Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30 Ιανουαρίου 2026, 09:00

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Spotlight

Ήταν 2 Ιουλίου του 1937, όταν το Lockheed L10 Electra θα απογειωθεί από την πόλη Λάε της Νέας Γουινέας με προορισμό τη νήσο Χάουλαντ. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που κάποιος θα έβλεπε ζωντανή την Αμέλια Έρχαρτ (όπως και τον Φρεντ Νούναν) στην προσπάθειά της να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα έκανε τον γύρο του κόσμου.

Το όνειρο είχε γίνει εφιάλτης – ένας εφιάλτης που 89 χρόνια μετά συνεχίζει να «προκαλεί» τη φαντασία χιλιάδων ανθρώπων, με τις θεωρίες (συνωμοσίας) να κάνουν πάρτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η υπόθεση – μυστήριο της πρωτοπόρου της αεροπορίας, πάντα έχει να μας δώσει κάτι καινούργιο.

Και αυτό το «κάτι καινούργιο» αυτή τη φορά ήρθε μέσα από μια σειρά ανέκδοτων φωτογραφιών. Τα ασπρόμαυρα καρέ, που έμεναν στην αφάνεια όλες αυτές τις δεκαετίες βρέθηκαν στο φωτογραφικό άλμπουμ ενός ναύτη του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας. Και είναι οι τελευταίες φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται η Αμέλια Έρχαρτ προτού χαθεί μια για πάντα.

Οι εικόνες είναι από τη στάση που έκανε το  Lockheed L10 Electra της  Έρχαρτ και του Νούναν στο Ντάργουιν της Αυστραλίας στις 29 Ιουνίου 1937, προκειμένου να ανεφοδιαστεί.

Στις φωτογραφίες φαίνεται η Αμέλια Έρχαρτ δίπλα στο δικινητήριο αεροσκάφος να κρατάει το μπουφάν στα χέρια της, ενώ σε κάποιες άλλες μιλάει με τους μηχανικούς.

Το φωτογραφικό άλμπουμ, που ήταν ξεχασμένο σε κάποια αποθήκη, βρέθηκε από έναν συγγενή του ναύτη που της τράβηξε, ο οποίος αποφάσισε να το «βγάλει στο σφυρί».

Σύμφωνα με τον online οίκο Henry Aldridge & Son η τιμή του φωτογραφικού άλμπουμ αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.600 δολάρια. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου.

// Κεντρική φωτογραφία: Wikimedia Commons

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής
Only one 30.01.26

Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής

Πέντε χρόνια μετά από την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι ο Χένρι Καβίλ θα πρωταγωνιστήσει στο reboot της ταινίας Χαϊλάντερ, ο 42χρονος ηθοποιός φόρεσε επιτέλους τη στολή του αθάνατου σκωτσέζου πολεμιστή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»
Τα ψαλίδια του μπαμπά 29.01.26

Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»

Η μαύρη κωμωδία της Κάθι Γιαν, The Gallerist, μας παρουσιάζει έναν κόσμο, στον οποίο όλα μετριούνται σε χαρτονομίσματα και πωλήσεις, όσο η ηθική πάει περίπατο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στόουνχεντζ: Νέα έρευνα βάζει τέλος στη θεωρία των παγετώνων – Από ανθρώπους μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι
Ηνωμένο Βασίλειο 29.01.26

Στόουνχεντζ: Νέα έρευνα βάζει τέλος στη θεωρία των παγετώνων – Από ανθρώπους μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Curtin καταλήγουν ότι οι τεράστιοι λίθοι του Στόουνχεντζ μεταφέρθηκαν από ανθρώπους και όχι από πάγο, καθώς η περιοχή δεν επηρεάστηκε από παγετωνική δραστηριότητα κατά την Εποχή των Παγετώνων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία
Ντοκιμαντέρ 29.01.26

Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία

Η Κόρτνεϊ Λαβ, η αμφιλεγόμενη «βασίλισσα του γκραντζ» και ηγετική φυσιογνωμία των Hole, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Ανάρτηση 29.01.26

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
Culture Live 28.01.26

«Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center

Αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και δύο κινήσεις στο Κογκρέσο εντείνουν την πίεση για την αφαίρεση του ονόματος του προέδρου των ΗΠΑ από το Kennedy Center, μετά την απόφαση του νέου διοικητικού συμβουλίου να αλλάξει την επίσημη ονομασία του ιδρύματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια
Ήρθε ο καιρός 28.01.26

Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια

Ήταν το 1987 όταν η Baby, ο Johnny και η υπόλοιπη παρέα του Dirty Dancing έκανε την εμφάνισή τους στις μεγάλες οθόνες και «τρέλανε» τους έφηβους. Τώρα, 39 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα για το σίκουελ - έστω και χωρίς τον Πάτρικ Σουέιζι.

Σύνταξη
Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That
Σκοτάδι 28.01.26

Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That

Στο νέο ντοκιμαντέρ Take That, τα μέλη του boy band μιλούν για την επιτυχία και την πίεση της επιτυχίας - με τον σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς να «βουλιάζει» στην κατάθλιψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καταγγελίες, αρχεία Έπσταϊν και προπαγάνδα: Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ
«Εξαντλητικά ωράρια» 28.01.26

Καταγγελίες, αρχεία Έπσταϊν και προπαγάνδα: Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ

Μέλη του συνεργείου λένε ότι το χειρότερο κομμάτι της δουλειάς στην ταινία δεν ήταν η προώθηση της κυβέρνησης Τραμπ — αλλά το ότι έπρεπε να δουλεύουν δίπλα στον κατηγορούμενο για σεξουαλική παρενόχληση Μπρετ Ράτνερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο
Στο σφυρί 28.01.26

Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ
Τραγωδία στη Ρουμανία 30.01.26

Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ

O 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ - που έχει πλέον αποσωληνωθεί - έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς από το τροχαίο είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα

Σύνταξη
Έκρηξη στα Τρίκαλα: Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο
Τρίκαλα 30.01.26

Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο

Την έναρξη της διαρροής προπανίου από τις σωληνώσεις του εργοστασίου Βιολάντα και τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ώστε να συμπληρώσουν τη δικογραφία.

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ελλάδα 30.01.26

Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών

Σύνταξη
Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 30.01.26

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Η κυβέρνηση της Αργεντινής κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Σύνταξη
Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία
Art 30.01.26

Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οικονομική-Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ: «Μόνο περισσότερος κοινός δανεισμός θα σώσει την Ευρώπη
Αμυντικές δαπάνες 30.01.26

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής: «Ευρωδανειστείτε γιατί χανόμαστε»

Αν δεν εκδοθεί περισσότερο κοινό χρέος, η Ευρώπη θα βουλιάξει υπό το βάρος των αμυντικών δαπανών, δηλώνει ο πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. «Οι πιο φτωχές περιοχές θα θυσιαστούν».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού
Κρατική τρομοκρατία 30.01.26

«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού

Οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και της Συνοριοφυλακής ως ένοπλος βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας σε προπύργια των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στο μικροσκόπιο 1.236 φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις
Έκθεση ΙΟΒΕ 30.01.26

Στο μικροσκόπιο οι φοροαπαλλαγές

Από 3 δισ. ευρώ το 2014 οι φοροαπαλλαγές εκτοξεύτηκαν στα 23 δισ. ευρώ το 2024 - Μετά την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ προτείνει επανεξέταση των φορολογικών δαπανών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής
Only one 30.01.26

Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής

Πέντε χρόνια μετά από την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι ο Χένρι Καβίλ θα πρωταγωνιστήσει στο reboot της ταινίας Χαϊλάντερ, ο 42χρονος ηθοποιός φόρεσε επιτέλους τη στολή του αθάνατου σκωτσέζου πολεμιστή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
