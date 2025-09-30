magazin
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Οι «Simpsons» επιστρέψουν στη μεγάλη οθόνη μετά από 20 χρόνια απουσίας
Culture Live 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Οι «Simpsons» επιστρέψουν στη μεγάλη οθόνη μετά από 20 χρόνια απουσίας

«Ο Χόμερ επιστρέφει για δεύτερη φορά» έσπευσε να ανακοινώσει η Disney - Είναι επίσημο λοιπόν, οι Simpsons είναι ξανά εδώ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Simpsons ή αλλιώς οι Χόμερ, Μαρτζ, Μπαρτ, Λίζα και Μάγκι θα επιστρέψουν στον κινηματογράφο, δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας μεγάλου μήκους «The Simpsons Movie», η οποία κυκλοφόρησε το 2007 και γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, αποφέροντας 536 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία παγκοσμίως, με προϋπολογισμό 75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, η Disney ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας νέας ταινίας, βασισμένη στη σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons», την οποία αναμένουμε να δούμε στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2027.

Κρατάει χρόνια αυτή η σατιρική κολόνια

Οι Disney και η  20th Century δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία λεπτομέρεια σχετικά με την πλοκή του σίκουελ των «Simpsons», αλλά μοιράστηκαν μια αφίσα στο Instagram, η οποία περιλαμβάνει ένα ροζ ντόνατ και το σλόγκαν «Ο Χόμερ επιστρέφει για δεύτερη φορά».

Η σειρά «The Simpsons», η οποία φέρει την υπογραφή του Αμερικανού σεναριογράφου Ματ Γκρέινινγκ, είναι η μακροβιότερη σειρά κινουμένων σχεδίων και κωμική σειρά στην τηλεόραση και έχει ήδη πάρει πράσινο φως για μια 40η σεζόν, η οποία θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του 2028 και του 2029.

Η σειρά διαδραματίζεται στην φανταστική πόλη Σπρίνγκφιλντ και αφηγείται τη ζωή της οικογένειας Σίμσον, που περιλαμβάνει τον μπαμπά Χόμερ, τη μαμά Μαρτζ και τα παιδιά Μπαρτ, Λίσα και Μάγκι.

Η μεγάλη επιτυχία του τηλεοπτικού σατιρικού πρότζεκτ ενέπνευσε επίσης μια αιωνόβια σειρά κόμικ: από το 1993 έως σήμερα, η Bongo Comics εκδίδει στην Αμερική περιοδικά με τους δημοφιλείς ήρωες. Από τότε, έχει κυκλοφορήσει τίτλους όπως το Simpsons Comics (1993 έως σήμερα) και το Bart Simpson’s Treehouse of Horror (1995 έως σήμερα).

«Όλη την ημέρα, για πάντα»

Μετά από δεκάδες σεζόν, ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και μία ταινία από την έναρξη της σειράς το 1989, ο παραγωγός της σειράς «The Simpsons» Ματ Σέλμαν δηλώνει ότι το streaming έχει βοηθήσει τη σειρά όχι μόνο να παραμείνει επίκαιρη, αλλά και να κερδίσει νέους θαυμαστές.

«Τώρα, αντί τα παιδιά να το βλέπουν στην τηλεόραση το απόγευμα, μπορούν να το βλέπουν όλο, όλη την ώρα, όλη την ημέρα, για πάντα», δήλωσε ο Σέλμαν στο Variety το καλοκαίρι.

*Με πληροφορίες από: Variety

