Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τετάρτη στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από theaviationist.com).

«Η επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και οι πληροφορίες παρακολούθησης χάθηκαν με ένα από τα αεροσκάφη μας F-16»

Vali Ustaoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Naipli mevkisindeki olay yerinde açıklamalarda bulundu — Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkisinde meydana geliyor — Şehidimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum Milli Savunma Bakanlığından açıklama ⤵️ ➜… https://t.co/MYb0sodezU pic.twitter.com/0aXxhWKrqX — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 25, 2026

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθουμένων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης περί τις 00:50.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο πιλότος.

Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση για το τραγικό συμβάν στην οποία αναφέρει ότι «Η επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και οι πληροφορίες παρακολούθησης χάθηκαν μ’ ένα από τα αεροσκάφη μας F-16, το οποίο απογειώθηκε από την 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθουμένων του Μπαλίκεσιρ, στις 00:56.

»Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησαν αμέσως, διαπιστώθηκε ότι το αεροσκάφος μας είχε συντριβεί και τα συντρίμμια του έχουν εντοπιστεί. Ο πιλότος μας έχει μαρτυρήσει.

Ξεκίνησε έρευνα

»Η αιτία του δυστυχήματος θα καθοριστεί ως αποτέλεσμα των ερευνών που θα διεξαχθούν από την ομάδα διερεύνησης. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του μάρτυρα πιλότου μας, στις Τουρκικές Ενοπλες Δυνάμεις και στο ευγενές έθνος μας».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Ακίν Γκιουρλέκ σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε επίσης ότι «Η Εισαγγελία του Μπαλίκεσιρ ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό και ο Γενικός Εισαγγελέας μας, ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας μας και οι δύο Εισαγγελείς μας μετέβησαν στον τόπο του δυστυχήματος».