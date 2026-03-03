Δρομολογούνται τρία αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά

«Η αντιπλημμυρική θωράκιση του Λεκανοπεδίου της Αττικής αποτελεί για εμάς άμεση προτεραιότητα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες των συμπολιτών μας και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε ότι μέχρι τη λήξη της θητείας μας θα έχουν ολοκληρωθεί ή θα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης τουλάχιστον 55 αντιπλημμυρικά έργα κομβικής σημασίας που θα καλύπτουν σχεδόν και τους 66 Δήμους μας» τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του οικονομικού έτους 2027.

Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε παράλληλα από την αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπου διεξήχθη το Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι μέσα στο 2026 «θα έχουν δημοπρατηθεί και θα έχουν προχωρήσει έχοντας εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, όλα τα βασικά αντιπλημμυρικά έργα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς στην οποία βρισκόμαστε». Ειδικότερα, δεσμεύτηκε για τα εξής σημαντικά έργα σύμφωνα πάντα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής: