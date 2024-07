Το ημερολόγιο έγραφε 2 Ιουλίου 1937, όταν το Lockheed L10 Electra απογειώθηκε από την πόλη Λάε της Νέας Γουινέας με προορισμό τη νήσο Χάουλαντ, έχοντας μόλις δύο επιβάτες και ένα μεγάλο όνειρο. Η Αμέλια Έρχαρτ και ο Φρεντ Νούναν βρίσκονταν μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το να ολοκληρώσουν τον γύρο του κόσμου και η 40χρονη Αμερικανίδα πρωτοπόρος της αεροπορίας να γράψει ακόμα ένα ρεκόρ στο περιπετειώδες βιογραφικό της. Λίγες ώρες αργότερα τα ίχνη του Electra θα χαθούν και ένα άδοξο τέλος θα γραφτεί στη ζωή της Έρχαρτ.

Ωστόσο, η «εξαφάνιση» της γυναίκας που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, οδήγησε από επιστήμονες έως τυχοδιώκτες να ψάξουν για να δώσουν μια απάντηση στο μεγάλο ερώτημα: τι απέγινε η Αμέλια Έρχαρτ; Και σήμερα, περίπου εννέα δεκαετίας μετά, πολλοί είναι αυτοί που αναζητούν την απάντηση. Το αποτέλεσμα; Πολλές θεωρίες, με αρκετές από αυτές να αγγίζουν τα όρια της συνωμοσίας. Αυτές είναι οι επικρατέστερες.

Παρά τα 4 εκ. δολάρια που ξόδεψε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να εντοπίσει την Έρχαρτ,δεν βρέθηκε τίποτα κοντά στο νησί Χάουλαντ

Το αεροσκάφος έπεσε στον Ειρηνικό ωκεανό

Με διαφορά η πιο γνωστή θεωρία, καθώς οι περισσότεροι πιστεύουν ότι στην προσπάθεια της Έρχαρτ και του Νούναν να φτάσουν στο νησί Χάουλαντ, το Electra έμεινε από καύσιμα. Έτσι η 40χρονη αεροπόρος αναγκάστηκε να κάνει προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό ωκεανό, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συντριβεί. Οι αποδοί αυτής της θεωρίας στηρίζονται στα τελευταία ραδιοφωνικά μηνύματα που έστειλε η Έρχαρτ, όπου έλεγε ότι δεν βρίσκουν τον προορισμό τους και πως τα καύσιμα τους τελειώνουν.

Ωστόσο, παρά τα 4 εκ. δολάρια που ξόδεψε η κυβέρνηση των ΗΠΑ τότε, σε μια προσπάθεια να εντοπίσει την Έρχαρτ, τον Νούναν ή έστω τα συντρίμμια του αεροσκάφους, δεν βρέθηκε τίποτα κοντά στο νησί Χάουλαντ.

Η Έρχαρτ προσγειώθηκε, αλλά σε λάθος νησί

Σκληροπυρηνικούς οπαδούς έχει και η θεωρία ότι η Έρχαρτ κατάφερε να προσγειώσει το Electra, αλλά σε λάθος νησί. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η 40χρονη πιλότος προσγειώθηκε στην έρημη νήσο Γκάρντνερ (σήμερα ονομάζεται Νικουμαρόρο), όπου και πέθανε εκεί καθώς ποτέ κανείς δεν βρήκε. Μάλιστα, μια αποστολή που οργάνωσε στο νησί η Διεθνής Ομάδα για την Ανεύρεση Ιστορικών Αεροσκαφών το 2007, στηρίζει αυτή τη θεωρία, καθώς υποστηρίζει ότι βρέθηκαν αντικείμενα που ίσως να ήταν στο αεροπλάνο της.

Μάλιστα, αυτή η θεωρία ακούγεται από τη δεκαετία του ’40. Ωστόσο ποτέ δεν βρέθηκαν συντρίμμια από το αεροσκάφος ούτε πάνω στο νησί ούτε στη θάλασσα γύρω από αυτό.

Αιχμάλωτη των Ιαπώνων

Μια φωτογραφία που βρέθηκε στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ, φέρεται να δείχνει μια γυναίκα (που μοιάζει πολύ στην Έρχαρτ) στα νησιά Μάρσαλ. Η θεωρία θέλει την Έρχαρτ να προσγειώθηκε εκεί και να αιχμαλωτίστηκε από Ιάπωνες στρατιώτες. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτή την άποψη, η 40χρονη πιλότος και ο Νούναν εκτελέστηκαν από τους Ιάπωνες.

Ο πρώην κυβερνητικός ερευνητής Λες Κίνεϊ πιστεύει ότι αυτή είναι η επικρατέστερη θεωρία για το τι απέγινε η Αμέλια Έρχαρτ, έστω κι αν ουκ ολίγες φορές οι αρχές της Ιαπωνίας έχουν διαψεύσει οποιαδήποτε ανάμιξή τους στην υπόθεση.

Για κάποιους η Αμέλια Έρχαρτ δεν ήταν μόνο μια πιλότος που ήθελε να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα κάνει τον γύρο του κόσμου με αεροπλάνο, αλλά κατάσκοπος της Αμερικής

Κατάσκοπος των ΗΠΑ

Από τις πιο ακραίες θεωρίες, θέλουν την Αμέλια Έρχαρτ να μην ήταν απλά μια πιλότος που είχε ως στόχο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα κατάφερνε να κάνει τον γύρο του κόσμου με αεροπλάνο, αλλά ήταν κατάσκοπος της Αμερικής. Μάλιστα, οι υποστηρικτές αυτής της άποψης, τονίζουν ότι δεν είχε ποτέ σκοπό να προσγειωθεί στο νησί Χάουλαντ αλλά να φωτογραφίσει μαζί με τον Νούναν Ιαπωνικές εγκαταστάσεις.

Δυστυχώς για αυτούς έγιναν αντιληπτοί από τον Ιαπωνικό στρατό, ο οποίος είτε τους κατέρριψε είτε τους αιχμαλώτησε και τους εκτέλεσε.

Έζησε και άλλαξε ταυτότητα

Last but not least, η πιο περίεργη θεωρία: αυτή που θέλει την Έρχαρτ να επέζησε από την πτώση του Electra, να αιχμαλωτίστηκε από Ιάπωνες στρατιώτες, να διασώστηκε από τις Αμερικανικές δυνάμεις, να επέστρεψε μυστικά στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου άλλαξε ταυτότητα και έγινε η Αϊρίν Μπόλαμ.

Αυτή η θεωρία εμφανίστηκε στο βιβλίο «Amelia Earhart Lives» του Τζο Κλας το 1970, αλλά είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Αϊρίν Μπόλαμ ήταν υπαρκτό πρόσωπο και δεν χάρηκε καθόλου με αυτά που διάβασε, με αποτέλεσμα να κάνει αγωγή κατά του συγγραφέα και του εκδοτικού ομίλου, ο οποίος αναγκάστηκε να αποσύρει το βιβλίο.