24.09.2025 | 09:24
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός Ευαγγελισμός – Τι συνέβη
Άννα Κορακάκη: Αποκαλύπτει ότι παντρεύτηκε πριν 2 χρόνια και δημοσιεύει τις φωτογραφίες γάμου της
Fizz 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:42

Άννα Κορακάκη: Αποκαλύπτει ότι παντρεύτηκε πριν 2 χρόνια και δημοσιεύει τις φωτογραφίες γάμου της

Η Άννα Κορακάκη ζει μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της.

Μια πολύ ευχάριστη ανακοίνωση έκανε η Άννα Κορακάκη, μέσω social media το απόγευμα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου. Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής αποκάλυψε ότι πριν δυο χρόνια, στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της.

Άννα Κορακάκη: Κράτησε τον γάμο της εν κρυπτώ

Η ίδια είχε ανακοινώσει πριν δυο χρόνια τον αρραβώνα της με τον σύντροφό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη, ωστόσο όπως είχε γίνει γνωστό ο γάμος δεν ήταν εκείνη τη στιγμή η προτεραιότητά τους.

Χθες Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της δεύτερης επετείου του γάμου της, η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε την ευχάριστη είδησ δημοσιεύοντας για πρώτη φορά φωτογραφίες από την ιδιαίτερη μέρα.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε τους νεόνυμφους σε ασπρόμαυρο φόντο ερωτευμένους και ευτυχισμένους.

Η ανάρτηση της αθλήτριας

Στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Κορακάκη έγραψε: «23.9.2023. 2 years down, forever to go».

View this post on Instagram

A post shared by Anna Korakaki (@annakorakaki)

Όταν η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής δέχθηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της είχε δηλώσει: «Νιώθω υπέροχα και ανυπομονώ όχι µόνο για τον γάμο σαν τελετή, αλλά κυρίως για κάθε σχέδιο και βήμα σε κάθε στάδιο της ζωής που θα κάνω από κοινού με τον άνθρωπό µου, και εύχομαι να είμαστε υγιείς κι ευλογημένοι να ζήσουμε μια μακρά κι ευτυχισμένη ζωή μαζί».

