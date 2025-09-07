newspaper
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πάνω από 425 συλλήψεις σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης της Palestine Action στο Λονδίνο
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:30

Πάνω από 425 συλλήψεις σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης της Palestine Action στο Λονδίνο

Περισσότεροι από 425 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης της Palestine Action.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Κοινοβουλίου στο κέντρο του Λονδίνου για να διαμαρτυρηθούν κατά της απαγόρευσης της ομάδας, μερικοί κρατώντας πλακάτ που έγραφαν: «Είμαι κατά της γενοκτονίας, υποστηρίζω την Palestine Action».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν για υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης. Πάνω από 25 άτομα συνελήφθησαν για επιθέσεις κατά αστυνομικών και άλλα αδικήματα κατά της δημόσιας τάξης.

Η κυβέρνηση απαγόρευσε την Palestine Action βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας τον Ιούλιο, καθιστώντας την ιδιότητα μέλους ή την υποστήριξη της οργάνωσης ποινικό αδίκημα, που τιμωρείται με φυλάκιση έως 14 ετών.

Η οργάνωση Defend Our Juries, που διοργάνωσε τη διαδήλωση, απάντησε λέγοντας ότι οι αστυνομικοί «επιτέθηκαν βίαια σε ειρηνικούς διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων, προκειμένου να προσπαθήσουν να συλλάβουν πάνω από χίλια άτομα επειδή κρατούσαν χαρτόνια με συνθήματα». Δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ένας αστυνομικός σπρώχνει έναν ηλικιωμένο διαδηλωτή στο έδαφος, όπως ανέφερε το BBC.

«H αντίσταση σε αυτή την γελοία απαγόρευση συνεχίζει να αυξάνεται εκθετικά»

Ένας εκπρόσωπος της οργάνωσης είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «η αντίσταση σε αυτή την γελοία απαγόρευση συνεχίζει να αυξάνεται εκθετικά». Πρόσθεσε ότι η διαδήλωση έδειξε ότι η απαγόρευση της Palestine Action ήταν «αδύνατο να εφαρμοστεί και μια παράλογη σπατάλη πόρων».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδήλωση για να «υπερφορτώσουν το δικαστικό σύστημα… απαιτούσαν σημαντικούς πόρους, οι οποίοι απομάκρυναν τους αστυνομικούς από τις γειτονιές, σε βάρος των Λονδρέζων που βασίζονται σε αυτούς».

Η διαδήλωση ξεκίνησε επίσημα όταν το Μπιγκ Μπεν χτύπησε 13:00. Εκατοντάδες διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν σαφώς συνταξιούχοι, πήραν κομμάτια χαρτιού ή πλακάτ και έγραψαν μηνύματα υποστήριξης προς την Palestine Action. Ταυτόχρονα, εκατοντάδες άλλοι στάθηκαν και παρακολουθούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης, αλλά δεν κρατούσαν πλακάτ που να δείχνουν ότι υποστήριζαν την απαγορευμένη ομάδα.

Περίπου 15 λεπτά μετά τα χτυπήματα του ρολογιού, η αστυνομία άρχισε να επιλέγει διαδηλωτές που κρατούσαν πλακάτ και τους συνέλαβε, έναν προς έναν. Η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι όσοι έδειχναν υποστήριξη προς την ομάδα θα συλληφθούν.

Η υποστήριξη προς την Palestine Action έφτασε μέχρι την προφυλάκιση

Πολλοί διαδηλωτές ακολούθησαν τις οδηγίες των διοργανωτών να «χαλαρώσουν» (σ.σ. τεχνική ανθρώπινο βαρίδι) ώστε να είναι πιο δύσκολο για τους αστυνομικούς να τους μεταφέρουν. Κάθε σύλληψη συνοδευόταν από φωνές του πλήθους που φώναζε «ντροπή σας» στην αστυνομία και πολύ συχνά με πιο προσβλητική γλώσσα.

Πολλές από τις συλλήψεις έγιναν σε μια περιοχή μεταξύ των αγαλμάτων του Μαχάτμα Γκάντι και της Μιλλισέντ Φόσετ, δύο από τους μεγαλύτερους αγωνιστές του 20ού αιώνα για την κοινωνική αλλαγή.

Μόλις βγήκαν από την πλατεία, κάθε διαδηλωτής τοποθετήθηκε σε ένα φορτηγάκι και μεταφέρθηκε στο Μιλμπανκ, έναν δρόμο κατά μήκος του Τάμεση.

Δεν ήταν σαφές πόσοι από τους διαδηλωτές ακολούθησαν ένα σχέδιο να αρνηθούν να δώσουν το όνομα και τη διεύθυνσή τους, κάτι που θα οδηγούσε στη σύλληψή τους, αντί να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση.

Η Ιβέτ Κούπερ η οποία κατέταξε την Palestine Action ως τρομοκρατική οργάνωση, τοποθετήθηκε στον πρόσφατο ανασχηματισμό στην θέση της υπουργού Εξωτερικών.

«Ο νόμος είναι γελοίος. Πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο»

Μια διαδηλώτρια, η 79χρονη Μάργκαρετ, είπε ότι είχε έρθει από το Ντόρσετ για να συμμετάσχει.

«Ο νόμος είναι γελοίος. Πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο», είπε στο BBC καθώς καθόταν σε μια καρέκλα κατασκήνωσης και ετοίμαζε την πινακίδα της. «Μας αποκαλούν τρομοκράτες, και αυτό είναι εντελώς ηλίθιο».

Όταν ρωτήθηκε πώς μπορούσε να διαμαρτύρεται, ενώ η Palestine Action είχε απαγορευτεί από το Κοινοβούλιο, απάντησε: «Δεν έπρεπε να γίνει ποτέ αυτό. Πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι γι’ αυτό».

Οι εντάσεις ξέσπασαν μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών, οι οποίοι αντιμετώπισαν συνθήματα όπως «υποστηρίζετε τη γενοκτονία» ενώ πραγματοποιούσαν συλλήψεις.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας
Γυρίζουν σελίδα; 07.09.25

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής
Κόσμος 07.09.25

Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής

Οι όρκες, τα συμπαθή θηλαστικά που λανθασμένα ονομάζονται «φάλαινες» και ακόμα πιο λανθασμένα «δολοφόνοι» (Delphinidae), έχουν δείξει διάθεση να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις σε σκάφη ανοιχτά της Ισπανίας

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια
Κόσμος 07.09.25

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία, υπάρχουν και τραυματισμένοι πολίτες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 07.09.25

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς λήγει η προθεσμία των ΗΠΑ για την ταξινόμηση της χώρας ως συμμάχου ή εχθρού

Σύνταξη
Νότια Κορέα: «Η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή» [βίντεο]
Κόσμος 07.09.25

Η Νότια Κορέα δηλώνει ότι η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή

Οι μαζικές συλλήψεις εργαζόμενων ή υπεργολαβικά εργαζόμενων από τη Νότια Κορέα ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω διαπραγματεύσεων για τους δασμούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ιντιάνα [Βίντεο]
Κόσμος 07.09.25

Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ιντιάνα των ΗΠΑ

Ομάδες βιοχημικού πολέμου και πυροσβέστες στον σημείο χημικής πυρκαγιάς στο Νιούμπουργκ της Ιντιάνα. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς, εσωτερικούς χώρους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν
Στη Βενεζουέλα 07.09.25

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν

Λίγες μέρες μετά την επίθεση σε πλοίο από την Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε γράμμα στο Κογκρέσο αιτιολογώντας την επίθεση, αλλά χωρίς να δίνει χρονικό ορίζοντα των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
GSI 07.09.25

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Μαφία στην Κρήτη: Ιερωμένοι έδιναν και εντολές… ξυλοδαρμών
Κρητική μαφία 07.09.25

Ιερωμένοι έδιναν και εντολές... ξυλοδαρμών

Οι εκβιασμοί για τα εκκλησιαστικά ακίνητα και το παρασκήνιο των μεσολαβήσεων για τη χηρεύουσα μητροπολιτική έδρα - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. το 2018 στην Κρήτη και οι ύποπτες διασυνδέσεις των εμπλεκομένων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας
Γυρίζουν σελίδα; 07.09.25

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Μονή Σινά: Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού
Μονή Σινά 07.09.25

Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού

Το μέλλον της Μονής Σινά θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση τριών αξόνων - Χρονοδιάγραμμα διαδοχής, συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας και επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου»

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»
Σωστός 07.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»

Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Σύνταξη
Ο διάβολος στις λεπτομέρειες: Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Παρέμβαση ΕΝΥΠΕΚΚ 07.09.25

Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

H κυβέρνηση επιμένει ότι το 13ωρο είναι προαιρετικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, αφού η παροχή υπερωριακής εργασίας είναι καταρχάς υποχρεωτική με βάση τη νομολογία, οπως εξηγούν έγκριτοι εργατολόγοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο
Πολιτική 07.09.25

Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο

Σε χώρο που θύμιζε έντονα προεκλογική φιέστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης... ξεπέταξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας για διαχρονικές παθογένειες, παρουσίασε ως μαγική εικόνα το ΕΣΥ και δεν έδωσε λύση για τους ακριβούς λογαριασμούς ενέργειας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα
Μαζικές νεκρώσεις 07.09.25

Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα

Η βραβευμένη ομάδα iGEM Ioannina που δημιουργήθηκε από φοιτητές στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, παρουσιάζει στο in το εγχείρημα της - Τι λέει δασοπόνος που ερευνά το θέμα εδώ και 20 χρόνια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής
Κόσμος 07.09.25

Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής

Οι όρκες, τα συμπαθή θηλαστικά που λανθασμένα ονομάζονται «φάλαινες» και ακόμα πιο λανθασμένα «δολοφόνοι» (Delphinidae), έχουν δείξει διάθεση να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις σε σκάφη ανοιχτά της Ισπανίας

Σύνταξη
Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες
Δυσαρέσκεια 07.09.25

Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες

Οι πολίτες φαίνονται ανοιχτοί σε άλλες, περισσότερο αυταρχικές και λιγότερο δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης που θα έκαναν τα πράγματα, κατά την εκτίμησή τους, πιο αποτελεσματικά

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Διεθνής Οικονομία 07.09.25

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής – Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια
Κόσμος 07.09.25

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία, υπάρχουν και τραυματισμένοι πολίτες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 07.09.25

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς λήγει η προθεσμία των ΗΠΑ για την ταξινόμηση της χώρας ως συμμάχου ή εχθρού

Σύνταξη
Νότια Κορέα: «Η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή» [βίντεο]
Κόσμος 07.09.25

Η Νότια Κορέα δηλώνει ότι η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή

Οι μαζικές συλλήψεις εργαζόμενων ή υπεργολαβικά εργαζόμενων από τη Νότια Κορέα ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω διαπραγματεύσεων για τους δασμούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
