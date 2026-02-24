magazin
Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»
Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»

«Η Μαριάν Φέιθφουλ ήταν διανοούμενη και εγώ δεν είμαι», εξήγησε η Κόρτνεϊ Λαβ σε πρόσφατη συνέντευξή της, με αφορμή τη σύγκριση των δύο γυναικών καλλιτέχνιδων.

Η Κόρτνεϊ Λαβ και η Μαριάν Φέιθφουλ δεν έμοιαζαν σε τίποτα, όμως είχαν ένα κοινό: μισούσαν τη μεταξύ τους σύγκριση.

Πάνω από ένα χρόνο μετά το θάνατο της Φέιθφουλ -η οποία απασχόλησε ιδιαιτέρως τον Τύπο λόγω της σχέσης της με τον Μικ Τζάγκερ – η πρώην τραγουδίστρια και κιθαρίστρια του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος Hole, θυμήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times ότι «δεν άντεχαν να τις συγκρίνουν».

«Η Μαριάν ήταν διανοούμενη και εγώ δεν είμαι», εξήγησε η Λαβ, η οποία ήταν παντρεμένη με τον frontman των Nirvana, Κερτ Κομπέιν, μέχρι το θάνατό του το 1994.

View this post on Instagram

A post shared by Fk Yeah, Courtney Love | Curated by Tara (@fkyeahcourtneylove)

«Διάβαζε την Κόλαση του Δάντη, ενώ εγώ προτιμώ ότι προσφέρει φτηνή συγκίνηση και τα πιασάρικα τραγούδια των Beatles. Θυμάμαι που έλεγε: ‘Ήθελαν να με καταστρέψουν!’ Από την εμπειρία μου ξέρω ότι δεν είχε άδικο».

«Γκέι ντίσκο για όλες τις ηλικίες»

Πριν ενταχθεί στην ομάδα των Σούκι Γουοτερχάουζ, Τίλντα Σουίντον, Τζορτζ ΜακΚάι και άλλων για να αφηγηθεί την ιστορία της Μαριάν Φέιθφουλ στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ «Broken English», η Λαβ είπε ότι ανακάλυψε για πρώτη φορά τη μουσική της βρετανίδας τραγουδίστριας και ηθοποιού σε μια «γκέι ντίσκο για όλες τις ηλικίες» στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Η Κόρτνεϊ Λαβ θυμήθηκε επίσης ότι είχε εντυπωσιαστεί από μια από τις ζωντανές εμφανίσεις της Φέιθφουλ τη μακρινή δεκαετία του ’80.

«Είδα τη Μαριάν Φέιθφουλ να τραγουδάει το ‘Times Square’ στη Νέα Υόρκη, το 1988. [Αρχικά] δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ γιατί η Σάλι Γκρόσμαν, η γυναίκα στο εξώφυλλο του Bringing It All Back Home του Μπομπ Ντίλαν, καθόταν δίπλα μου, αλλά τέλος πάντων, εμφανίστηκε η γυναίκα που επιστρέφει από την ‘καταστροφή’ και δίνει μια απίστευτη παράσταση με τον Μπάρι Ρέινολντς, με τον οποίο είχε σαφώς μια σχέση. Και λοιπόν, ήταν απίστευτο», εξήγησε για τη συναυλία που αργότερα έγινε live άλμπουμ «Blazing Away» του 1990.

Σε κριτική του για το Allmusic, ο δημοσιογράφος Νεντ Ράτγκετ σημείωσε για την θρυλική εμφάνιση της Φέιθφουλ: «Έχοντας καθιερωθεί ως μια δραματική, καινοτόμος τραγουδίστρια με εκπληκτική γοητεία και χάρη στη σειρά εξαιρετικών κυκλοφοριών της στη δεκαετία του ’80, η Φέιθφουλ ολοκλήρωσε τη δεκαετία της αναγέννησής της με το Blazing Away, ένα εξαιρετικό live άλμπουμ[…]Η Φέιθφουλ και οι μουσικοί ταιριάζουν απόλυτα σε κάθε κομμάτι, με έμφαση σε πιο λεπτές ενορχηστρώσεις και ερμηνείες που ταιριάζουν στην ήσυχη, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα της παρουσίασης».

«Αστείος τρόπος»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Los Angeles Times τον Απρίλιο του 2021, η Κόρτνεϊ Λαβ μοιράστηκε σε μια κοινή συνέντευξη με την Μαριάν Φέιθφουλ ότι από τότε είχαν δημιουργήσει μια προσωπική σχέση μέσω της κοινής τους φίλης και γειτόνισσας, Κάρι Φίσερ.

«Κάναμε μερικά πράγματα μαζί, εσύ, εγώ και η Κάρι», είπε η Λαβ. «Η Μαριάν και εγώ έχουμε μια περίεργη σχέση. [Αλλά] δεν αντέχουμε να μας συγκρίνουν. Είναι γελοίο».

Ενώ η Φέιθφουλ επέμεινε ότι δεν «έδωσε ποτέ σημασία» στις συζητήσεις σχετικά με το ποια είναι καλύτερη, εξέφρασε την άποψη ότι η σύγκριση δύο γυναικών καλλιτεχνών ήταν ένας «αστείος τρόπος να σε υποτιμήσουν»,  κάτι που η Λαβ χαρακτήρισε «κολακευτικό, αλλά και φτηνό».

*Με πληροφορίες από: People

