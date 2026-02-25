Η Μεγάλη Βρετανία ασκεί έφεση ζητώντας την παραμονή της Palestine Action στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε την Τετάρτη την απαιτούμενη άδεια να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης που έκρινε παράνομη την απαγόρευση και αναγόρευση της ομάδας Palestine Action ως τρομοκρατικής οργάνωσης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την οργάνωση Palestine Action βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2000 ήταν παράνομη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή αντιβαίνει στην ίδια την πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με την απαγόρευση οργανώσεων και παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι.

Η Palestine Action απαγορεύτηκε τον Ιούλιο, αφού είχε αναλάβει όλο και περισσότερες «άμεσες δράσεις» εναντίον εταιρειών άμυνας που συνδέονται με το Ισραήλ στη Βρετανία, συχνά μπλοκάροντας εισόδους ή ρίχνοντας κόκκινη μπογιά.

Η Palestine Action απαγορεύτηκε λίγο μετά από μια διάρρηξη τον Ιούνιο στην αεροπορική βάση Brize Norton της Βασιλικής Αεροπορίας, κατά την οποία ακτιβιστές έβαψαν με κόκκινες μπογιές δύο αεροσκάφη για να διαμαρτυρηθούν «για την συνέργεια της Μεγάλης Βρετανίας στην γενοκτονία», μια ενέργεια που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε ως «ντροπιαστική».

Το δικαστήριο αποφάσισε πως η απαγόρευση της Palestine Action προσβάλει την ελευθερία του Λόγου

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την Χούντα Αμόρι, συνιδρύτρια της Palestine Action το 2020, υποστήριξαν σε ακροαματική διαδικασία πέρυσι ότι η κίνηση αυτή αποτελούσε αυταρχικό περιορισμό του δικαιώματος διαμαρτυρίας. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου αποφάνθηκε αυτό το μήνα ότι η απαγόρευση ήταν παράνομη, κρίνοντας ότι αποτελούσε δυσανάλογη παρέμβαση στο δικαίωμα της ελευθερίας του Λόγου.

Το ίδιο δικαστήριο ⁠έδωσε την Τετάρτη άδεια στο βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών να προσβάλει την απόφασή του, αναφέροντας ότι η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ εν αναμονή της έφεσης. Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένο που μπορεί να ασκήσει έφεση.

«Θα λαμβάνουμε πάντα τα πιο αυστηρά δυνατά μέτρα για την προστασία της εθνικής μας ασφάλειας και προτεραιότητά μας παραμένει η διατήρηση της ασφάλειας των πολιτών μας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου σε ανακοίνωση.

Η απόφαση που εκδόθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα έθεσε υπό αμφισβήτηση τη δίωξη εκατοντάδων ατόμων που είχαν κατηγορηθεί για την επίδειξη πλακάτ υποστήριξης της οργάνωσης και ώθησε την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου να δηλώσει ότι θα επικεντρωθεί στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων αντί στην πραγματοποίηση συλλήψεων. Μερίδα των συλληφθέντων της ομάδας συμμετείχε σε απεργία πείνας.