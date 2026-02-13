Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση

Η απαγόρευση από την Βρετανία της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης Palestine Action ως τρομοκρατικής οργάνωσης κρίθηκε την Παρασκευή παράνομη από το Δικαστήριο του Λονδίνου, High Court, αν και η απαγόρευση θα παραμείνει προσωρινά σε ισχύ με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση.

Η Palestine Action απαγορεύθηκε τον Ιούλιο, έπειτα από αυξανόμενη «απευθείας δράση» εναντίον αμυντικών εταιρειών που συνδέονται με το Ισραήλ στην Βρετανία, συχνά αποκλείοντας εισόδους ή ρίχνοντας κόκκινη μπογιά.

Η Βρετανία υποστήριξε ότι οι κλιμακούμενες δράσεις της οργάνωσης ισοδυναμούσαν με τρομοκρατία, επικαλούμενη μια έφοδο το 2024 σε εργοστάσιο της μεγαλύτερης αμυντικής εταιρείας του Ισραήλ, της Elbit Systems, κατά την οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ακτιβιστές προκάλεσαν ζημιές περίπου ενός εκατομμυρίου στερλινών και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε με βαριοπούλα.

«Χαστούκι» στην κυβέρνηση Στάρμερ η δικαστική απόφαση

Η Palestine Action απαγορεύθηκε λίγο μετά την έφοδο τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς στην αεροπορική βάση της βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας Brize Norton, όταν ακτιβιστές προκάλεσαν ζημιές σε δύο αεροπλάνα, μια ενέργεια την οποία ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «επαίσχυντη».

Δικηγόροι που εκπροσωπούν την Χούντα Αμόρι, η οποία συνίδρυσε την Palestine Action το 2020, υποστήριξαν σε μία ακρόαση πέρυσι ότι το μέτρο συνιστούσε αυταρχικό περιορισμό του δικαιώματος στη διαμαρτυρία.

Η δικαστής Βικτόρια Σαρπ είπε πως η Palestine Action «προωθεί τον πολιτικό σκοπό της, μέσω της εγκληματικότητας και της ενθάρρυνσης της εγκληματικότητας».

Το High Court αποφάσισε, ωστόσο, ότι η απαγόρευση συνιστούσε δυσανάλογη παρέμβαση στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, αν και η απαγόρευση δεν ήρθη ενόψει περαιτέρω ακρόασης, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα πρέπει να παραμείνει ενόσω θα αναμένεται άσκηση έφεσης.

«Σκοπεύω να πολεμήσω αυτή την απόφαση στο Εφετείο», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάντα Μαχμούντ.

Να σημειωθεί ότι η απαγόρευση έβαλε την Palestine Action στην ίδια θέση με το Ισλαμικό Κράτος ή την Αλ Κάιντα, ενώ έχει καταστήσει ποινικό αδίκημα το να είναι κανείς μέλος σε αυτήν, αδίκημα που επισύρει μέγιστη ποινή κάθειρξη 14 ετών.

Χιλιάδες συλλήψεις πολιτών που υποστήριξαν την οργάνωση

Περισσότεροι απο 2.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τότε επειδή κρατούσαν σύμβολα υποστήριξης στην οργάνωση – αν και η σημερινή απόφαση θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόσυρση των κατηγοριών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε μετά την απόφαση ότι θα επικεντρώσει την προσπάθειά της στη συγκέντρωση στοιχείων, όπου άνθρωποι εκφράζουν υποστήριξη για την Palestine Action αντί να προχωράει σε συλλήψεις/προσαγωγές.

Οργανώσεις υπεράσπισης των πολιτικών ελευθεριών, περιλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, είχαν ζητήσει την άρση της απαγόρευσης και η Ιρλανδέζα μυθιστοριογράφος Σάλι Ρούνεϊ είχε πει πως αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην απόσυρση των βιβλίων της, λόγω της δημόσιας υποστήριξης που είχε εκφράσει στην Palestine Action.

Η βρετανική κυβέρνηση υποστήριξε ότι η απαγόρευση απέτρεπε απλώς την υποστήριξη στην Palestine Action και δεν εμπόδισε τον κόσμο να διαδηλώνει υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Το High Court δήλωσε, ωστόσο, ότι θα μπορούσε να οδηγήσει τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές να «ασκήσουν αυτοπεριορισμό ως προς το τι λένε και τι κάνουν».

Η απόφαση ανακοινώθηκε δύο εβδομάδες αφότου έξι κατηγορούμενοι για την έφοδο στην Elbit το 2024 απηλλάγησαν από τις κατηγορίες για διακεκριμένη διάρρηξη. Εισαγγελείς έχουν πει ότι θα ζητήσουν επανάληψη της δίκης για εκείνα τα στοιχεία των κατηγοριών για τα οποία το δικαστήριο δεν μπόρεσε να καταλήξει σε ετυμηγορία, μεταξύ των οποίων φερόμενη επίθεση σε αστυνομικό.