Μια ομάδα διαμαρτυρίας υπέρ της Παλαιστίνης δήλωσε ότι δύο μέλη της εισέβαλαν στην αεροπορική βάση Brize Norton της RAF, προκάλεσαν ζημιές σε δύο στρατιωτικά αεροσκάφη με μπογιά με σπρέι και διέφυγαν χωρίς να συλληφθούν.

Η οργάνωση Palestine Action δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο το πρωί της Παρασκευής που δείχνει δύο άτομα να οδηγούν ανεμπόδιστα ηλεκτρικά σκούτερ μέσα στην αεροπορική βάση τη νύχτα, σε μια σημαντική και ντροπιαστική παραβίαση της ασφάλειας του Υπουργείου Άμυνας (MoD).

Η ομάδα δήλωσε ότι είχε ως στόχο αεροσκάφη RAF Voyager που χρησιμοποιούνται για μεταφορές και ανεφοδιασμό και ότι «οι ακτιβιστές διέκοψαν την άμεση συμμετοχή της Βρετανίας στη διάπραξη γενοκτονιών και εγκλημάτων πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή».

Το υπουργείο Άμυνας καταδίκασε τη διαμαρτυρία και τη χαρακτήρισε «βανδαλισμό περιουσιακών στοιχείων της Βασιλικής Αεροπορίας». Συνεργάζεται στενά με την αστυνομία που ερευνά το περιστατικό, πρόσθεσε εκπρόσωπος.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Palestine Action:

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.

Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.

From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N

— Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025