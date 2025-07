Την ωθούσε σε ακραία εγχειρήματα για δικό του όφελος: Μέσα στον γάμο-«συνεργασία» της Αμέλια Έρχαρτ

Το ημερολόγιο έγραφε 2 Ιουλίου 1937 όταν χάθηκε οποιαδήποτε επαφή με το Lockheed Electra, το αεροπλάνο με το οποίο επιχειρούσε να γίνει η πρώτη γυναίκα που κάνει τον γύρο του κόσμου. Από τότε κανείς δεν είδε ξανά την Αμέλια Έρχαρτ, η οποία θα ανακηρυσσόταν κι επίσημα νεκρή μετά από περίπου 30 μήνες.

Σε αυτά τα 88 χρόνια που έχουν περάσει από την εξαφάνισή της πάνω από τον Κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό, κοντά στη Νήσο Χάουλαντ έως σήμερα, έχουν χυθεί τόνοι μελάνι και έχουν γυριστεί ουκ ολίγα ντοκιμαντέρ που προσπαθούν να εξηγήσουν το τι συνέβη.

Παράλληλα, έχουν κάνει την εμφάνισή τους αρκετές θεωρίες συνομωσίας, με κάποιες από αυτές να υποστηρίζουν ότι η πρωτοπόρος της αεροπορίας και συγγραφέας δεν πέθανε ποτέ, απλά επέλεξε να κάνει μια ήρεμη ζωή.

View this post on Instagram A post shared by Amelia Earhart (@ameliaearhartofficial)

Ωστόσο, ένα νέο βιβλίο που έρχεται, βάζει στο επίκεντρο την Αμέλια Έρχαρτ αλλά όχι και την εξαφάνισή της. Το «The Aviator and the Showman: Amelia Earhart, George Putnam, and the Marriage that Made an American Icon» της Λόρι Γκουέν Σαπίρο προσπαθεί να ρίξει φως στον γάμο της με τον Τζορτζ Π. Πούτναμ.

Εκείνος ένας από τους μεγάλους εκδότες της εποχής, γνώρισε την Αμέλια Έρχαρτ όταν εκείνη έγινε η πρώτη γυναίκα που διασχίζει τον Ατλαντικό ωκεανό με αεροπλάνο το 1928 – έστω κι ως επιβάτης.

«Ήταν ένας έρωτας με την πρώτη ματιά, καθώς ο Πούτναμ είδε όλες τις προοπτικές της για μια εμπορική επιτυχία» γράφει η Σαπίρο στο βιβλίο της. Ο εκδότης θα της προτείνει να τη βοηθήσει στη συγγραφή του βιβλίου της και εκείνη δεν θα πει όχι.

View this post on Instagram A post shared by Amelia Earhart (@ameliaearhartofficial)

Τρία χρόνια μετά θα παντρευτούν και σύμφωνα με τη συγγραφέα, ο Τζορτζ Π. Πούτναμ θα την ωθήσει σε επικίνδυνα εγχειρήματα για δικό του όφελος. Ή έστω, για δικό τους.

Άλλωστε και η Έρχαρτ, αποκαλούσε τον γάμο της με τον Πούτναμ «συνεργασία», ενώ σε γράμμα που του έδωσε του αποκάλυπτε ότι δεν τον θεωρεί δέσμιο σε αυτήν με κάποιο μεσαιωνικό κώδικα πίστης – ούτε φυσικά θα ήταν και εκείνη.

«Ο γάμος τους στήριξε τα όνειρα που είχε η Αμέλια – αλλά παράλληλα εκείνος την οδηγούσε σε όλο πιο παράτολμα διαφημιστικά κόλπα, προκειμένου να πουλήσει περισσότερα βιβλία» αναφέρει στο βιβλίο της. «Μέσα σε αυτά ήταν και η τελευταία της πτήση».

Η Αμέλια Έρχαρτ, θα καταρρίψει πολλά ρεκόρ, θα γίνει το πρόσωπο σε διάφορα προϊόντα, θα προωθήσει σειρά ρούχων που έφεραν τα αρχικά της, ενώ θα δώσει δεκάδες ομιλίες. Το εμπορικό σχέδιο του Τζορτζ Π. Πούτναμ – μόνο που δεν είχε υπολογίσει την εξαφάνισή της εκείνο τον Ιούλιο του 1937.