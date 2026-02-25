Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον»
Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA, καταγγέλλοντας πως παραβίασε τον νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα, και κάνει λόγο για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον».
- Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη - Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία
- Πέθανε ο γλάρος που χτυπήθηκε από βολέ τερματοφύλακα – Περαστικός τον βρήκε στα σκουπίδια
- Πάτρα: Βρέφος πέντε μηνών νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ
- Απασφάλισε ο Λάκης Γαβαλάς με αφορμή τον πανικό γύρω από την παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή κατά του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UCLA) για φερόμενες παράνομες διακρίσεις εις βάρος εβραίων και ισραηλινών εργαζομένων του, κάνοντας λόγο για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον» (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Daniel Cole, της πανεπιστημιούπολης του UCLA).
Η αγωγή που κατατέθηκε στο Λος Αντζελες είναι μια από τις πολλές που έχει καταθέσει η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον πανεπιστημίων στις ΗΠΑ, ενώ εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαμάχης με τις αρχές της πολυπληθέστερης αμερικανικής πολιτείας, η οποία κυβερνάται από τους Δημοκρατικούς.
Η αγωγή σε βάρος του UCLA είναι μια από τις πολλές που έχει καταθέσει η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον πανεπιστημίων
Το υπουργείο Δικαιοσύνης καταγγέλλει πως το UCLA παραβίασε τον νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα επειδή «απέτυχε να αποτρέψει και να διορθώσει μεροληπτικές και παρενοχλητικές συμπεριφορές» μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Αρκετοί εβραίοι και ισραηλινοί εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να πάρουν άδεια, να εργαστούν εξ αποστάσεως ή ακόμη και να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους προκειμένου να αποφύγουν το εχθρικό περιβάλλον εργασίας, αναφέρεται στην αγωγή του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Συγχέει τις επικρίσεις
Διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του UCLA, καταδικάζοντας την ευρείας κλίμακας επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς.
Διαδηλωτές, καθώς και ορισμένες εβραϊκές οργανώσεις, επισημαίνουν πως η κυβέρνηση Τραμπ συγχέει τις επικρίσεις τους για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας με τον αντισημιτισμό, παρερμηνεύοντας την υποστήριξή τους προς τον παλαιστινιακό λαό ως έκφραση αλληλεγγύης προς τη Χαμάς.
Πηγή: ΑΠΕ
- Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον»
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Τα τρία μηνύματα από Ουάσιγκτον
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι διαχειριστές πλούτου
- Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης
- Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης
- Ρέτσος: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια»
- Ολυμπιακός: «Σας ευχαριστούμε για το όμορφο ταξίδι» (pic)
- Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις