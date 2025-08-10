Συνολικά 466 υποστηρικτές της οργάνωσης Palestine Action συνελήφθησαν το Σάββατο (9/8) στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων.

Η Palestine Action τέθηκε εκτός νόμου στις αρχές Ιουλίου και χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική οργάνωση», σύμφωνα με την βρετανική αστυνομία.

Οι συλλήψεις -ένας από τους μεγαλύτερους αριθμούς που έχουν καταγραφεί σε μία μόνο κινητοποίηση στο Λονδίνο- έγιναν για «υποστήριξη σε απαγορευμένη οργάνωση».

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι όλες οι προσαγωγές μετατράπηκαν ή βρίσκονταν στη διαδικασία να μετατραπούν σε συλλήψεις, για όσους κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Εναντιώνομαι στη γενοκτονία, υποστηρίζω την Palestine Action».

Στην πλατεία του βρετανικού κοινοβουλίου, διαδηλωτές κρατούσαν επίσης πλακάτ με συνθήματα όπως «Το να δρας ενάντια στη γενοκτονία δεν είναι έγκλημα» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, με την έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, που προκάλεσε το θάνατο 1.219 ανθρώπων. Από τότε, στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 61.369 άνθρωποι.

«Είναι ηθικό καθήκον να είμαστε εδώ», δήλωσε στο AFP η Ματίλντα, που δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό της. «Αν θέλουν να με συλλάβουν, δεν θα προσπαθήσω να ξεφύγω, δεν θα κρυφτώ», πρόσθεσε η ίδια.

«Ας μας συλλάβουν όλους», ανέφερε με τη σειρά του ο 42χρονος Ρίτσαρντ Μπουλ, που πήγε στη διαδήλωση με αναπηρικό αμαξίδιο. «Αυτή η κυβέρνηση το παρατράβηξε. Δεν έκανα τίποτα μεμπτό», συμπλήρωσε.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες για τις «δυνητικές ποινικές συνέπειες» των πράξεών τους.

Οι συλληφθέντες δεν πρόβαλαν αντίσταση, πολλοί σχημάτισαν με δάκτυλά τους το σήμα της νίκης, το «V», επευφημούμενοι από άλλους διαδηλωτές.

In a post on X, the London Metropolitan police force said it had arrested 466 people for supporting the banned Palestine Action group https://t.co/Ig3RlFomnf pic.twitter.com/rDaaaEzqsK — Reuters (@Reuters) August 10, 2025

«Τρομοκρατική οργάνωση» η Palestine Action

Το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε στις αρχές Ιουλίου την απαγόρευση και τον χαρακτηρισμό ως «τρομοκρατικής οργάνωσης» της συλλογικότητας Palestine Action, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, η οποία ακολούθησε βανδαλισμό σε βάση της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας και άλλες ενέργειες.

Η οργάνωση Defend Our Juries οργανώνει έκτοτε διαδηλώσεις εναντίον της απαγόρευσης, που ο ΟΗΕ έκρινε πως ήταν «δυσανάλογη».

«Θα συνεχίσουμε, όσο η κυβέρνηση προσπαθεί να φιμώσει εκείνους που καταγγέλλουν τη συνέργειά της σε εγκλήματα πολέμου», τόνισε η Defend Our Juries σε ανακοίνωσή της.

«Είμαστε πλέον ολοένα περισσότεροι και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο κύμα ενεργειών, τον Σεπτέμβριο», πρόσθεσε.

«Η σύλληψη ειρηνικών διαδηλωτών παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς την προστασία των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της συνάθροισης», στηλίτευσε από την πλευρά της η ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία μέσω X.

Η βρετανική δικαιοσύνη θεωρεί πως οι υποστηρικτές της Palestine Action «δεν γνωρίζουν την αληθινή φύση» του κινήματος. «Δεν είναι μη βίαιη οργάνωση», υπογράμμισε η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, προσθέτοντας πως έχει στη διάθεσή της «ανησυχητικές πληροφορίες» για τα σχέδιά της.

Πάνω από 200 υποστηρικτές της συνελήφθησαν ήδη πριν από τη χθεσινή διαδήλωση, τόνισε ο Τιμ Κρόσλαντ, αντιπρόσωπος της οργάνωσης Defend Our Juries.

Σε τρεις ανθρώπους απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Πέμπτη δυνάμει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας επειδή εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Palestine Action κι αντιμετωπίζουν ποινές ως και έξι μηνών φυλάκισης.

Η ένταξη σε απαγορευμένη οργάνωση ή η υποκίνηση στην υποστήριξή είναι ποινικά αδικήματα που με βάση τη βρετανική νομοθεσία επισύρουν ποινές ως ακόμη και 14 ετών κάθειρξης.