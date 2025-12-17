Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς

Οι απεργοί πείνας που είναι συνδεδεμένοι με την οργάνωση Palestine Action ενδέχεται να πεθάνουν χωρίς την παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσαν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους κρατούμενους, επικρίνοντας τον υπουργό Δικαιοσύνης για την άρνησή του να τους συναντήσει.

Οι δικηγόροι έστειλαν επιστολή στον Λάμι την περασμένη Τετάρτη, ζητώντας επείγουσα συνάντηση πριν η υγεία των πελατών τους επιδεινωθεί «πέρα από κάθε πιθανότητα ανάκαμψης». Ωστόσο, σε επόμενη επιστολή που στάλθηκε την Τρίτη αναφερόταν ότι η απάντησή του, που ελήφθη τη Δευτέρα, «δεν ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημά μας».

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην θέση της Μάργκαρετ Θάτσερ, δήλωσε πως Οι «κανόνες και διαδικασίες» τηρούνταν σε σχέση με την απεργία πείνας, αδιαφορώντας πως οι απεργοί πείνας έχουν φτάσει και ξεπεράσει το σημείο των μη αναστρέψιμων βλαβών, βάσει ημερών απεργίας πείνας. Μάλιστα η Κεσέρ Ζούχρα , η οποία αρνείται να φάει από τις 2 Νοεμβρίου, πριν λίγες ημέρες έπαθε τρέμουλο στα πόδια, κατέρρευσε στο πάτωμα για ώρες και έχανε και ανακτούσε τις αισθήσεις της.

Οι κατηγορούμενοι θεωρούνται «μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης» από τότε που η Palestine Action κηρύχθηκε ως τέτοια. Χιλιάδες Βρετανοί όλων των ηλικιών έχουν συλληφθεί με τον αντιτρομοκρατικό νόμο, ως μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης ή ως υποστηρικτές της τρομοκρατίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταγγέλλεται επίσης η έλλειψη παρακολούθησης ή η καθυστέρηση ιατρικών εξετάσεων ή θεραπείας από την έναρξη της απεργίας πείνας.

⚡🇬🇧BREAKING: Pro-Palestinian activists from Palestine Action broke into RAF Brize Norton, the UK’s largest airbase, and damaged two military aircraft rendering them out of service The base runs daily flights to RAF Akrotiri in Cyprus, where British planes gather intelligence,… pic.twitter.com/w3QcCmaBl0 — Suppressed News. (@SuppressedNws) June 20, 2025

Η Μεγάλη Βρετανία αγνοεί τις εκκλήσεις 50 βουλευτών

Δύο από τους οκτώ απεργούς πείνας – ο Τζον Σινκ, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, και ο Ουμέρ Χαλίντ, ο οποίος πάσχει από μυϊκή δυστροφία φέρονται να έχουν υποχρεωθεί να τερματίσουν την απεργία πείνας για να μην πεθάνουν.

Περισσότεροι από 50 βουλευτές και μέλη της Βουλής των Λόρδων έχουν στείλει επιστολή στον Λάμι, προτρέποντάς τον να συναντηθεί με βουλευτές που εκπροσωπούν τους απεργούς πείνας και τους συγγενείς τους ή τους δικηγόρους τους, «και να αναλάβει δράση για να αποτρέψει μια καταστροφή».

In the 1980s the Tories opposed boycotts and sanctions against South Africa and called the ANC terrorists. The shameful reality is the current Labour leadership would’ve agreed with them.pic.twitter.com/imWsikOnDf — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) May 11, 2024

Τι αφορούν οι κατηγορίες που οδήγησαν στην απεργία πείνας

Στην απεργία πείνας που ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου συμμετέχουν άτομα που έχουν κατηγορηθεί για αδικήματα που σχετίζονται με ως επί το πλείστον με «βανδαλισμούς» με χρήση χρήση κόκκινης μπογιάς ως μέλη της Palestine Action, κατηγορίες που αρνούνται. Οι «επιθέσεις» με κόκκινες μπογιές σε κτίρια είχε ως στόχο την ανάδειξη της γενοκτονίας στη Γάζα από το Ισραήλ, με το κόκκινο να συμβολίζει το αίμα αμάχων.

Τα υποτιθέμενα περιστατικά συνέβησαν όλα πριν από την απαγόρευση της Palestine Action βάσει της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, αλλά οι δίκες τους δεν θα πραγματοποιηθούν πριν από το επόμενο έτος, σύμφωνα με το BBC. Από τους 29, οκτώ έχουν μέχρι στιγμής συμμετάσχει στην απεργία πείνας, συμπεριλαμβανομένων δύο που αρνούνται να φάνε εδώ και 46 ημέρες.

Οι πράξεις τους δεν προξένησαν κακό σε ανθρώπους σε καμία περίπτωση, αλλά πέταξαν μπογιές στο εργοστάσιο παρασκευής ανταλλακτικών για τα ισραηλινά F-35 της Elbit Systems στο Φίλτον και την αεροπορική βάση στο Brize Norton όπου έβαψαν αεροπλάνο με κόκκινη μπογιά.

🚨One of the two RAF planes targeted by Palestine Action at Brize Norton has tail number ZZ338. This plane was used to support US airstrikes on Yemen in February 2024, conducted in no small part to shield Israel from the consequences of its genocide in Gaza. pic.twitter.com/6cFO1IB3nK — John McEvoy (@jmcevoy_2) June 21, 2025

Ο Στάρμερ ως η Θάτσερ των Εργατικών

Αυτή η απεργία πείνας είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια από την απεργία των κρατουμένων του IRA υπό την ηγεσία του βουλευτή Μπόμπι Σαντς το 1981. Ο Σαντς πέθανε σε ηλικία 27 ετών, μετά από 66 ημέρες άρνησης τροφής, διαμαρτυρόμενος για την άρνηση του βρετανικού κράτους να αναγνωρίσει τους δέκα απεργούς του H-Block ως αιχμαλώτους πολέμου.

Ο Σαντς εκλέχθηκε βουλευτής στο Γουέστμινιστερ όταν φυλακίστηκε και μετά το θάνατό του έγινε σύγχρονος μάρτυρας του δημοκρατικού κινήματος, με περίπου 100.000 άτομα να παρευρίσκονται στην κηδεία του. Οι εκπρόσωποι των απεργών πείνας έχουν αναφερθεί στον ακτιβισμό των απεργών του H-block ως έμπνευση για την τρέχουσα δράση τους, όπου εικόνες της απεργίας του 1981 αντηχούν μέχρι σήμερα.

Η διεθνής κοινότητα κινητοποιήθηκε επιπλέον για να υποστηρίξει τους οκτώ απεργούς πείνας, με τους κρατούμενους Τζαχί ΜακΚρέι, Λούκα -Stecco- Ντόλτσε και Δημήτρη Χατζηβασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και την Ελλάδα να πραγματοποιούν απεργίες αλληλεγγύης, με τον Stecco να το αποκαλεί αγώνα ενάντια στις φυλακές και το στρατιωτικό, τεχνολογικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα.

Ο Στάρμερ είναι από τους πιο στενούς συμμάχους του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον στηρίζει πλήρως από την αρχή της επίθεσης του Ισραήλ μέχρι σήμερα, θεωρείται σχεδόν απίθανο να κάνει πίσω.