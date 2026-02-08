Γέννησε η Άννα Κορακάκη – «Καλώς μας ήρθες, ζωή μας»
Την είδηση έκανε γνωστή η Άννα Κορακάκη μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η Άννα Κορακάκη καλωσόρισε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.
Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής Άννα Κορακάκη και ο σύζυγός της Γιάννης Χαλκιαδάκη, έγιναν γονείς και η χαρά τους δεν κρύβεται.
31 Ιανουαρίου
Την είδηση έκανε γνωστή η Άννα Κορακάκη μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμο στο Instagram το απόγευμα της Κυριακής, 8 Φεβρουαρίου.
Μάλιστα, η κορυφαία αθλήτρια, δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες αγκαλιά με την κόρη της, αλλά και με τον αγαπημένο της σύζυγο.
Παράλληλα, αποκάλυψε πως η κόρη τους ήρθε στη ζωή στις 31 Ιανουαρίου.
«Αγάπη, τρυφερότητα, ηρεμία, χιούμορ, γέλια»
«Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις· όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας…Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε. Η κόρη μας», ανέφερε αρχικά στην ανάρτηση της η Άννα Κορακάκη, ενώ στη συνέχεια ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό που ήταν δίπλα της σε αυτή τη μοναδική στιγμή.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Πέρα από τη μεγάλη αγωνία που δε σ’ εγκαταλείπει μέχρι εκείνη την πρώτη αγκαλιά -καθ’ όλη την αναμονή και την προσμονή για τον ερχομό της- υποδεχτήκαμε τη μικρή μας σε ένα κλίμα γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, ηρεμία, χιούμορ, γέλια και μιας ξεχωριστής μορφής γαλήνη· έτσι ακριβώς όπως ευχόμαστε να ’ναι κι η ζωή της. Καλώς μας ήρθες, ζωή μας», κατέληξε.
