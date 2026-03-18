Πίκρα τα Όσκαρ: Πτώση 9% και ανησυχητικά χαμηλή τηλεθέαση, γιατί;

Τα Όσκαρ ήταν άγευστα, άνοστα, προβλέψιμα. Παρά την επιστροφή του αγαπημένου Κόναν Ο’ Μπράιεν στον ρόλο του οικοδεσπότη, η λάμψη του Χόλιγουντ δεν στάθηκε αρκετή για να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού που γύρισε την πλάτη στη μετάδοση.

Η ιστορικά χαμηλή τηλεθέαση θορύβησε τη βιομηχανία καθώς τα επίσημα στοιχεία της Nielsen κατέγραψαν συνολικά 17,86 εκατομμύρια τηλεθεατές μέσω των δικτύων ABC και Hulu, σημειώνοντας πτώση 9% σε σύγκριση με τα περσινά 19,7 εκατομμύρια.

Η χαμηλότερη τηλεθέαση της τελευταία τετραετίας, από το 2022, δυσαρέστησε τους διοργανωτές μετά από ένα σερί τριών ετών συνεχούς ανόδου.

Στο κρίσιμο δυναμικό κοινό (ηλικίες 18-49), η τηλεθέαση περιορίστηκε στο 3,92, έναντι του περσινού 4,54 -ωστόσο, παρά τη μείωση, η Disney έσπευσε να διευκρινίσει πως τα Όσκαρ παραμένουν η κορυφαία ψυχαγωγική εκπομπή της σεζόν 2025-2026, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία τους στην αμερικανική τηλεόραση έναντι οποιουδήποτε άλλου προγράμματος πλην των αθλητικών.

Η υποχώρηση των Όσκαρ δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας ευρύτερης τάσης που πλήττει όλα τα μεγάλα καλλιτεχνικά βραβεία φέτος.

Η πτώση 9% συμβαδίζει με την ανάλογη υποχώρηση των Χρυσών Σφαιρών και των Grammy φέτος

Οι Χρυσές Σφαίρες, με οικοδέσποινα τη Νίκι Γκλέιζερ, σημείωσαν πτώση 6% τον Ιανουάριο (8,66 εκατομμύρια θεατές), ενώ τα βραβεία Grammy ακολούθησαν την ίδια ακριβώς πορεία με μείωση 6% τον Φεβρουάριο (14,4 εκατομμύρια θεατές).

Οι αναλυτές αποδίδουν αυτή την τάση στην αλλαγή των συνηθειών του κοινού, το οποίο στρέφεται πλέον μαζικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρακολουθήσει στιγμιότυπα, αντί να αφιερώσει τρεις ώρες στην πλήρη ζωντανή μετάδοση.

Η επόμενη ημέρα

Ενώ ο Κόναν Ο’ Μπράιεν κέρδισε τις εντυπώσεις με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και η Ακαδημία φαίνεται διατεθειμένη να τον κρατήσει στο τιμόνι και για την 99η τελετή, το μέλλον της διοργάνωσης βρίσκεται ήδη σε τροχιά ριζικής αλλαγής.

Το ABC θα συνεχίσει να μεταδίδει την τελετή έως το 2028, ολοκληρώνοντας μια ιστορική πορεία δεκαετιών.

Η μεγάλη ανατροπή θα έρθει το 2029, όταν η 101η απονομή θα μεταφερθεί αποκλειστικά στο YouTube.

Η συμφωνία, που εκτείνεται έως το 2033, σηματοδοτεί το τέλος της κυριαρχίας της παραδοσιακής τηλεόρασης και την προσπάθεια της Ακαδημίας να προσεγγίσει μια νέα γενιά θεατών σε παγκόσμια κλίμακα.