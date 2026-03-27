Ξέχνα το Χόλιγουντ: Τα Όσκαρ αποκτούν νέο «σπίτι» από το 2029

Οι αλλαγές στον κόσμο των Όσκαρ συνεχίζονται. Τρεις μήνες μετά τη συμφωνία μαμούθ (άνω των 100 εκατ. δολαρίων σύμφωνα με τα ρεπορτάζ) ανάμεσα στην Ακαδημία Κινηματογράφου Τεχνών και Επιστημών και το YouTube, για τη μετάδοση της τελετής και από την γνωστή πλατφόρμα, το χρυσό αγαλματίδιο ετοιμάζεται να αλλάξει και «σπίτι».

Μετά από δύο και πλέον δεκαετίες στο Χόλιγουντ και το Dolby Theater, τα Όσκαρ από το 2029 θα βρεθούν στο κέντρο του Λος Άντζελες και το Peacock Theater, όπως γράφει το Variety. Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται εντός του τεράστιου συγκροτήματος αθλητισμού και ψυχαγωγίας LA Live και θα είναι η έδρα των εμβληματικών βραβείων από την 101η τελετή έως και το 2039.

Το συγκρότημα LA Live, που περιλαμβάνει διάφορες εγκαταστάσεις και πολυτελή ξενοδοχεία, όπως το Ritz-Carlton και το JW Marriott, θα αναλάβει τη φιλοξενία του κόκκινου χαλιού και όλων των παράλληλων εκδηλώσεων.

Αντίστοιχα, το Dolby Theatre, που αποτελεί το σπίτι των Όσκαρ από το 2002, θα συνεχίσει να φιλοξενεί την τελετή και την τηλεοπτική μετάδοση του δικτύου ABC μέχρι και την επετειακή 100ή απονομή το 2028. Το Dolby βρίσκεται στην καρδιά του Χόλιγουντ ανάμεσα σε εμβληματικά τοπόσημα, όπως το TCL Chinese Theatre και τη Λεωφόρο της Δόξας.

Η απόφαση αποτελεί μέρος μιας νέας συνεργασίας μεταξύ του κολοσσού της ψυχαγωγίας AEG και της Ακαδημίας Κινηματογράφου.

«Για τα 101α Όσκαρ και μετά, η Ακαδημία ανυπομονεί να συνεργαστεί στενά με την AEG ώστε το LA LIVE να αποτελέσει το ιδανικό σκηνικό για τον παγκόσμιο εορτασμό του κινηματογράφου, τόσο για το ζωντανό κοινό στην αίθουσα όσο και για τους σινεφίλ σε όλο τον κόσμο», ανέφερε σε κοινή ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ και η πρόεδρος Λινέτ Χάουελ Τέιλορ.