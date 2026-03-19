«Ρυτιδιασμένα Όσκαρ» – Χάος, υστερία και λυγμοί στο πάρτι-φιάσκο του Vanity Fair

Η προσπάθεια του νέου αρχισυντάκτη του Vanity Fair, Μαρκ Γκουιντούτσι, να ανανεώσει το θρυλικό οσκαρικό πάρτι της Κυριακής, κατέληξε σε ένα αντιαισθητικό ναυάγιο που συζητιέται ήδη περισσότερο από τα ίδια τα βραβεία.

Αν και τα στελέχη της έκδοσης πίστευαν πως το μεγαλύτερο παράπονο των παρευρισκόμενων δεν ήταν η αλλαγή της τοποθεσίας στο LACMA του Λος Άντζελες, ο ανελέητος φωτισμός στο χαλί της υποδοχής αποδείχτηκε πολύ κακός για να μην αντιδράσουν.

Ενώ το περιοδικό φημιζόταν παραδοσιακά για το «μαγικό» φως που κάλυπτε κάθε ατέλεια, φέτος οι προβολείς περιγράφηκαν ως «κτηνωδώς φωτεινοί», θυμίζοντας περισσότερο σκηνικό ανάκρισης ή τον φωτισμό του αυτοκινητοδρόμου 405.

Η θερμοκρασία από τους προβολείς και την «εφιαλτικά» πολύ ζεστή μέρα ήταν τόσο έντονη που πολλοί καλεσμένοι ίδρωναν, «ένιωθαν να λιώνουν» ενώ οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα πρακτορεία αποκάλυπταν κάθε ρυτίδα και λεπτομέρεια, προκαλώντας τρόμο στους σταρ που επενδύουν περιουσίες στην εικόνα τους.

Όταν το φως δεν κολακεύει, οι σταρ δεν χαμογελούν

Η κατάσταση πήρε δραματική τροπή όταν μια πασίγνωστη ηθοποιός εθεάθη να ουρλιάζει στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεών της, κοιτάζοντας τις λήψεις στο κινητό της.

Η περιγραφή ενός καλεσμένου ήταν σοκαριστική, παρομοιάζοντας την εμφάνισή της με «χαρακτήρα της Ντάιαν Άρμπους», της φωτογράφου που έμεινε στην ιστορία για την αποτύπωση του παράξενου και του δυστοπικού.

Ο φωτισμός, σκληρός και ανελέητος, αποκάλυπτε κάθε ατέλεια, ρυτίδα και κόπωση στα πρόσωπα των πιο προβεβλημένων ανθρώπων του πλανήτη δημιουργώντας μια αίσθηση «υψηλής ευκρίνειας» που δεν συγχωρούσε ούτε γραμμάριο επιπλέον βάρους ούτε την παραμικρή λεπτομέρεια του δέρματος.

Όταν η εικόνα είναι το νόμισμα της βιομηχανίας, η κακή φωτογραφία ισούται με πτώχευση

Πέρα από τον φωτισμό, οι αντιδράσεις επεκτάθηκαν και στην αισθητική του χώρου, καθώς το παραδοσιακό κόκκινο χαλί αντικαταστάθηκε από μια γκρίζα μοκέτα. Η επιλογή σχολιάστηκε καυστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «διακόσμηση σαλονιού στο Λονγκ Άιλαντ».

Οι αναφορές κάνουν λόγο για «σκληρές, κάθετες σκιές» που τόνιζαν κάθε ατέλεια, κάνοντας ακόμα και τους πιο λαμπερούς πρωταγωνιστές να φαίνονται κουρασμένοι ή, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «δεκαπέντε χρόνια μεγαλύτεροι».

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δεν κατάφεραν να κρύψουν την ενόχλησή τους μπροστά στις κάμερες. Πληροφορίες αναφέρουν πολλοί σταρ αρνήθηκαν πεισματικά να συνεχίσουν την πορεία τους στο χαλί αν δεν γίνονταν άμεσες «διορθωτικές κινήσεις» όσο οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων έτρεχαν έντρομοι να κατευνάσουν τα πνεύματα, προσπαθώντας να σώσουν ό,τι απέμενε από το κύρος της εκδήλωσης.

Η απογοήτευση ήταν τέτοια που το επόμενο πρωί, πολλοί αστέρες επέλεξαν να μην αναρτήσουν καμία φωτογραφία από το επίσημο χαλί του Vanity Fair, προτιμώντας λήψεις από το πάρτι της Μαντόνα, όπου η ατμόσφαιρα ήταν σαφώς πιο κολακευτική.

Η ματαιοδοξία πληγώθηκε βαθιά στο πάρτι της μπράντας που την υμνεί

Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμα πιο άβολη από τους παρουσιαστές-influencers της βραδιάς, οι οποίοι φάνηκαν απροετοίμαστοι, διακόπτοντας ο ένας τον άλλον και προσβάλλοντας πολλούς καλεσμένους, ανάμεσα τους και η Κρις Τζένερ.

Για ένα περιοδικό όπως το Vanity Fair, το οποίο έχει χτίσει την αυτοκρατορία του πάνω στην τέλεια αισθητική και την άψογη εικόνα, το περιστατικό θεωρείται «ασυγχώρητο πλήγμα».

Πολλοί αναρωτιούνται αν υπήρξε κάποιο τραγικό λάθος στον σχεδιασμό ή αν η νέα κατεύθυνση του περιοδικού θυσίασε τη χολιγουντιανή λάμψη στον βωμό μιας πιο ρεαλιστικής προσέγγισης.

Παρά το γεγονός ότι ο Γκουιντούτσι στο τέλος της βραδιάς έδειχνε να απολαμβάνει το ποτό του, η σκιά από το «φωτιστικό φιάσκο» φαίνεται πως θα αργήσει να φύγει από πάνω του.