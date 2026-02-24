magazin
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Hyde: Στον κρυφό κήπο του Πύργου της Κηφισιάς μπορείτε να απολαύσετε μοναδικές γεύσεις
Hyde: Στον κρυφό κήπο του Πύργου της Κηφισιάς μπορείτε να απολαύσετε μοναδικές γεύσεις

Το Hyde στην Κηφισιά είναι ένα all-day στέκι που στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό πέτρινο κτίριο του 1830, γνωστό ως «Πύργος της Κηφισιάς».

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
Στην καρδιά της Κηφισιάς, το Hyde συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία ως ένα από τα πιο ζωντανά all-day σημεία της πόλης,

Σε έναν χώρο που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την κομψότητα του vintage νεοκλασικού με σύγχρονες αισθητικές πινελιές, κάθε επίσκεψη μετατρέπεται σε πλήρη αισθητηριακή εμπειρία, από τον καφέ και το brunch μέχρι το βραδινό δείπνο και τα signature cocktails.

Γεύσεις που θα σας εντυπωσιάσουν

Το νέο μενού έχει σχεδιαστεί με έμπνευση και μεράκι από τον τον σεφ Κωνσταντίνο Στεφανή, ο οποίος φέρνει μια φρέσκια ματιά στην κουζίνα του Hyde, αναδεικνύοντας με υπερηφάνεια τις πρώτες ύλες και τις γεύσεις που ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε μια γαστρονομική εμπειρία υψηλού επιπέδου.

Κάθε πιάτο ξεχωρίζει για την προσεγμένη του σύνθεση

Τη δημιουργική του προσέγγιση και την αρμονική ισορροπία γεύσεων, στοιχεία που έχουν ήδη ξεχωρίσει στη νέα πρόταση του καταλόγου.

Τα «mini burgers», οι σαλάτες με φρέσκα λαχανικά και ελαφριές, αλλά πλούσιες επιλογές δείχνουν την πολυδιάστατη φιλοσοφία του μενού που καλύπτει όλες τις ώρες της ημέρας.

Πιάτα ιδιαίτερα προσεγμένα για αυτούς που αγαπούν το κρέας, το ψάρι ή τα ζυμαρικά.

Απολαύστε τα κομψά cocktails στην υπέροχη αυλή

Το Hyde δεν είναι απλά ένα εστιατόριο, είναι ένας προορισμός που καταφέρνει να συνδέσει την υψηλή γαστρονομία με μια χαλαρή, φιλόξενη ατμόσφαιρα, ιδανική για brunch με φίλους, επαγγελματικό γεύμα ή μια βραδινή έξοδο με κομψά cocktails.

Ο χώρος με τη υπέροχη αυλή και τη διακόσμηση που αγκαλιάζει κάθε επισκέπτη, ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την αίσθηση που όλοι αναζητούν όταν θέλουν κάτι παραπάνω από ένα απλό γεύμα.

Με την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Στεφανή, το νέο μενού του Hyde ανεβάζει τον πήχη της γαστρονομικής εμπειρίας στην Κηφισιά και αποδεικνύει πως όταν η δημιουργικότητα, οι ποιοτικές πρώτες ύλες και το πάθος συναντιούνται, το αποτέλεσμα είναι όχι απλά ένα γεύμα, αλλά μια αξέχαστη εμπειρία.

Πληροφορίες

Hyde

Κολοκοτρώνη 5, Κηφισιά

Τηλέφωνο: 21 0808 5474

«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» – Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα
Η λέξη από «n» 24.02.26

«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» - Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα

Ο οργανισμός που διοργανώνει τα BAFTA Film Awards ζήτησε συγγνώμη από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Sinners», Michael B. Jordan και τον Delroy Lindo, μετά από περιστατικό ρατσιστικής προσβολής από τον John Davidson, «και από όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»
Κόλαση του Δάντη 24.02.26

Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»

«Η Μαριάν Φέιθφουλ ήταν διανοούμενη και εγώ δεν είμαι», εξήγησε η Κόρτνεϊ Λαβ σε πρόσφατη συνέντευξή της, με αφορμή τη σύγκριση των δύο γυναικών καλλιτέχνιδων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης
Λονδίνο 24.02.26

Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης

Ο Ράσελ Μπραντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ και αρνήθηκε τις νέες κατηγορίες που αφορούν περιστατικά του 2009, ενώ εξετάζεται αν θα προστεθούν στη δίκη που έχει οριστεί για τον Ιούνιο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου
Casual 24.02.26

Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου

Η 36χρονη popstar Τέιλορ Σουίφτ πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διάφορες στιγμές από τα γυρίσματα του video clip Opalite και η εμφάνισή της δεν είχε καμία σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει.

Σύνταξη
«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» – Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο
Όσα δε ξέρουμε 24.02.26

«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» - Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο

H Σίντι Κρόφορντ βρίσκεται στο προσκήνιο από τα 80s: εξώφυλλα περιοδικών, επιδείξεις μόδας και η διάσημη διαφήμιση αναψυκτικού. Αυτή είναι η λιγότερο γνωστή πλευρά (συν μια φράση trademark) του σούπερ μοντέλου που στις 20 Φεβρουαρίου γιόρτασε τα 60ά της γενέθλια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του
«Θανατική καταδίκη» 23.02.26

O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του

Σαράντα τρία χρόνια μετά τον οδυνηρό χωρισμό που έζησε στα 29 του, ο Τιμ Γκαν αποκαλύπτει ότι επέλεξε την αγαμία, εξηγώντας πως η απιστία του συντρόφου του, εν μέσω της κρίσης του AIDS το 1982, τον σημάδεψε οριστικά

Σύνταξη
Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον
Το Λονδίνο δεν κοιμάται 23.02.26

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον

Οι δύο συνεργάτες και φίλοι, Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης χόρεψαν με χολιγουντιανούς σταρ όπως η Τεγιάνα Τέιλορ και ο Ίθαν Χοκ, ενώ η βότκα έρρεε άφθονη.

Σύνταξη
Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;
Next stop 23.02.26

Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;

Η Ύδρα ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ με τίτλο The Riders. Ωστόσο, το νησί του Αργοσαρωνικού δεν θα είναι ο τελευταίος του σταθμός στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;
Πληρώνουν οι φορολογούμενοι 23.02.26

Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;

Λογιστικές εγγραφές, δικαστικές μαρτυρίες και καταγγελίες πρώην αξιωματούχων φέρνουν στο φως αναφορές σε «υπηρεσίες μασάζ» που συνδέονται με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ανοίγοντας εκ νέου ερωτήματα για διαφάνεια και λογοδοσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;
Κόντρα 23.02.26

Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;

Είναι το κομμάτι που ουσιαστικά έφτιαξε τη solo καριέρα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Ωστόσο, ο Ρέι Χέφερναν, ακόμα και σήμερα επιμένει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του Angels.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»
Okay 23.02.26

Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»

Η Μπόνι Μπλου, γνωστή για τις ακραίες σεξουαλικές προκλήσεις της, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος έπειτα από επαφές χωρίς προφύλαξη με περίπου 400 άνδρες, δηλώνοντας εμφανώς αιφνιδιασμένη από την εξέλιξη

Σύνταξη
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
4 χρόνια πολέμου 24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 24.02.26

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)

Μια συζήτηση που αποτυπώνει τη διαδρομή, τη νοοτροπία και τα κίνητρα του Κώστα Αντετοκούνμπο στη νέα σελίδα της καριέρας του με τον Άρη Betsson, αλλά και τη σημασία της οικογένειάς του

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη

Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέδειξε ότι «δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης», σημειώνει στο πόρισμά του, το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό

«Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή ώστε να έχουμε ισχυρούς θεσμούς», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για αποστολή κλήσεων και σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, με την κατηγορία της «παρακώλυσης συγκοινωνιών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» – Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα
Η λέξη από «n» 24.02.26

«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» - Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα

Ο οργανισμός που διοργανώνει τα BAFTA Film Awards ζήτησε συγγνώμη από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Sinners», Michael B. Jordan και τον Delroy Lindo, μετά από περιστατικό ρατσιστικής προσβολής από τον John Davidson, «και από όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΔΕΑΒ: Δύο χρόνια εκτός γηπέδων στους οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στο ματς με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.02.26

ΔΕΑΒ: Δύο χρόνια εκτός γηπέδων στους οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στο ματς με τον Ολυμπιακό

Βαριά τιμωρία, συγκεκριμένα δυο χρόνια εκτός γηπέδων και απο 5.000 ευρώ πρόστιμο στους δύο ταυτοποιημένους οπαδούς της ΑΕΚ που έριξαν ομπρέλα στο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Αίγιο: Σε σοκ τα παιδιά που δέχτηκαν σκάγια – Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο – Τι υποστηρίζει ο 46χρονος
Ελλάδα 24.02.26

Αίγιο: Σε σοκ τα παιδιά που δέχτηκαν σκάγια – Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο – Τι υποστηρίζει ο 46χρονος

«Θα ζήσει σε όλη του την ζωή με 10 σφαίρες μέσα στο πόδι του. Αν το έκαναν στο δικό του το παιδί αυτό, τι θα έκανε; Τι θα έκανε;», είπε η γιαγιά του 15χρονου που δέχτηκε σκάγια στο Αίγιο.

Σύνταξη
Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ
Καταστολή στο διαδίκτυο 24.02.26

Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ

Η Μόσχα κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την πλατφόρμα με την οποία πάντως έχει μια «περίπλοκη» σχέση. Η έρευνα εις βάρος του Ντούροφ αφορά καταγγελίες ότι δυτικές μυστικές υπηρεσίας χάκαραν το Telegram

Σύνταξη
Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ
On Field 24.02.26

Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ

Οι «κανονιέρηδες» δίνουν 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο για τον Αργεντίνο, αλλά οι «ροχιμπλάνκος» απάντησαν αρνητικά. Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ – Θα παραμείνει κρατούμενος
Ελλάδα 24.02.26

Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ - Θα παραμείνει κρατούμενος

Ο κατηγορούμενος ζήτησε να αναβληθεί η δίκη του προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπιση του και να εκπροσωπηθεί από το δικηγόρο του ο οποίος σήμερα δεν ήταν παρών στο δικαστήριο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη

«Ο κ. Μητσοτάκης θα απολογείται για αυτή τη στροφή του κ. Γεωργιάδη, για την ακραία ρητορεία, για την αντιπαράθεση που θυμίζει εποχές εμφυλίου. Αυτή είναι η 'κεντρώα' Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

