newspaper
Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 09:42
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Λονδίνο: Εκατοντάδες συλλήψεις σε κινητοποίηση υποστήριξης της Palestine Action – Έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση
Κόσμος 10 Αυγούστου 2025 | 09:49

Λονδίνο: Εκατοντάδες συλλήψεις σε κινητοποίηση υποστήριξης της Palestine Action – Έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση

Το βρετανικό κοινοβούλιο έχει εγκρίνει την απαγόρευση και τον χαρακτηρισμό ως «τρομοκρατικής οργάνωσης» της Palestine Action

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Spotlight

Συνολικά 466 υποστηρικτές της οργάνωσης Palestine Action συνελήφθησαν το Σάββατο (9/8) στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων.

Η Palestine Action τέθηκε εκτός νόμου στις αρχές Ιουλίου και χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική οργάνωση», σύμφωνα με την βρετανική αστυνομία.

Οι συλλήψεις -ένας από τους μεγαλύτερους αριθμούς που έχουν καταγραφεί σε μία μόνο κινητοποίηση στο Λονδίνο- έγιναν για «υποστήριξη σε απαγορευμένη οργάνωση».

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι όλες οι προσαγωγές μετατράπηκαν ή βρίσκονταν στη διαδικασία να μετατραπούν σε συλλήψεις, για όσους κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action».

Στην πλατεία του βρετανικού κοινοβουλίου, διαδηλωτές κρατούσαν επίσης πλακάτ με συνθήματα όπως «Το να δρας ενάντια στη γενοκτονία δεν είναι έγκλημα» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

466 υποστηρικτές της Palestine Action συνελήφθησαν στο Λονδίνο

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, με την έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, που προκάλεσε το θάνατο 1.219 ανθρώπων. Από τότε, στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 61.369 άνθρωποι.

«Είναι ηθικό καθήκον να είμαστε εδώ», δήλωσε στο AFP η Ματίλντα, που δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό της. «Αν θέλουν να με συλλάβουν, δεν θα προσπαθήσω να ξεφύγω, δεν θα κρυφτώ», πρόσθεσε η ίδια.

«Ας μας συλλάβουν όλους», ανέφερε με τη σειρά του ο 42χρονος Ρίτσαρντ Μπουλ, που πήγε στη διαδήλωση με αναπηρικό αμαξίδιο. «Αυτή η κυβέρνηση το παρατράβηξε. Δεν έκανα τίποτα μεμπτό», συμπλήρωσε.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες για τις «δυνητικές ποινικές συνέπειες» των πράξεών τους.

Οι συλληφθέντες δεν πρόβαλαν αντίσταση, πολλοί σχημάτισαν με δάκτυλά τους το σήμα της νίκης, το «V», επευφημούμενοι από άλλους διαδηλωτές.

«Τρομοκρατική οργάνωση» η Palestine Action

Το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε στις αρχές Ιουλίου την απαγόρευση και τον χαρακτηρισμό ως «τρομοκρατικής οργάνωσης» της συλλογικότητας Palestine Action, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, η οποία ακολούθησε βανδαλισμό σε βάση της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας και άλλες ενέργειες.

Η οργάνωση Defend Our Juries οργανώνει έκτοτε διαδηλώσεις εναντίον της απαγόρευσης, που ο ΟΗΕ έκρινε πως ήταν «δυσανάλογη».

«Θα συνεχίσουμε, όσο η κυβέρνηση προσπαθεί να φιμώσει εκείνους που καταγγέλλουν τη συνέργειά της σε εγκλήματα πολέμου», τόνισε η Defend Our Juries σε ανακοίνωσή της.

«Είμαστε πλέον ολοένα περισσότεροι και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο κύμα ενεργειών, τον Σεπτέμβριο», πρόσθεσε.

«Η σύλληψη ειρηνικών διαδηλωτών παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς την προστασία των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της συνάθροισης», στηλίτευσε από την πλευρά της η ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία μέσω X.

Η βρετανική δικαιοσύνη θεωρεί πως οι υποστηρικτές της Palestine Action «δεν γνωρίζουν την αληθινή φύση» του κινήματος. «Δεν είναι μη βίαιη οργάνωση», υπογράμμισε η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, προσθέτοντας πως έχει στη διάθεσή της «ανησυχητικές πληροφορίες» για τα σχέδιά της.

Πάνω από 200 υποστηρικτές της συνελήφθησαν ήδη πριν από τη χθεσινή διαδήλωση, τόνισε ο Τιμ Κρόσλαντ, αντιπρόσωπος της οργάνωσης Defend Our Juries.

