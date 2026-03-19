Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
«Ρυτιδιασμένα Όσκαρ» – Χάος, υστερία και λυγμοί στο πάρτι-φιάσκο του Vanity Fair
Ένα τεχνικό λάθος στον φωτισμό και μια σειρά από ατυχείς επιλογές μετέτρεψαν το μετα-οσκαρικό πάρτι του Vanity Fair σε εφιάλτη και πεδίο μάχης

Λουκάς Καρνής
Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Η προσπάθεια του νέου αρχισυντάκτη του Vanity Fair, Μαρκ Γκουιντούτσι, να ανανεώσει το θρυλικό οσκαρικό πάρτι της Κυριακής, κατέληξε σε ένα αντιαισθητικό ναυάγιο που συζητιέται ήδη περισσότερο από τα ίδια τα βραβεία.

Αν και τα στελέχη της έκδοσης πίστευαν πως το μεγαλύτερο παράπονο των παρευρισκόμενων δεν ήταν η αλλαγή της τοποθεσίας στο LACMA του Λος Άντζελες, ο ανελέητος φωτισμός στο χαλί της υποδοχής αποδείχτηκε πολύ κακός για να μην αντιδράσουν.

Ενώ το περιοδικό φημιζόταν παραδοσιακά για το «μαγικό» φως που κάλυπτε κάθε ατέλεια, φέτος οι προβολείς περιγράφηκαν ως «κτηνωδώς φωτεινοί», θυμίζοντας περισσότερο σκηνικό ανάκρισης ή τον φωτισμό του αυτοκινητοδρόμου 405.

Η θερμοκρασία από τους προβολείς και την «εφιαλτικά» πολύ ζεστή μέρα ήταν τόσο έντονη που πολλοί καλεσμένοι ίδρωναν, «ένιωθαν να λιώνουν» ενώ οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα πρακτορεία αποκάλυπταν κάθε ρυτίδα και λεπτομέρεια, προκαλώντας τρόμο στους σταρ που επενδύουν περιουσίες στην εικόνα τους.

Όταν το φως δεν κολακεύει, οι σταρ δεν χαμογελούν

Χάιντι Κλουμ

Μεγκ Ράιαν

Ντονατέλα Βερσάτσε

Η κατάσταση πήρε δραματική τροπή όταν μια πασίγνωστη ηθοποιός εθεάθη να ουρλιάζει στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεών της, κοιτάζοντας τις λήψεις στο κινητό της.

Η περιγραφή ενός καλεσμένου ήταν σοκαριστική, παρομοιάζοντας την εμφάνισή της με «χαρακτήρα της Ντάιαν Άρμπους», της φωτογράφου που έμεινε στην ιστορία για την αποτύπωση του παράξενου και του δυστοπικού.

Ο φωτισμός, σκληρός και ανελέητος, αποκάλυπτε κάθε ατέλεια, ρυτίδα και κόπωση στα πρόσωπα των πιο προβεβλημένων ανθρώπων του πλανήτη δημιουργώντας μια αίσθηση «υψηλής ευκρίνειας» που δεν συγχωρούσε ούτε γραμμάριο επιπλέον βάρους ούτε την παραμικρή λεπτομέρεια του δέρματος.

Όταν η εικόνα είναι το νόμισμα της βιομηχανίας, η κακή φωτογραφία ισούται με πτώχευση

Ντέμι Μουρ

Kρις Τζένερ

Σοφία Βεργκάρα

Πέρα από τον φωτισμό, οι αντιδράσεις επεκτάθηκαν και στην αισθητική του χώρου, καθώς το παραδοσιακό κόκκινο χαλί αντικαταστάθηκε από μια γκρίζα μοκέτα. Η επιλογή σχολιάστηκε καυστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «διακόσμηση σαλονιού στο Λονγκ Άιλαντ».

Οι αναφορές κάνουν λόγο για «σκληρές, κάθετες σκιές» που τόνιζαν κάθε ατέλεια, κάνοντας ακόμα και τους πιο λαμπερούς πρωταγωνιστές να φαίνονται κουρασμένοι ή, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «δεκαπέντε χρόνια μεγαλύτεροι».

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δεν κατάφεραν να κρύψουν την ενόχλησή τους μπροστά στις κάμερες. Πληροφορίες αναφέρουν πολλοί σταρ αρνήθηκαν πεισματικά να συνεχίσουν την πορεία τους στο χαλί αν δεν γίνονταν άμεσες «διορθωτικές κινήσεις» όσο οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων έτρεχαν έντρομοι να κατευνάσουν τα πνεύματα, προσπαθώντας να σώσουν ό,τι απέμενε από το κύρος της εκδήλωσης.

Η απογοήτευση ήταν τέτοια που το επόμενο πρωί, πολλοί αστέρες επέλεξαν να μην αναρτήσουν καμία φωτογραφία από το επίσημο χαλί του Vanity Fair, προτιμώντας λήψεις από το πάρτι της Μαντόνα, όπου η ατμόσφαιρα ήταν σαφώς πιο κολακευτική.

Η ματαιοδοξία πληγώθηκε βαθιά στο πάρτι της μπράντας που την υμνεί

Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμα πιο άβολη από τους παρουσιαστές-influencers της βραδιάς, οι οποίοι φάνηκαν απροετοίμαστοι, διακόπτοντας ο ένας τον άλλον και προσβάλλοντας πολλούς καλεσμένους, ανάμεσα τους και η Κρις Τζένερ.

Για ένα περιοδικό όπως το Vanity Fair, το οποίο έχει χτίσει την αυτοκρατορία του πάνω στην τέλεια αισθητική και την άψογη εικόνα, το περιστατικό θεωρείται «ασυγχώρητο πλήγμα».

Πολλοί αναρωτιούνται αν υπήρξε κάποιο τραγικό λάθος στον σχεδιασμό ή αν η νέα κατεύθυνση του περιοδικού θυσίασε τη χολιγουντιανή λάμψη στον βωμό μιας πιο ρεαλιστικής προσέγγισης.

Παρά το γεγονός ότι ο Γκουιντούτσι στο τέλος της βραδιάς έδειχνε να απολαμβάνει το ποτό του, η σκιά από το «φωτιστικό φιάσκο» φαίνεται πως θα αργήσει να φύγει από πάνω του.

Λαγκάρντ: Τα τρία σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο

Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

ΗΠΑ: Σήμερα θα γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Φροίξος Φυντανίδης
Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Λουκάς Καρνής
Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Μια φωτογραφία προκάλεσε πανικό
Η Τζένιφερ Λόπεζ για μια ακόμη φορά αναστατώνει τους followers της. Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media. «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Patriot: Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων – «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»
Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης αναπαράγει την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ και ζητά απαντήσεις.

Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο
«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

Ο Λεν Ντέιτον ήταν «ο πιο αγράμματος συγγραφέας που υπήρξε ποτέ»
Ο Λεν Ντέιτον έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαβάζει βιβλία, σέρβιρε καφέ στην Αγκάθα Κρίστι ως αεροσυνοδός και έγραψε ένα από τα πιο επιτυχημένα του μυθιστορήματα «για πλάκα».

Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο
Το Ομάν ειναι η χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον ΥΠΕΞ Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί να δηλώνει πως μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή»

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, η ΔΕΗ ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
Το  Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών

Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Κομόρος: Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών
Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών»

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

