Συνολικά 41 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Λονδίνο επειδή συμμετείχαν σε συγκέντρωση υποστήριξης στην απαγορευμένη πλέον συλλογικότητα Palestine Action («Δράση για την Παλαιστίνη»), η οποία οργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε η αστυνομία της πρωτεύουσας της Βρετανίας.

Δυνάμεις επιβολής της τάξης «προχώρησαν σε 41 συλλήψεις για διαδήλωση υπέρ απαγορευμένης οργάνωσης», ανέφερε μέσω X.

Εξάλλου ακόμη ένα πρόσωπο συνελήφθη για «επίθεση» και πρόκληση σωματικών βλαβών, διευκρίνισε.

Officers have made 41 arrests for showing support for a proscribed organisation.

One person has been arrested for common assault.

The area was cleared within the last hour.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 12, 2025