για την ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης όπως δήλωσαν στο Euronews τρεις αξιωματούχοι της ΕΕ, εκφράζοντας ανησυχία ότι το μέτρο ενδέχεται να έρχεται σε σύγκρουση με την υφιστάμενη ευρωπαϊκή πολιτική.

«Δεν συνάδει με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Άλλος επισήμανε ότι μια μαζική νομιμοποίηση εγκυμονεί τον κίνδυνο να σταλεί διαφορετικό μήνυμα από εκείνο που επιχειρεί σήμερα να εκπέμψει η ΕΕ εκτός Ευρώπης, με στόχο την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

Σύμφωνα με πηγές στις Βρυξέλλες, μία από τις βασικές ανησυχίες αφορά το ενδεχόμενο οι νομιμοποιημένοι μετανάστες, με το νέο τους καθεστώς, να μπορούν να ταξιδεύουν εντός Ευρώπης για έως 90 ημέρες ανά 180 ημέρες. Ο φόβος είναι ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ορισμένους στο να επιχειρήσουν να εγκατασταθούν σε άλλα κράτη-μέλη χωρίς άδεια.

Η επιλογή της Ισπανίας φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών να περιορίσουν την πρόσβαση μη Ευρωπαίων πολιτών στη διεθνή προστασία και να αυξήσουν τις επιστροφές στις χώρες καταγωγής.

Η πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή νομοθεσία στοχεύει επίσης στην αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης, μέσω μιας αυστηρότερης πολιτικής ασύλου, με την ελπίδα αύξησης των απελάσεων μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Κεντρικό στοιχείο του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που εγκρίθηκε στην προηγούμενη θητεία και εφαρμόζεται πλέον, είναι η έμφαση στις διαδικασίες στα σύνορα και στη ψηφιακή τους διαχείριση, καθώς και η εναρμόνιση των κανόνων σε όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ζώνης Σένγκεν.

«Ζυγίζει» τις εξελίξεις η Αθήνα

Στην Ελλάδα, σε δοκιμασία βρίσκεται η συνοχή της κυβέρνησης μετά την τραγωδία στη Χίο και τους 15 νεκρούς μετανάστες. Με τα ερωτήματα να είναι πολλά και τις αρμόδιες αρχές να καλούνται να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου «ζυγίζουν» όλα τα δεδομένα ενεργοποιώντας παράλληλα το κουμπί του «damage control» καθώς φαίνεται πως μεταξύ των στελεχών δεν υπάρχει απόλυτα ενιαία γραμμή.

Ανάλογα με το πόσο βαθύ μπλε είναι το χρώμα φανέλας που φοράνε οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι δηλώσεις διαφέρουν φτάνοντας από τα «συγχαρητήρια» στην «αποτυχία» και σχηματίζοντας ένα «ψηφιδωτό» που τα κομμάτια του δεν ταιριάζουν.