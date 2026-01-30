Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.
Ήταν 2 Ιουλίου του 1937, όταν το Lockheed L10 Electra θα απογειωθεί από την πόλη Λάε της Νέας Γουινέας με προορισμό τη νήσο Χάουλαντ. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που κάποιος θα έβλεπε ζωντανή την Αμέλια Έρχαρτ (όπως και τον Φρεντ Νούναν) στην προσπάθειά της να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα έκανε τον γύρο του κόσμου.
Το όνειρο είχε γίνει εφιάλτης – ένας εφιάλτης που 89 χρόνια μετά συνεχίζει να «προκαλεί» τη φαντασία χιλιάδων ανθρώπων, με τις θεωρίες (συνωμοσίας) να κάνουν πάρτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η υπόθεση – μυστήριο της πρωτοπόρου της αεροπορίας, πάντα έχει να μας δώσει κάτι καινούργιο.
Και αυτό το «κάτι καινούργιο» αυτή τη φορά ήρθε μέσα από μια σειρά ανέκδοτων φωτογραφιών. Τα ασπρόμαυρα καρέ, που έμεναν στην αφάνεια όλες αυτές τις δεκαετίες βρέθηκαν στο φωτογραφικό άλμπουμ ενός ναύτη του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας. Και είναι οι τελευταίες φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται η Αμέλια Έρχαρτ προτού χαθεί μια για πάντα.
Οι εικόνες είναι από τη στάση που έκανε το Lockheed L10 Electra της Έρχαρτ και του Νούναν στο Ντάργουιν της Αυστραλίας στις 29 Ιουνίου 1937, προκειμένου να ανεφοδιαστεί.
Στις φωτογραφίες φαίνεται η Αμέλια Έρχαρτ δίπλα στο δικινητήριο αεροσκάφος να κρατάει το μπουφάν στα χέρια της, ενώ σε κάποιες άλλες μιλάει με τους μηχανικούς.
Το φωτογραφικό άλμπουμ, που ήταν ξεχασμένο σε κάποια αποθήκη, βρέθηκε από έναν συγγενή του ναύτη που της τράβηξε, ο οποίος αποφάσισε να το «βγάλει στο σφυρί».
Σύμφωνα με τον online οίκο Henry Aldridge & Son η τιμή του φωτογραφικού άλμπουμ αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.600 δολάρια. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου.
// Κεντρική φωτογραφία: Wikimedia Commons
