Δρομολογούνται τρία αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά

Νίκος Χαρδαλιάς από τη Νίκαια: «Δημοπρατούνται και προχωρούν τα τρία μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά».
«Η αντιπλημμυρική θωράκιση του Λεκανοπεδίου της Αττικής αποτελεί για εμάς άμεση προτεραιότητα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες των συμπολιτών μας και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε ότι μέχρι τη λήξη της θητείας μας θα έχουν ολοκληρωθεί ή θα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης τουλάχιστον 55 αντιπλημμυρικά έργα κομβικής σημασίας που θα καλύπτουν σχεδόν και τους 66 Δήμους μας» τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του οικονομικού έτους 2027.
Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε παράλληλα από την αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπου διεξήχθη το Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι μέσα στο 2026 «θα έχουν δημοπρατηθεί και θα έχουν προχωρήσει έχοντας εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, όλα τα βασικά αντιπλημμυρικά έργα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς στην οποία βρισκόμαστε». Ειδικότερα, δεσμεύτηκε για τα εξής σημαντικά έργα σύμφωνα πάντα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:
- Ολοκλήρωση της κατασκευής αγωγών ομβρίων της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας και ειδικότερα της περιοχής μεταξύ των Λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλλη, μήκους 3.178 μέτρων. «Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) που συζητούσαμε επί χρόνια και τώρα δημοπρατήθηκε, συμβασιοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες και μέσα στον επόμενο μήνα αναμένουμε την εγκατάσταση εργοταξίου. Το έργο εκκινεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής.
- Κατασκευή δικτύου ομβρίων στους Δήμους Κορυδαλλού και Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη, μήκους 2.360 μέτρων. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), θα χωριστεί σε δύο φάσεις, εκκινώντας από τον αποδέκτη της Λεωφόρου Πέτρου Ράλλη και ακολουθώντας τη διαδρομή δια των οδών Πλατάνου – Χρυσοστόμου Σμύρνης και Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Α’ φάση θα αφορά τμήμα της Λεωφόρου Λαμπράκη στον Δήμο Κορυδαλλού, που θα έχει δημοπρατηθεί έως τον Ιούνιο. Με την ολοκλήρωσή της, θα εκκινήσει η Β’ φάση που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία του υπόλοιπου τμήματος αγωγού που θα διατρέχει τον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
- Ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου του Δήμου Πειραιά». Το έργο, προϋπολογισμού 12.096.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) αφορά την κατασκευή αγωγού ομβρίων συνολικού μήκους 4.700 μέτρων, η οποία θα καλύπτει λεκάνη απορροής έκτασης περίπου 800 στρεμμάτων. Η έναρξη υλοποίησής του αναμένεται μέχρι τέλος του μήνα, δίνοντας λύση στα χρόνια προβλήματα της περιοχής.
