Άννα Κορακάκη: Η τρυφερή ανάρτηση με τη νεογέννητη κορούλα της – Το μήνυμα της

Στις αρχές του φθινοπώρου η Άννα Κορακάκη ανακοίνωσε το γάμο της με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ λίγο καιρό αρχότερα τον Δεκέμβριο 2025, η χρυσή Ολυμπιονίκης ανακοίνωσε ότι περίμενε το πρώτο παιδί της.

Το μωρό γεννήθηκε αρχές Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα η πρωταθλήτρια σκοποβολής και χρυσή Ολυμπιονίκης έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση το απόγευμα της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Άννα Κορακάκη δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες αγκαλιά με τη μονάκριβη κόρη της, ενώ σε κάποια στιγμιότυπα φαίνεται και ο σύζυγός της.

«Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις, όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας…

Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε. Η κόρη μας» έγραψε στην τρυφερή ανάρτησή της στα social.

Άννα Κορακάκη: Οι πρώτες Απόκριες με το νεογέννητο μωρό της

Η χρυσή Ολυμπιονίκης γιόρτασε τις Απόκριες, ανεβάζοντας μια φωτογραφία μαζί με την κόρη της, την οποία είχε ντύσει… κέτσαπ έγραψε: «Ντοματίτσα τριών εβδομάδων. Καρναβαλάκι (πρόχειρο) στο σπίτι τις φετινές αποκριές. Λοχεία γαρ» έγραψε στη λεζάντα.

Μετά την ανάρτηση της ακολούθησαν πολλά σχόλια από τους followers της, οι οποίοι την πλημμύρισαν ευχές.