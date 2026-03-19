Η «ανάσταση» του Βαλ Κίλμερ και η επιστροφή στη μεγάλη οθόνη

Το ημερολόγιο έγραφε 1η Απριλίου 2025 όταν μια είδηση άρχισε να κάνει τον γύρο του κόσμου, σκορπώντας τη θλίψη. Ο Βαλ Κίλμερ, ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 65 ετών.

Ο σταρ της μεγάλης οθόνης αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του από το 2014, έναν χρόνο αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο του λάρυγγα και πριν έναν χρόνο «έφυγε» από τη ζωή.

Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση έγινε το 2022, όταν επανέλαβε τον ρόλο που τον έκανε γνωστό σε όλο τον πλανήτη – αυτό του Iceman στο Top Gun: Maverick δίπλα στον Τομ Κρουζ, κάνοντας τους πάντες να βουρκώσουν.

Οι περισσότεροι πιστεύαμε ότι αυτή θα ήταν και η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση, αλλά είχαμε υπολογίσει χωρίς την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως έγινε γνωστό ο Βαλ Κίλμερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και την ταινία As Deep as the Grave, όπου θα υποδυθεί τον Πάτερ Φίνταν, με τη βοήθεια της A.I. και τις ευχές της οικογένειάς του.

Την είδηση έκανε γνωστή ο δημιουργός του φιλμ Κέρτε Βόρχες. «Ήταν ο ηθοποιός που ήθελα από την αρχή να παίξει αυτόν τον χαρακτήρα. Μάλιστα όταν έγραφα τον ρόλο είχα εκείνον στο μυαλό μου» δήλωσε στο Variety.

Η αλήθεια είναι ότι το 2020 ο Βαλ Κίλμερ είχε ανακοινωθεί στο καστ του project (το οποίο ακόμα ονομαζόταν Canyon Del Muerto), ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ στο πλατό και δεν γύρισε ούτε μια σκηνή, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε χειροτερέψει πολύ.

Τελικά τη λύση έδωσε η Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον αγαπημένο ηθοποιό να αναλαμβάνει τον ρόλο του Πατέρα Φίνταν στην ταινία, έχοντας την έγκριση από τα μέλη της οικογένειά του.

FIRST LOOK: Val Kilmer has been resurrected via AI to star in the new movie «As Deep as the Grave.» Kilmer was cast in the movie in 2020, five years before his death. But he was too sick amid his throat cancer battle to ever make it to set. Now an AI version of the actor is… pic.twitter.com/OjWHUdrsXn — Variety (@Variety) March 18, 2026

«Η οικογένειά του έλεγε συνεχώς ότι ο Βαλ ήθελε πάρα πολύ να παίξει σε αυτό το φιλμ, για αυτό και στο τέλος είπα να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Ξέρω πως αυτή η κίνηση θα προκαλέσει αντιδράσεις, ωστόσο ήταν αυτό που ήθελε ο ίδιος ο Κίλμερ» συμπλήρωσε ο Κέρτε Βόρχες.