Πάνω από 425 συλλήψεις σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης της Palestine Action στο Λονδίνο

Εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Κοινοβουλίου στο κέντρο του Λονδίνου για να διαμαρτυρηθούν κατά της απαγόρευσης της ομάδας, μερικοί κρατώντας πλακάτ που έγραφαν: «Είμαι κατά της γενοκτονίας, υποστηρίζω την Palestine Action».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν για υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης. Πάνω από 25 άτομα συνελήφθησαν για επιθέσεις κατά αστυνομικών και άλλα αδικήματα κατά της δημόσιας τάξης.

Η κυβέρνηση απαγόρευσε την Palestine Action βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας τον Ιούλιο, καθιστώντας την ιδιότητα μέλους ή την υποστήριξη της οργάνωσης ποινικό αδίκημα, που τιμωρείται με φυλάκιση έως 14 ετών.

Η οργάνωση Defend Our Juries, που διοργάνωσε τη διαδήλωση, απάντησε λέγοντας ότι οι αστυνομικοί «επιτέθηκαν βίαια σε ειρηνικούς διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων, προκειμένου να προσπαθήσουν να συλλάβουν πάνω από χίλια άτομα επειδή κρατούσαν χαρτόνια με συνθήματα». Δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ένας αστυνομικός σπρώχνει έναν ηλικιωμένο διαδηλωτή στο έδαφος, όπως ανέφερε το BBC.

«H αντίσταση σε αυτή την γελοία απαγόρευση συνεχίζει να αυξάνεται εκθετικά»

Ένας εκπρόσωπος της οργάνωσης είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «η αντίσταση σε αυτή την γελοία απαγόρευση συνεχίζει να αυξάνεται εκθετικά». Πρόσθεσε ότι η διαδήλωση έδειξε ότι η απαγόρευση της Palestine Action ήταν «αδύνατο να εφαρμοστεί και μια παράλογη σπατάλη πόρων».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδήλωση για να «υπερφορτώσουν το δικαστικό σύστημα… απαιτούσαν σημαντικούς πόρους, οι οποίοι απομάκρυναν τους αστυνομικούς από τις γειτονιές, σε βάρος των Λονδρέζων που βασίζονται σε αυτούς».

Η διαδήλωση ξεκίνησε επίσημα όταν το Μπιγκ Μπεν χτύπησε 13:00. Εκατοντάδες διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν σαφώς συνταξιούχοι, πήραν κομμάτια χαρτιού ή πλακάτ και έγραψαν μηνύματα υποστήριξης προς την Palestine Action. Ταυτόχρονα, εκατοντάδες άλλοι στάθηκαν και παρακολουθούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης, αλλά δεν κρατούσαν πλακάτ που να δείχνουν ότι υποστήριζαν την απαγορευμένη ομάδα.

Περίπου 15 λεπτά μετά τα χτυπήματα του ρολογιού, η αστυνομία άρχισε να επιλέγει διαδηλωτές που κρατούσαν πλακάτ και τους συνέλαβε, έναν προς έναν. Η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι όσοι έδειχναν υποστήριξη προς την ομάδα θα συλληφθούν.

Η υποστήριξη προς την Palestine Action έφτασε μέχρι την προφυλάκιση

Πολλοί διαδηλωτές ακολούθησαν τις οδηγίες των διοργανωτών να «χαλαρώσουν» (σ.σ. τεχνική ανθρώπινο βαρίδι) ώστε να είναι πιο δύσκολο για τους αστυνομικούς να τους μεταφέρουν. Κάθε σύλληψη συνοδευόταν από φωνές του πλήθους που φώναζε «ντροπή σας» στην αστυνομία και πολύ συχνά με πιο προσβλητική γλώσσα.

Πολλές από τις συλλήψεις έγιναν σε μια περιοχή μεταξύ των αγαλμάτων του Μαχάτμα Γκάντι και της Μιλλισέντ Φόσετ, δύο από τους μεγαλύτερους αγωνιστές του 20ού αιώνα για την κοινωνική αλλαγή.

Μόλις βγήκαν από την πλατεία, κάθε διαδηλωτής τοποθετήθηκε σε ένα φορτηγάκι και μεταφέρθηκε στο Μιλμπανκ, έναν δρόμο κατά μήκος του Τάμεση.

Δεν ήταν σαφές πόσοι από τους διαδηλωτές ακολούθησαν ένα σχέδιο να αρνηθούν να δώσουν το όνομα και τη διεύθυνσή τους, κάτι που θα οδηγούσε στη σύλληψή τους, αντί να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση.

«Ο νόμος είναι γελοίος. Πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο»

Μια διαδηλώτρια, η 79χρονη Μάργκαρετ, είπε ότι είχε έρθει από το Ντόρσετ για να συμμετάσχει.

«Ο νόμος είναι γελοίος. Πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο», είπε στο BBC καθώς καθόταν σε μια καρέκλα κατασκήνωσης και ετοίμαζε την πινακίδα της. «Μας αποκαλούν τρομοκράτες, και αυτό είναι εντελώς ηλίθιο».

Όταν ρωτήθηκε πώς μπορούσε να διαμαρτύρεται, ενώ η Palestine Action είχε απαγορευτεί από το Κοινοβούλιο, απάντησε: «Δεν έπρεπε να γίνει ποτέ αυτό. Πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι γι’ αυτό».

Οι εντάσεις ξέσπασαν μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών, οι οποίοι αντιμετώπισαν συνθήματα όπως «υποστηρίζετε τη γενοκτονία» ενώ πραγματοποιούσαν συλλήψεις.