Ποιοι Simpsons; – Η σλοβενική τηλεόραση είχε προβλέψει το μέλλον της Μελάνια Τραμπ πριν 32 χρόνια

Από την κρίση του βιοτικού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ, οι Simpsons έχουν εδώ και καιρό την προσοχή μας καθώς φαίνεται πως «προβλέπουν» γεγονότα-σταθμούς παγκοσμίως. Τι θα λέγατε όμως αν βλέπατε μια διαφήμιση της σλοβενικής τηλεόρασης πριν 32 χρόνια, τη χρονιά που ανέλαβε τα ηνία των ΗΠΑ ο Μπιλ Κλίντον, στην οποία η Μελάνια Τραμπ παριστάνει την πρώτη γυναίκα πρόεδρο των ΗΠΑ;

Η Μελάνια Κνάους

Η Πρώτη Κυρία, γνωστή τότε ως Μελάνια Κνάους, ήταν ένα φιλόδοξο μοντέλο που ήλπιζε να επεκτείνει την καριέρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά, αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και παντρεύτηκε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2005.

Το διαφημιστικό σποτ

Στο εξαιρετικό διαφημιστικό σποτ, η Μελάνια, προσγειώνεται και να αποβιβάζεται από ένα τζετ, καθώς φορά μια κομψή, υπερμεγέθη καμπαρντίνα. Για την εποχή, το στιλ της ήταν η επιτομή της μόδας. Η διαφήμιση, που είχε ανακαλυφθεί προηγουμένως από το Univision, έγινε για μια σλοβενική εταιρεία ρούχων.

Καθώς η «πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών» κατέβαινε από το αεροπλάνο, χαιρέτησε το πλήθος για να απαντήσει στον «Τύπο» που περιμένει την αποβίβασή της διακαώς.

Με έναν χαρτοφύλακα στο χέρι, λοιπόν, στη συνέχεια γλίστρησε στο πίσω κάθισμα ενός κόκκινου Chevrolet Caprice Classic της δεκαετίας του ’80, ενώ μια σειρά από σωματοφύλακες και αστυνομικούς τη συνόδευσαν στον «Λευκό Οίκο».

Ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο, η Μελάνια έφτιαξε το μακιγιάζ της και στη συνέχεια χαιρέτησε το «πλήθος» που βρισκόταν έξω.

Η κοσμοσυρροή βέβαια η οποία προβάλλεται στο εν λόγω διαφημιστικό σποτ δεν αποτελεί προϊόν του επιτελείου του βίντεο και το μεράκι του, αλλά στην πραγματικότητα ήταν παρμένο από αρχειακό υλικό με υποστηρικτές να περιμένουν να για χαιρετίσουν τον πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι, δήλωσε η Ναταλία Γκόρσακ, διευθύντρια της Εθνικής Τηλεόρασης της Σλοβενίας, στο Univision.

«She’s been a bad girl»

Στο φόντο της διαφήμισης ακούγεται η επιτυχία των Elvis Costello & the Attractions του 1978 που περιείχε ατάκες όπως «She’s been a bad girl, she’s like a chemical» και «Though you try to stop it, she’s like a narcotic».

Λίγο πριν ορκιστεί, η μέλλουσα πρόεδρος Μελάνια συναντήθηκε με το υπουργικό της συμβούλιο σε ένα τραπέζι καλυμμένο με υπερτροφικές ανθοσυνθέσεις.

Με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό της, στη συνέχεια ορκίστηκε σε αυτό που σκηνοθετήθηκε για να είναι τα σκαλιά του Καπιτωλίου των ΗΠΑ – αλλά μην ξεγελιέστε γιατί η τελετή πραγματοποιήθηκε στην πραγματικότητα στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σλοβενίας.

Μόλις όλα ειπώθηκαν και έγιναν, η Μελάνια κάθισε στο γραφείο της, φόρεσε ένα ζευγάρι γυαλιά με μικρό σκελετό και μαργαριταρένια αλυσίδα και υπέγραψε τα χαρτιά – καλή ώρα σαν τη φωτογραφία που συνοδεύει το σύγχρονό της πορτρέτο.



*Πηγή: Daily Mail