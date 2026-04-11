Λονδίνο: Τουλάχιστον 212 συλλήψεις σε διαδήλωση υπέρ της Palestine Action
Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι θα συνεχίσει τις συλλήψεις ατόμων στο Λονδίνο, που «εκδηλώνουν στήριξη σε μια απαγορευμένη οργάνωση»
Στο Λονδίνο, η αστυνομία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι συνέλαβε 212 ανθρώπους που διαδήλωσαν στην Πλατεία Τραφάλγκαρ, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action.
Η συγκέντρωση αυτή ήταν η πρώτη που οργανώθηκε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε τον Φεβρουάριο ότι είναι παράνομη η απαγόρευση της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης, η οποία έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» στη Βρετανία. Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ έχει πάντως το δικαίωμα να ασκήσει έφεση στην απόφαση.
Το κοινοβούλιο έθεσε εκτός νόμου την Palestine Action – η οποία κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση για συνέργεια στα εγκλήματα πολέμου, όπως τα αποκαλεί, του Ισραήλ στη Γάζα – επικαλούμενη την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, αφού κάποια μέλη της εισέβαλαν σε μια βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Στη σημερινή κινητοποίηση στο Λονδίνο, περίπου 300-400 άνθρωποι, που κρατούσαν πλακάτ και παλαιστινιακές σημαίες, συγκεντρώθηκαν για μια ειρηνική, «σιωπηλή» καθιστική διαμαρτυρία στην Πλατεία Τραφάλγκαρ. Πολλά από τα πλακάτ έγραφαν «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία, στηρίζω την Palestine Action».
Η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Λονδίνο ανέφερε, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ότι θα συνεχίσει τις συλλήψεις ατόμων που «εκδηλώνουν στήριξη σε μια απαγορευμένη οργάνωση».
The policing operation in Trafalgar Square has concluded, although officers remain in the area.
Officers continue to process those who have been arrested and investigations are ongoing. We will publish final arrests figures as soon as we are able. pic.twitter.com/wrWMYLsYrh
— Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 11, 2026
Να σημειωθεί ότι, με βάση την απαγόρευση, όποιος εκφράζει τη στήριξή του στην Palestine Action κινδυνεύει με φυλάκιση έως και 6 μηνών, ενώ τα μέλη της μπορεί να καταδικαστούν σε ποινές κάθειρξης έως και 14 ετών.
