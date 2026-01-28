magazin
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Για πάνω από μια δεκαετία δεν ήταν απλά άλλη μια συμμορία που δρούσε στο Λονδίνο, αλλά τα αφεντικά της πρωτεύουσας της Αγγλίας. Τα αδέλφια Κρέι με τη συμμορία τους, γνωστούς σε όλους ως The Firm, απειλούσαν, τρομοκρατούσαν, εκβίαζαν και δολοφονούσαν όσους έμπαιναν στον δρόμο τους.

Η κυριαρχία τους κράτησε έως τις 8 Μαΐου του 1968 – εκείνη ήταν η μέρα που έπεσαν στα χέρια των Αρχών και μπήκε τέλος στην εγκληματική τους δράση. Λίγους μήνες αργότερα θα καταδικαστούν, με τον Ρόνι και Ρέτζι Κρέι να αφήνουν την τελευταία τους πνοή πίσω από τα κάγκελα – ο πρώτος το 1995, ενώ ο αδελφός του θα ακολουθήσει πέντε χρόνια μετά.

Μπορεί να έχουν περάσει κοντά στις έξι δεκαετίες από τότε που κατέρρευσε η αυτοκρατορία τους, ωστόσο στα μάτια πολλών ανθρώπων τα αδέλφια Κρέι είναι «λαϊκοί ήρωες». Αυτοί που κατάφεραν να ξεφύγουν από τις φτωχογειτονιές του Λονδίνου και να γίνουν τα αφεντικά τους – έστω κι αν χρειάστηκε να καταπατήσουν όλους τους νόμους.

Βέβαια, μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε και ο Ρέι Μπέρντις, ο άνθρωπος που το 1990 κυκλοφόρησε την ταινία The Kreys, παρουσιάζοντάς τους ως Ρομπέν των Δασών της δεκαετίας του ’60. «Ήταν ψυχοπαθείς» θα δηλώσει χρόνια αργότερα μετανιωμένος, αλλά το… κακό είχε γίνει.

Μια κόπια της ταινίας του βρισκόταν στο κελί του Ρέτζι μέχρι τη μέρα που άφησε την τελευταία του πνοή. Αυτή, μαζί με ανέκδοτες φωτογραφίες των δίδυμων εγκληματιών αλλά και δεκάδες άλλα αντικείμενά τους, αναμένεται να βγουν στο σφυρί το Σάββατο από τον οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge & Son.

Τα αντικείμενα -ανάμεσά τους και ένα αντίτυπο της Βίβλου- και οι φωτογραφίες ανήκουν στον Ρέτζι Κρέι και τα είχε στο κελί του, όσο βρισκόταν στη φυλακή του Νόρφολκ. Το 1999, έναν χρόνο προτού πεθάνει από καρκίνο, αποφάσισε να τα χαρίσει σε έναν από τους επισκέπτες του.

Η ταυτότητά του δεν έγινε γνωστή, ούτε ο λόγος που το πρώην αφεντικό της μαφίας του ανατολικού Λονδίνου αποφάσισε να του τα δώσει. Ωστόσο «είναι μερικά από τα πολύτιμα υπάρχοντα ενός από τους πιο διαβόητους γκάνγκστερ του 20ού αιώνα» δήλωσε ο υπεύθυνος της δημοπρασίας Άντριου Άλντριτζ.

Και πιστεύει ότι θα πουληθούν έναντι πολλών χιλιάδων λιρών.

