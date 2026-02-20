newspaper
«Γαλάζια» στελέχη: Το «Μητσοτάκης ή χάος» καίει τη συνταγματική αναθεώρηση
«Γαλάζια» στελέχη: Το «Μητσοτάκης ή χάος» καίει τη συνταγματική αναθεώρηση

Φωνές στη ΝΔ σημειώνουν ότι με την τελευταία του εμφάνιση ο Κ. Μητσοτάκης, καλλιεργεί οξεία πόλωση ενόψει των εκλογών, με αποτέλεσμα να κόβει κάθε γέφυρα συναινέσεων, τις οποίες ζητάει για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Μόνο απαρατήρητος δεν πέρασε στο εσωτερικό της ΝΔ, τόσο ο τρόπος με τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε επισήμως το κόμμα του (και κατ’ επέκτασιν και τη χώρα) σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, όσο και η συγκυρία που επέλεξε να το κάνει. Και αυτό γιατί, όπως «γαλάζια» στελέχη σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις σημειώνουν, έτσι όπως το έκανε, ουσιαστικά «έκαψε» μόνος του τη συνταγματική αναθεώρηση που ο ίδιος είχε εκκινήσει. Και, όπως σημειώνουν επίσης, στην πραγματικότητα επιβεβαίωσε ότι την έριξε στο τραπέζι με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει απλώς ως προεκλογικό χαρτί.

Και τα στελέχη αυτά της ΝΔ εξηγούνται: Δε μπορείς -λένε- τη μία εβδομάδα να ζητάς συναινέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα και την επόμενη εβδομάδα να στρέφεσαι εναντίον τους και να τα απαξιώνεις με τόσο σφοδρό τρόπο και με τόσο πολωτικά διλήμματα που κινούνται στη λογική «Μητσοτάκης ή χάος» ή «εγώ και οι άλλοι», όπου το «εγώ» παρουσιάζεται ως εγγύηση σταθερότητας και ασφάλειας, ενώ οι «άλλοι» ουσιαστικά ως εκπρόσωποι του «χάους».

Σκληρά διλήμματα

Υπενθυμίζεται ότι στην κοπή της πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ, ο πρωθυπουργός συγκεκριμένα θέλησε να πει ότι «ένα θα είναι και τότε στις εκλογές του 2027 το κεντρικό ερώτημα, στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες: Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σε ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά; Θα επιλέξουμε και πάλι το δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, το δρόμο της συνέπειας ή το γεμάτο παγίδες μονοπάτι των πειραματισμών; Αιχμάλωτοι μιας κατακερματισμένης κομματικής σκηνής που οδηγεί τελικά μόνο προς τα πίσω και μόνο προς τα κάτω;».

Και εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «απέναντί μας έχουμε μία αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση από κόμματα που ενώ αδυνατούν να μιλήσουν μεταξύ τους, δε μπορούν να συνεννοηθούν, ξέρουν τι δε θέλουν, όχι τι θέλουν, ενώνονται μόνο κατά της κυβέρνησης» και είχε κάνει λόγο «για ένα πολιτικό σκηνικό ανάξιο της συγκυρίας, όπου ο χυδαίος λαϊκισμός συμπλέει με τον δογματισμό», για να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για «διαβολή, ψέμα, καταστροφολογία» και για «γκρίζο μιας μίζερης γκρίνιας», που κατά τον κ. Μητσοτάκη «είναι το χρώμα των δικών τους αδιεξόδων, με το οποίο επιχειρούν να τυλίξουν ολόκληρη τη χώρα».

Η σκοπιμότητα

Τα ίδια «γαλάζια» στελέχη επισημαίνουν ότι θα μπορούσε ο πρωθυπουργός να περιμένει μέχρι τον Απρίλιο ή όποτε ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, και εφόσον εκεί δεν βρει συναινέσεις από την αντιπολίτευση, τότε να παίξει το χαρτί του «Μητσοτάκης ή χάος», το οποίο θεωρούν ότι έτσι θα γινόταν πιο πειστικό. Αντιθέτως πιστεύουν πως το γεγονός ότι σπεύδει να παρουσιάσει τώρα αυτό το αφήγημα, ουσιαστικά ξεγυμνώνει -όπως λένε- την πραγματική σκοπιμότητα πίσω από τη συνταγματική αναθεώρηση, που δεν ήταν η αναζήτηση συναινέσεων για την αλλαγή του Συντάγματος, αλλά η αξιοποίηση της διαδικασίας αυτής για προεκλογικούς σκοπούς.

Άλλωστε και μόνο η επιλογή του πρωθυπουργού να κηρύξει, εν μέσω της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, την έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου (που εκ της φύσεώς της προωθεί τους κομματικούς ανταγωνισμούς σε βάρος των όποιων συναινέσεων), θεωρείται από κάποιους δηλωτική των πρωθυπουργικών στοχεύσεων γύρω από αυτήν.

Οι ίδιες «γαλάζιες» φωνές, σημειώνουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση και ό,τι ο πρωθυπουργός θα ονομάζει ως «μεταρρύθμιση», θα  χρησιμοποιείται από τον ίδιο, στην προσπάθειά του να απευθυνθεί σε κεντρογενή ακροατήρια, ενώ ταυτόχρονα θα στρίβει το καράβι δεξιά, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει το κομμάτι εκείνο της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ που αισθάνεται σήμερα εξαιρετικά αποκομμένο από την κυβέρνηση και να ανακόψει τις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά του.

Σε κάθε περίπτωση, τα στελέχη αυτά της ΝΔ, με βάση την προώθηση των παραπάνω σκληρών διλημμάτων ως κεντρικό προεκλογικό αφήγημα της κυβέρνησης και την επίθεση αυτή στην αντιπολίτευση, βλέπουν ότι ο πρωθυπουργός, με τη συγκεκριμένη του εμφάνιση, ουσιαστικά επέλεξε να εγκαινιάσει ένα κλίμα οξείας πόλωσης και τοξικότητας με το οποίο θα πορευτούμε στο δρόμο προς τις εκλογές.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

Τράπεζες
Optima Bank: Η Πειραιώς επιτυγχάνει τους στόχους του 2025 – Καταλύτης το Capital Markets Day

Optima Bank: Η Πειραιώς επιτυγχάνει τους στόχους του 2025 – Καταλύτης το Capital Markets Day

Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΣΥΡΙΖΑ 20.02.26

Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη και την Ιχθυαγορά της Βαρβάκειου, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

Σύνταξη
Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο
Αντιπροσωπεία Κογκρέσου 20.02.26

Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μοράν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η πολιτική σου υπονομεύει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
Επίκαιρη ερώτηση 20.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η πολιτική σου υπονομεύει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, επανακατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκης, για τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Νέα ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη, υγειονομικούς και αστυνομία – Καταγγέλλουν αποκλεισμό οι εργαζόμενοι
Στη Μυτιλήνη 20.02.26

Νέα ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη, υγειονομικούς και αστυνομία - Καταγγέλλουν αποκλεισμό οι εργαζόμενοι

Οι υγειονομικοί κάνουν λόγο για απαράδεκτο αποκλεισμό εργαζομένων από έναν χώρο που αφορά άμεσα τη δουλειά και την καθημερινότητά τους, την ώρα που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας προχωρά στην παραλαβή της νέας δομής

Σύνταξη
Εσωκομματικά καρφιά Βλάχου για πλειστηριασμούς: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»
Εγκαλεί την κυβέρνηση 20.02.26

Εσωκομματικά καρφιά Βλάχου για πλειστηριασμούς: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για το θέμα των πλειστηριασμών σε παραμεθόριες περιοχές, εγκαλώντας την κυβέρνηση πως αποφεύγει το πρόβλημα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει όριο θητειών – Η αιχμή για Στουρνάρα και Παναγόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει όριο θητειών – Η αιχμή για Στουρνάρα και Παναγόπουλο

Πρόταση για όριο θητειών σε θεσμικά αξιώματα, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αξιοκρατία, ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Οι αιχμές για Στουρνάρα και Παναγόπουλο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Για τον Γεωργιάδη φταίει πάντα η Αριστερά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν όμως πως τα χειρότερα τα ζούμε με τη Δεξιά
in Confidential 20.02.26

Για τον Γεωργιάδη φταίει πάντα η Αριστερά, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν όμως πως τα χειρότερα τα ζούμε με τη Δεξιά

Ο Άδωνις τα ξανάβαλε με την Αριστερά, επενδύοντας ξανά σε ρητορική του Εμφυλίου. Για όλα του φταίνε οι Αριστεροί, όπως και της Αφροδίτης (Λατινοπούλου). Η δημοσκόπηση που καίει το Μαξίμου για τις επιδόσεις της Δεξιάς κυβέρνησης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό

Έξι ακόμα υπάλληλοι που εμφανίζονται σε διαλόγους της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέμειναν σε θέσεις ευθύνης υπό τη νέα διοίκηση χωρίς πειθαρχικό έλεγχο ή κρίσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Αγορά Παγκρατίου 19.02.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι πάνω από το 80% καταγράφει μείωση τζίρου, ενώ στο 40% η πτώση ξεπερνά το 20%

Σύνταξη
Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη

Επιστροφή στις αρχές και τις αξίες της παράταξης ζήτησε ο Νίκος Δένδιας, διατυπώνοντας νέες αιχμές προς το μέγαρο Μαξίμου και εμφανιζόμενος με καθαρό τρόπο ως δεύτερος πόλος εντός της ΝΔ, απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο
Ψάχνοντας πυξίδα 19.02.26

Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία αισθάνεται ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και αναζητά αυτόν που θα εκπροσωπήσει την εναλλακτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κόντρες στη Βουλή για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ο Γεωργιάδης θέλει να κάνει στημένες φιέστες με τις δυνάμεις καταστολής»
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Κόντρες στη Βουλή για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ο Γεωργιάδης θέλει να κάνει στημένες φιέστες με τις δυνάμεις καταστολής»

Η επίθεση των ΜΑΤ σε υγειονομικούς με αφορμή τη «θερμή» υποδοχή του Άδωνη Γεωργιάδη στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας έγινε αντικείμενο πολιτικών συγκρούσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κουτσούμπας: Από τη μία οι αθάνατοι κι από την άλλη οι εγκληματίες που φτύνει η ανθρωπότητα είναι τα δύο άκρα – Το «καρφί» σε Γεωργιάδη
Πολιτική 19.02.26

Κουτσούμπας: Από τη μία οι αθάνατοι κι από την άλλη οι εγκληματίες που φτύνει η ανθρωπότητα είναι τα δύο άκρα – Το «καρφί» σε Γεωργιάδη

Δριμύτατη κριτική άσκησε ο Κουτσούμπας στην κυβέρνηση για την πολιτική προστασία, τη Γάζα, την εργασιακή ασφάλεια, αλλά και τη θεωρεία των δύο άκρων.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Πολάκη
ΚΕΕΛΠΝΟ 19.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Πολάκη

«Το να διώκεται πρώην υπουργός επειδή κατέθεσε σε δικαστήριο επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του συνιστά απαράδεκτη υποχώρηση από το δημοκρατικό κεκτημένο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση γεμίζει με «φέσια» την οικονομία
Ληξιπρόθεσμα χρέη 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση γεμίζει με «φέσια» την οικονομία

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις: πώς γίνεται ο προϋπολογισμός να εμφανίζει υπεραπόδοση και, ταυτόχρονα, να συσσωρεύονται οφειλές δισεκατομμυρίων;», ρωτάει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά
Ενόψει των εκλογών 20.02.26

«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται κατά πολύ των αντιπάλων του στις δημοσκοπήσεις στο γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, όπου προγραμματίζονται εκλογές αργότερα φέτος

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΣΥΡΙΖΑ 20.02.26

Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη και την Ιχθυαγορά της Βαρβάκειου, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

Σύνταξη
Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης
Πόσιμο νερό 20.02.26

Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Μονάδας Αφαλάτωσης / Αποσκλήρυνσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»
Μπάσκετ 20.02.26

Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό και ο Γάλλος σούπερσταρ δήλωσε ότι παιχνίδια ειδικών συνθηκών σαν ένα ντέρμπι «αιωνίων» που κρίνει τρόπαιο, δεν κρίνεται στα καθαρά... μπασκετικά στοιχεία.

Σύνταξη
Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους
Νέες φωτογραφίες 20.02.26

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου για παράβαση καθήκοντος - προτού τον αφήσουν ελεύθερο μετά από 12 ώρες. Οι σχέσεις του, όμως, με τον Τζέφρι Επστάιν είναι που προκαλούν ανατριχίλα στη Βρετανία.

Σύνταξη
Ρωσία: Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας – Τουλάχιστον 7 νεκροί
Ρωσία 20.02.26

Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Ο κινεζικός τουρισμός στη Ρωσία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της πολιτικής προσέγγισης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και της στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια»

Σύνταξη
Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης
Τελική ευθεία 20.02.26

Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για την 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ και σταδιακά μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για τη μεγάλη βραδιά. Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές.

Σύνταξη
Αυθεντικές οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού
Συλλογή Χόιερ 20.02.26

Αυθεντικές οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού

Η μακροσκοπική εξέταση, από στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού των φωτογραφιών της Καισαριανής

Σύνταξη
Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ζητάει μόνιμο προσωπικό και συνέχιση του προγράμματος 55+
Αυτοδιοίκηση 20.02.26

Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ζητάει μόνιμο προσωπικό και συνέχιση του προγράμματος 55+

ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης: Ξεκάθαρο μήνυμα για άμεση ενίσχυση με προσωπικό στους Δήμους, με διασφάλιση και ενίσχυση του προγράμματος 55+.

Σύνταξη
Έριξε τη «βόμβα» ο Νεϊμάρ: Σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Έριξε τη «βόμβα» ο Νεϊμάρ: Σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ (vid)

Το προσεχές Μουντιάλ -αν φυσικά κληθεί στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας- δεν αποκλείεται να είναι και η τελευταία παράσταση στην σπουδαία καριέρα του Νεϊμάρ, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Ρωσία αποπειράθηκε να δολοφονήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σύμφωνα με το Κίεβο
Ουκρανία 20.02.26

Η Ρωσία αποπειράθηκε να δολοφονήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σύμφωνα με το Κίεβο – Απετράπη η επίθεση

Η Ρωσία από την πλευρά της έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας πολλών επιφανών Ρώσων αξιωματικών του στρατού

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA
Συμβάν Τύπου Α 20.02.26

Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA

Οι βλάβες του Starliner στο ταξίδι προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε «σοβαρό ατύχημα». Στη Γη, στελέχη της NASA και της Boeing τσακώνονταν για την επιστροφή του πληρώματος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κακοκαιρία: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά – Στο στόχαστρο η Αττική
Κακοκαιρία 20.02.26

«Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά - Στο στόχαστρο η Αττική

Στην Αττική αναμένεται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες μια οργανωμένη φάση αστάθειας και εν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου – Σε ισχύ από τις 16:00
Από τις 16:00 20.02.26

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας

Σε εξέλιξη η έξοδος για την Καθαρά Δευτέρα - Σήμερα από τις 16:00 έως τις 21:00 και αύριο από τις 08:00 έως τις 13:00 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

