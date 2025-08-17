Υπερσύγχρονο σκοπευτήριο στη Δράμα για την Αννα Κορακάκη και τους αθλητές του Νομού

Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, 40 θυρίδες προπονήσεων-αγώνων, κατάλληλα εξοπλισμένο για διεξαγωγή εγχώριων και διεθνών αγώνων το νέο σκοπευτήριο ήδη κατασκευάζεται και αναμένεται να είναι έτοιμο ως το δεκέμβριο.

Η κατασκευή του αποτελεί πρωτοβουλία του εφοπλιστή Αρη Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που πέρα από πολλές αγαθοεργίες, κατασκεύασε το πρώτο σκοπευτήριο στη Δράμα, μετά την επιτυχία της Αννας Κορακάκη με τα δύο μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Το νέο σκοπευτήριο θα το διαχειρίζεται η ΑμΚΕ «ΚΥΚΛΩΨ» που ο ίδιος ο κ. Θεοδωρίδης έχει ιδρύσει και θα την τρέχει η οικογένεια Κορακάκη, με τον Διονύση Κορακάκη να έχει ηγετικό ρόλο.

Στο πλαίσιο της λειτουργείας του ο Αθλητικός Σκοπευτικός Σύλλογος Δράμας Κύκλωψ καλεί όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν τα αγωνίσματα της σκοποβολής, μικρούς και μεγάλους, υποστηρικτές του αθλήματος και μελλοντικούς πρωταθλητές, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις προεγγραφές στον Αθλητικό Σκοπευτικό Σύλλογο Δράμας «ΚΥΚΛΩΨ».

Η πρώτη επαφή με το άθλημα και οι εγγραφές των νέων μελών/αθλητών στον σύλλογο, θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2025 έως 30/09/2025 και ώρες 18:00 – 21:00, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συλλόγου. Οι πρώτες 20 εγγραφές αθλητών στον ΚΥΚΛΩΨ, θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τις προπονήσεις τους από 15/09, ενώ με την αποπεράτωση των εργασιών του υπό ανέγερση νέου σκοπευτηρίου του συλλόγου (η ολοκλήρωση υπολογίζεται κατά τον μήνα Νοέμβρη-Δεκέμβρη) θα είναι διαθέσιμο για χρήση από όλους τους ενδιαφερόμενους!

Στο ίδιο σκοπευτήριο θα προπονείται φυσικά και η Αννα Κορακάκη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της για τους μεγάλους αγώνες.