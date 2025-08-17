sports betsson
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
17.08.2025 | 21:09
Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα
Υπερσύγχρονο σκοπευτήριο στη Δράμα για την Αννα Κορακάκη και τους αθλητές του Νομού
Σπορ 17 Αυγούστου 2025 | 21:01

Υπερσύγχρονο σκοπευτήριο στη Δράμα για την Αννα Κορακάκη και τους αθλητές του Νομού

Το κορυφαίο σκοπευτήριο της χώρας κι ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά σκοπευτήρια του κόσμου, βρίσκεται υπό ανέγερση στη Δράμα.

Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, 40 θυρίδες προπονήσεων-αγώνων, κατάλληλα εξοπλισμένο για διεξαγωγή εγχώριων και διεθνών αγώνων το νέο σκοπευτήριο ήδη κατασκευάζεται και αναμένεται να είναι έτοιμο ως το δεκέμβριο.

Η κατασκευή του αποτελεί πρωτοβουλία του εφοπλιστή Αρη Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που πέρα από πολλές αγαθοεργίες, κατασκεύασε το πρώτο σκοπευτήριο στη Δράμα, μετά την επιτυχία της Αννας Κορακάκη με τα δύο μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Το νέο σκοπευτήριο θα το διαχειρίζεται η ΑμΚΕ «ΚΥΚΛΩΨ» που ο ίδιος ο κ. Θεοδωρίδης έχει ιδρύσει και θα την τρέχει η οικογένεια Κορακάκη, με τον Διονύση Κορακάκη να έχει ηγετικό ρόλο.

Στο πλαίσιο της λειτουργείας του ο Αθλητικός Σκοπευτικός Σύλλογος Δράμας Κύκλωψ καλεί όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν τα αγωνίσματα της σκοποβολής, μικρούς και μεγάλους, υποστηρικτές του αθλήματος και μελλοντικούς πρωταθλητές, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις προεγγραφές στον Αθλητικό Σκοπευτικό Σύλλογο Δράμας «ΚΥΚΛΩΨ».

Η πρώτη επαφή με το άθλημα και οι εγγραφές των νέων μελών/αθλητών στον σύλλογο, θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2025 έως 30/09/2025 και ώρες 18:00 – 21:00, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συλλόγου. Οι πρώτες 20 εγγραφές αθλητών στον ΚΥΚΛΩΨ, θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τις προπονήσεις τους από 15/09, ενώ με την αποπεράτωση των εργασιών του υπό ανέγερση νέου σκοπευτηρίου του συλλόγου (η ολοκλήρωση υπολογίζεται κατά τον μήνα Νοέμβρη-Δεκέμβρη) θα είναι διαθέσιμο για χρήση από όλους τους ενδιαφερόμενους!

Στο ίδιο σκοπευτήριο θα προπονείται φυσικά και η Αννα Κορακάκη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της για τους μεγάλους αγώνες.

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Επικαιρότητα
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!
Μπάσκετ 17.08.25

«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σούσουρο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα «τρελό» σενάριο ανταλλαγής πέντε ομάδων, το οποίο αν πραγματοποιηθεί θα βρει τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
Εθνική υπερηφάνεια 17.08.25

Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»

Την ικανοποίηση τους για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών, εξέφρασαν τα κορίτσια της Εθνικής αλλά τονίζουν ότι θα μπορούσαν να παίξουν στον τελικό.

Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο
Μεγάλη επιτυχία 17.08.25

Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το τρίτο μετάλλιο για το ελληνικό πόλο αυτό το καλοκαίρι.

Αφροδίτη Γιαρένη: Η δικηγόρος που κλέβει την παράσταση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης Masters (pics)
Άλλα Αθλήματα 14.08.25

Αφροδίτη Γιαρένη: Η δικηγόρος που κλέβει την παράσταση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης Masters (pics)

Πέντε μετάλλια έχει κατακτήσει η πολυτάλαντη Αφροδίτη Γιαρένη στη διοργάνωση της Σιγκαπούρης, συνδυάζοντας την δικηγορία με πρωταθλητισμό υψηλού επιπέδου.

Βουδαπέστη: Δεύτερος ο Καραλής με 6.02 μ.
Άλλα Αθλήματα 12.08.25

Βουδαπέστη: Δεύτερος ο Καραλής με 6.02 μ.

Τη δεύτερη θέση στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης πήρε ο αθλητής του Ολυμπιακού, Εμμανουήλ Καραλής, τερματίζοντας πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις.

Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 11.08.25

Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)

Ο Νταμίρ Τζουμχούρ, νυν Νο. 56 και πρώην Νο. 23 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε το 2022, όταν διαγνώστηκε με οξεία παγκρεατίτιδα - «Δεν ήξερα αν θα ζήσω, δεν ξέρω πως τα κατάφερα».

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;
Viral 17.08.25

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;

Ένα λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ έκανε πολλούς να μιλούν για UFO. Ωστόσο τα πράγματα ήταν πιο απλά από όσο θα ήθελαν κάποιοι.

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ ο Βαγγέλης Μαρινάκης περίμενε τους ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ στα αποδυτήρια και τους χαιρέτησε έναν προς έναν.

Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 17.08.25

Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι κλοπές οχημάτων στη χώρα, παίρνουν διαστάσεις μάστιγας - Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του MEGA, τέσσερις νεαροί άνοιξαν φορτηγό, το έβαλαν μπροστά και έγιναν καπνός σε μόλις επτά λεπτά.

Προσωπικές διαφορές πίσω από τον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά – Στόχος το σπίτι γυναίκας στην περιοχή
Ελλάδα 17.08.25

Προσωπικές διαφορές πίσω από τον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά – Στόχος το σπίτι γυναίκας στην περιοχή

Στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε στη Δροσιά είχε εντοπιστεί το δακτυλικό αποτύπωμα σεσημασμένου άνδρα και από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Έχει σφυγμό ο Άρης
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Έχει σφυγμό ο Άρης

Ο Άρης πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης,στο τελευταίο φιλικό των δύο ομάδων πριν την έναρξη της Stoiximan Super League. Καλύτερη στη διάρκεια του ματς η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα – Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο
Αντίο 17.08.25

Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα - Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο

Τη θλιβερή είδηση για την γνωστή ηθοποιό και σκηνοθέτιδα, Ελένη Καρπέτα, η οποία ίδρυσε το θέατρο Στοά, έκανε γνωστή ο συνάδελφος της, Ευδόκιμος Τσολακίδης μέσα από τα social media.

Ουκρανία: Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
Μονόδρομος; 17.08.25

Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Η λύση παραμένει ανύπαρκτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει και άλλα κεφάλαια. Αλλά «λευκός καπνός» βγήκε από την Αλάσκα - από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

