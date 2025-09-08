Γερμανία: Ακτιβιστές της Palestine Action εισέβαλαν σε εγκατάσταση της Elbit Systems λόγω του πολέμου στη Γάζα
Τουλάχιστον πέντε συλλήψεις μελών της Palestine Action στο Ουλμ της Γερμανίας
- Λήμνος: Εγκατέλειψαν σκύλους πετώντας τους μέσα στο κυνοκομείο – Βίντεο ντοκουμέντο
- Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Χίθροου - Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός
- Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
- Νέες αποκαλύψεις για την απόλυση του CEO της Nestlé - Η ερωμένη του τον τσάκωσε σε ξενοδοχείο με άλλη υπάλληλο
Τουλάχιστον πέντε μέλη της ομάδας διαμαρτυρίας Palestine Action στη Γερμανία συνελήφθησαν μετά από ζημιές που προκάλεσαν ακτιβιστές σε κτίριο της ισραηλινής εταιρείας άμυνας Elbit Systems στο Ουλμ, τη νύχτα της Δευτέρας.
Οι ακτιβιστές κατέστρεψαν υλικό που χρησιμοποιείται στη γενοκτονία στη Γάζα, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι.
Κανένας δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας των ακτιβιστών
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι ύποπτοι – οι οποίοι κατέγραψαν τις πράξεις τους σε βίντεο – προκάλεσαν ζημιές σε εξοπλισμό και υπολογιστές, έσπασαν παράθυρα, έριξαν καπνογόνα και σακούλες με μπογιά στο κτίριο και δημιούργησαν γκράφιτι με μηνύματα σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.
Ένα από αυτά έγραφε «δολοφόνοι παιδιών».
Οι υπηρεσίες ασφαλείας της εταιρείας ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία έφτασε στον τόπο του συμβάντος, ασφάλισε το κτίριο και συνέλαβε πέντε υπόπτους σε έναν από τους επάνω ορόφους χωρίς αντίσταση.
Δείτε σχετική ανάρτηση για τη δράση της Palestine Action:
BREAKING: Palestine Action Germany break into Elbit Systems’ weapons factory in Ulm, to dismantle the tools used to commit genocide in Gaza.
The Ulm factory, owned by Israel’s biggest weapons producer, makes military drone equipment and target acquisition software. pic.twitter.com/KaUlMQGgyd
— Palestine Action Germany (@palactionde) September 8, 2025
Κανένας δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας των ακτιβιστών.
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Südwest Presse, διαμαρτυρίες κατά της Elbit Systems έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένα μπροστά από το κτίριο της εταιρείας και στο κέντρο της Ουλμ.
- Γάζα: Τέσσερις στρατιώτες του Ισραήλ σκοτώθηκαν σε ενέδρα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας
- Προβάδισμα 1-0 για τη Δανία επί της Ελλάδας, μετά από λάθος του Κουρμπέλη (vid)
- Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
- Δεύτερο «όχι» του Κουρτινάιτις σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης
- Αποκαλύψεις από Λεμπρόν Τζέιμς
- Όχημα έπεσε από νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις