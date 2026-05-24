Το δίκτυο υποστήριξης του σεσημασμένου κακοποιού που συνελήφθη στο Μικρολίμανο τα ξημερώματα του Σαββάτου αναζητούν οι αστυνομικές αρχές, καθώς και τον λόγο για τον οποίο κυκλοφορούσε με «οπλοστάσιο μάχης».

Ο διαβόητος «Τίτι» πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο Μικρολίμανο τη στιγμή που επιχείρησε να τραβήξει όπλο

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις και τις επαφές του, να εντοπίσουν τυχόν συνεργούς του, θέτοντας στο επίκεντρο των ερευνών τον βαρύ οπλισμό που έφερε. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται μέσω βαλλιστικών ελέγχων αν τα όπλα αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί σε άλλες αξιόποινες πράξεις, αλλά και αν ο 42χρονος σχεδίαζε κάποια ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι ήταν περίπου 5:30 τα ξημερώματα όταν ο αλβανικής καταγωγής 42χρονος ποινικός, με το παρατσούκλι «Τίτι», πυροβολήθηκε από αστυνομικούς τη στιγμή που επιχείρησε να τραβήξει όπλο. Εις βάρος του εκκρεμούν ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που ξεπερνούν τα 73 έτη.

Το σκληρό προφίλ του συνθέτουν μεταξύ άλλων, η δολοφονία ενός πολίτη στην Καισαριανή το 2012 την ώρα που προσπαθούσαν να κλέψουν αυτοκίνητο, η απόδραση από το Μεταγωγών το 2019 για την οποία είχε κρατήσει όμηρο μία αστυνομικό προκειμένου να βγει από το κτίριο, και ο βιασμός στον Ασπρόπυργο.

Το χρονικό στο Μικρολίμανο

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντόπισαν τον άνδρα στον εξωτερικό χώρο καταστήματος της περιοχής. Τον έκριναν ύποπτο και αποφάσισαν να τον ελέγξουν. Στη θέα των αστυνομικών, ο 42χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., oι αστυνομικοί δηλώνοντας την ιδιότητά τους τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο εκείνος προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικού, με προφανή σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Συνάδελφος του αστυνομικού, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο 42χρονος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Από την Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζεται ότι το πιστόλι που προέταξε ο 42χρονος εναντίον του αστυνομικού έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 σφαίρες.

Στο σημείο βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και έξι χειροβομβίδες, γι’ αυτό στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε το τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Αστυνομικός γερανός απομάκρυνε στη συνέχεια και το όχημά του για περαιτέρω έρευνα.

Τη στιγμή της συμπλοκής, έξω από το νυχτερινό μαγαζί βρίσκονταν ακόμα ένας άνδρας και δύο γυναίκες, οι οποίες προσήχθησαν. Ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Εκκρεμούσε εις βάρος του ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε ότι ο 42χρονος ποινικός είχε απασχολήσει τις Αρχές ήδη από το 1995 για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμός, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, εις βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Να σημειωθεί ότι το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κακοποιός να προετοίμαζε νέα εγκληματική ενέργεια, ενώ αναζητούνται συνεργοί και το σημείο όπου διέμενε. Σημειώνεται ότι η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ.