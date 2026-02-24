Hyde: Στον κρυφό κήπο του Πύργου της Κηφισιάς μπορείτε να απολαύσετε μοναδικές γεύσεις

Στην καρδιά της Κηφισιάς, το Hyde συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία ως ένα από τα πιο ζωντανά all-day σημεία της πόλης,

Σε έναν χώρο που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την κομψότητα του vintage νεοκλασικού με σύγχρονες αισθητικές πινελιές, κάθε επίσκεψη μετατρέπεται σε πλήρη αισθητηριακή εμπειρία, από τον καφέ και το brunch μέχρι το βραδινό δείπνο και τα signature cocktails.

Γεύσεις που θα σας εντυπωσιάσουν

Το νέο μενού έχει σχεδιαστεί με έμπνευση και μεράκι από τον τον σεφ Κωνσταντίνο Στεφανή, ο οποίος φέρνει μια φρέσκια ματιά στην κουζίνα του Hyde, αναδεικνύοντας με υπερηφάνεια τις πρώτες ύλες και τις γεύσεις που ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε μια γαστρονομική εμπειρία υψηλού επιπέδου.

Κάθε πιάτο ξεχωρίζει για την προσεγμένη του σύνθεση

Τη δημιουργική του προσέγγιση και την αρμονική ισορροπία γεύσεων, στοιχεία που έχουν ήδη ξεχωρίσει στη νέα πρόταση του καταλόγου.

Τα «mini burgers», οι σαλάτες με φρέσκα λαχανικά και ελαφριές, αλλά πλούσιες επιλογές δείχνουν την πολυδιάστατη φιλοσοφία του μενού που καλύπτει όλες τις ώρες της ημέρας.

Πιάτα ιδιαίτερα προσεγμένα για αυτούς που αγαπούν το κρέας, το ψάρι ή τα ζυμαρικά.

Απολαύστε τα κομψά cocktails στην υπέροχη αυλή

Το Hyde δεν είναι απλά ένα εστιατόριο, είναι ένας προορισμός που καταφέρνει να συνδέσει την υψηλή γαστρονομία με μια χαλαρή, φιλόξενη ατμόσφαιρα, ιδανική για brunch με φίλους, επαγγελματικό γεύμα ή μια βραδινή έξοδο με κομψά cocktails.

Ο χώρος με τη υπέροχη αυλή και τη διακόσμηση που αγκαλιάζει κάθε επισκέπτη, ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την αίσθηση που όλοι αναζητούν όταν θέλουν κάτι παραπάνω από ένα απλό γεύμα.

Με την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Στεφανή, το νέο μενού του Hyde ανεβάζει τον πήχη της γαστρονομικής εμπειρίας στην Κηφισιά και αποδεικνύει πως όταν η δημιουργικότητα, οι ποιοτικές πρώτες ύλες και το πάθος συναντιούνται, το αποτέλεσμα είναι όχι απλά ένα γεύμα, αλλά μια αξέχαστη εμπειρία.

Πληροφορίες

Hyde

Κολοκοτρώνη 5, Κηφισιά

Τηλέφωνο: 21 0808 5474

