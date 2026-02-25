Τουλάχιστον είκοσι εννιά άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι περίπου σαράντα αγνοούνται εξαιτίας κατολισθήσεων που σάρωσαν τη νοτιοανατολική Βραζιλία έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και τις τοπικές αρχές.

Τρεις πυροσβέστες έβγαλαν το πτώμα άνδρα από τη λάσπη εν μέσω των συντριμμιών δώδεκα σπιτιών που καταπλακώθηκαν από κατολίσθηση σε μια από τις περιοχές που χτυπήθηκαν πιο σκληρά (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Pilar Olivares).

«Τουλάχιστον να βρούμε το πτώμα του, να μπορέσω να τον θάψω με αξιοπρέπεια», λέει πατέρας για τον νεαρό γιο του

At least 25 people have died after heavy rains hit Brazil’s southeastern state of Minas Gerais, local authorities said https://t.co/vqTIWzSEH0 pic.twitter.com/LfzcIZT1pS — Reuters (@Reuters) February 24, 2026

Η περιοχή αυτή βρίσκεται στο Πάρκο Μπουρνιέ, σε πλαγιά λόφου στη Ζουίζ τζι Φόρα, πόλη κάπου 540.000 κατοίκων σε κοιλάδα στην πολιτεία Μίνας Ζεράις, όπου οι νεκροί είναι τουλάχιστον 22.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στοίχισαν τη ζωή άλλων επτά ανθρώπων στη γειτονική πόλη Ούμπα.

Η δήμαρχος στη Ζουίζ τζι Φόρα, η Μαργκαρίντα Σαλομάου, κήρυξε χθες τα ξημερώματα κατάσταση καταστροφής, λόγω της «σοβαρής» κατάστασης εξαιτίας των «έντονων και επίμονων» βροχοπτώσεων, που προκάλεσαν κάπου είκοσι κατολισθήσεις.

Early this morning, disastrous flooding in Ubá, Minas Gerais State, Brazil. pic.twitter.com/psI93iyHSX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 24, 2026

Η πόλη αυτή ζει τον πιο βροχερό Φεβρουάριο της ιστορία της: η κατακρήμνιση έχει φθάσει τα 584 χιλιοστά, με άλλα λόγια είναι διπλάσια αυτής που κατά μέσο όρο καταγράφεται κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης χρονιάς.

Στο Πάρκο Μπουρνιέ, δώδεκα σπίτια καταπλακώθηκαν, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο Ντεμέτριους Γκουλάρτ. Πολλά από τα θύματα «βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους», συνόψισε.

🇧🇷 | 28 muertos y 40 desaparecidos tras fuertes lluvias y deslizamientos de tierra en Minas Gerais, Brasil.

pic.twitter.com/qDz1DL3934 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 24, 2026

Ο Γουίλτον Απαρεσίντου ντε Σόουζα αδυνατούσε να σταματήσει τα δάκρυα που έτρεχαν. Ο εικοσάχρονος γιος του βρίσκεται στα συντρίμμια σπιτιού που καταπλακώθηκε.

«Η ζωή του βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Είναι καλό παιδί, θα τέλειωνε τη στρατιωτική του θητεία, ήθελε να αγοράσει μηχανάκι», είπε ο 42χρονος.

«Τουλάχιστον να βρούμε το πτώμα του, να μπορέσω να τον θάψω με αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

«Απειροελάχιστες» πιθανότητες

Δεκάδες κάτοικοι κοίταζαν τους πυροσβέστες, που εργάζονταν χωρίς σταματημό ψάχνοντας επιζήσαντες, με πρόσωπα βλοσυρά, με βλέμματα που δεν έκρυβαν την ανησυχία τους.

Torrential rain kills at least 22 people in Brazil’s southeastern state of Minas Gerais pic.twitter.com/Q0AtqO4aNB — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 24, 2026

Τις λίγες στιγμές που τα μηχανήματα σταμάταγαν, η σιωπή ήταν βαριά.

«Σχεδόν όλος ο κόσμος που έθαψε αυτή η κατολίσθηση είναι συγγενείς μου — η αδελφή μου, η ανιψιά μου», είπε ο Κλέιτον Χόναν, 32χρονος υπεύθυνος αποθήκης.

«Ούρλιαξα, προσευχήθηκα (…) Νιώθω θλίψη, αλλά έχω ελπίδες πως θα βρούμε επιζώντες», συνέχισε.

Αλλά «όσο περνούν οι ώρες, τόσο οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες γίνονται πιο απειροελάχιστες», προειδοποίησε ο Πάουλου Χομπέρτου Μπερμούντες Χεζέντσε, συντονιστής της πολιτικής προστασίας στην πολιτεία Μίνας Ζεράις, που μετέβη στο Πάρκο Μπουρνιέ για να αποτιμήσει τις ζημιές. Εθελοντές πήγαν με φτυάρια να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.

Another video of the devastating flooding in the city of Ubá, in Minas Gerais, Brazil…. Time to wake up to climate change! pic.twitter.com/NI9RwGAEsw — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 24, 2026

Η επιχείρηση διάσωσης γίνεται δυσκολότερη εξαιτίας της πιθανότητας να σημειωθούν πλημμύρες, κατολισθήσεις και εξαιτίας δομικών κινδύνων στις όχθες και περιοχές κοντά στον ποταμό Παραϊμπούνα, ο οποίος έχει υπερχειλίσει, τόνισε ο υποπυραγός Ενχίκε Μπαρσέλους, του πυροσβεστικού σώματος της Μίνας Ζεράις.

Terrifying scenes from last night in Ubá, located in the Zona da Mata region of Minas Gerais, Brazil 🇧🇷 Latest update: At least 23 people have died and 47 remain missing after severe flooding and landslides destroyed homes across the area. Emergency teams are continuing search… pic.twitter.com/TNhPEd2mv0 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 24, 2026

Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων στους πληγέντες δήμους.

Ορισμένοι κάτοικοι κατέγραψαν τραβώντας βίντεο με κινητά τηλέφωνα κτίρια που διαλύθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η κλιματική αλλαγή

«Η προτεραιότητά μας είναι να εγγυηθούμε τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών, την αρωγή στους ανθρώπους που ξεσπιτώθηκαν και την υποστήριξη της ανοικοδόμησης», ανέφερε μέσω X ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Η χώρα έζησε πολλές τραγωδίες εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων — πλημμυρών, ξηρασιών, καυσώνων — τα τελευταία χρόνια.

This is awful. Coffins were seen being swept away in the catastrophic flooding that has struck Ubá, in the Zona da Mata region of Minas Gerais, Brazil…. pic.twitter.com/VfDWyXPgU2 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 24, 2026

Το 2024, πλημμύρες στον νότο άφησαν πίσω πάνω από 200 νεκρούς, ενώ οι πληγέντες έφτασαν τα 2 εκατομμύρια: επρόκειτο για μια από τις χειρότερες καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Βραζιλίας.

Το 2022, σφοδρή καταιγίδα στοίχιζε τη ζωή σε 241 ανθρώπους στην Πετρόπολις, στην πολιτεία Ρίο ντε Ζανέιρο.

Ειδικοί συνδέουν τις περισσότερες από τις πρόσφατες φονικές καταστροφές με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

