Τουλάχιστον πέντε μέλη της ομάδας διαμαρτυρίας Palestine Action στη Γερμανία συνελήφθησαν μετά από ζημιές που προκάλεσαν ακτιβιστές σε κτίριο της ισραηλινής εταιρείας άμυνας Elbit Systems στο Ουλμ, τη νύχτα της Δευτέρας.

Οι ακτιβιστές κατέστρεψαν υλικό που χρησιμοποιείται στη γενοκτονία στη Γάζα, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι.

Κανένας δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας των ακτιβιστών

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι ύποπτοι – οι οποίοι κατέγραψαν τις πράξεις τους σε βίντεο – προκάλεσαν ζημιές σε εξοπλισμό και υπολογιστές, έσπασαν παράθυρα, έριξαν καπνογόνα και σακούλες με μπογιά στο κτίριο και δημιούργησαν γκράφιτι με μηνύματα σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

Ένα από αυτά έγραφε «δολοφόνοι παιδιών».

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της εταιρείας ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία έφτασε στον τόπο του συμβάντος, ασφάλισε το κτίριο και συνέλαβε πέντε υπόπτους σε έναν από τους επάνω ορόφους χωρίς αντίσταση.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τη δράση της Palestine Action:

BREAKING: Palestine Action Germany break into Elbit Systems’ weapons factory in Ulm, to dismantle the tools used to commit genocide in Gaza. The Ulm factory, owned by Israel’s biggest weapons producer, makes military drone equipment and target acquisition software. pic.twitter.com/KaUlMQGgyd — Palestine Action Germany (@palactionde) September 8, 2025

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Südwest Presse, διαμαρτυρίες κατά της Elbit Systems έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένα μπροστά από το κτίριο της εταιρείας και στο κέντρο της Ουλμ.