Σε τρεις ανθρώπους απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Πέμπτη δυνάμει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας επειδή εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Palestine Action κι αντιμετωπίζουν ποινές ως και έξι μηνών φυλάκισης.

Η ένταξη σε απαγορευμένη οργάνωση ή η υποκίνηση στην υποστήριξή είναι ποινικά αδικήματα που με βάση τη βρετανική νομοθεσία επισύρουν ποινές ως ακόμη και 14 ετών κάθειρξης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Economy
Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Δύο δημοσκοπήσεις 10.08.25

Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των Γερμανών - Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;
Κλιματική αλλαγή 10.08.25

Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;

Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από πλημμύρες – και η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα να συμβούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν
Οι «κόκκινες γραμμές» 10.08.25

Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» και οι όροι στο σχέδιο Ευρωπαίων και Ουκρανίας - Η σύγχυση γύρω από την πρόταση Πούτιν που μετέφερε ο απεσταλμένος του Τραμπ - Τα απανωτά τηλεφωνήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να καλέσει τον Ζελένσκι στη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα
«Aπολύτως»... πιθανό! 10.08.25

Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να καλέσει τον Ζελένσκι στη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα

Σύμφωνα με πληροφορίες που έβγαλε το NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρίσταται και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Γάζα: Επικίνδυνες οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με γιατρούς
Κόσμος 10.08.25

Γάζα: Επικίνδυνες οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με γιατρούς

Την ώρα που ο λιμός συνεχίζεται στη Γάζα, ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και γιατροί της πόλης ζητούν την ορθολογική μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, Ευρωπαίοι ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα
Κόσμος 10.08.25

Ουκρανία: Ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, Ευρωπαίοι ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα

Οι ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και η πρόεδρος της Κομισιόν ζητούν να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία πριν τις συζητήσεις Τραμπ - Πούτιν για να έχει η Ουκρανία διαπραγματευτικά όπλα

Σύνταξη
Γάζα: Παιδί σκοτώθηκε από πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας που ρίχθηκε από αέρος
Σκληρές εικόνες 09.08.25

Βίντεο - ντοκουμέντο: Παιδί σκοτώθηκε από πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας που ρίχθηκε από αέρος στη Γάζα

Οι Παλαιστίνιοι, ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν καταγγείλει επανειλημμένα ότι η ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας από τον αέρα είναι τόσο ανεπαρκής όσο και επικίνδυνη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν
Ρωσία 09.08.25

Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν

Στη Ρωσία, το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμφωνία «θετική» συμπληρώνοντας ότι «Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα συμβάλλει στην προώθηση του ειρηνευτικού προγράμματος»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»

Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, έχοντας μάλιστα καταθέσει πρόταση στη Σλάβια Πράγας όμως σύμφωνα με τον προπονητή του ο Έλληνας μέσος δεν επιθυμεί να αποχωρήσει.

Σύνταξη
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Δύο δημοσκοπήσεις 10.08.25

Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των Γερμανών - Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Σύνταξη
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
«Ψηφιακή ανάσταση» 10.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι – «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»
«Μεσοδυτικός τύπος» 10.08.25

Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι - «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»

«Δεν μαγειρεύει, δεν καθαρίζει, δεν φαίνεται πραγματικά μητρική» θυμάται ο πρώην παίκτης του αμερικανικού μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις να σκέφτεται τότε για τη σταρ του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Φοιτητική στέγη: Ράλι τιμών όσο η προσφορά μειώνεται – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25

Ράλι τιμών στη φοιτητική στέγη όσο η προσφορά μειώνεται - Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων για φοιτητική στέγη φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν τα στοιχεία της GEOAXIS - Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς μαθητές και γονείς

Σύνταξη
Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις
«Όχι στο όνομά μας» 10.08.25

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη από την Κρήτη έως τον Έβρο - Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά λιγότερο και περισσότερο γνωστά και σε μια σειρά από πόλεις οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή – Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
Καιρός 10.08.25

Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή - Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την Ανατολική Αττική αναμένονται θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο
«Ανησυχητικές» εικόνες 10.08.25

«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τι συμβαίνει με τα πολύ αδύνατα μοντέλα; Η επιστροφή της αμφιλεγόμενης τάσης του «super skinny» των 1990s και αρχών 2000s ανησυχεί ειδικούς μόδας και ακαδημαϊκους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
Απόρρητο