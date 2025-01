Το μήνυμα αλληλεγγύης των Simpsons προς τις πυρόπληκτες οικογένειες από το Λος Άντζελες

Η μακροβιότερη οικογένεια κινουμένων σχεδίων της τηλεόρασης έχει ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τις οικογένειες που έχουν πληγεί από τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου, ένα εμψυχωτικό μήνυμα αναρτήθηκε στον λογαριασμό των Simpsons στο Instagram.

Στη φωτογραφία, ολόκληρη η οικογένεια Simpsons – ο Homer, η Marge, ο Bart, η Lisa, η Maggie και τα κατοικίδια Snowball και Santa’s Little Helper – στέκονται μπροστά από το σπίτι τους στη φανταστική πόλη του Springfield.

Η Marge και ο Homer κρατούν ένα πανό που γράφει «We Love You LA», ενώ ο Bart κρατάει ένα μικρότερο που γράφει «Palisades, Altadena, Pasadena, Sierra Madre, Topanga, Malibu and everyone impacted», μαζί με μια καρδιά στη γωνία.

Στα χέρια της Lisa βρίσκονται χρυσές παπαρούνες της Καλιφόρνιας, το λουλούδι της πολιτείας. Σε μια άλλη αναφορά στην πόλη, το αρκουδάκι της Maggie φοράει μια φανέλα των L.A. Dodgers.

Από το βράδυ της Παρασκευής, 17 Ιανουαρίου, η πυρκαγιά Palisades, η οποία κατέστρεψε την πόλη Pacific Palisades και το Μαλιμπού, έχει κάψει 23.713 στρέμματα και έχει περιοριστεί κατά 39%, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες.

Η πυρκαγιά Eaton Fire, η οποία κατέστρεψε την Altadena και την Pasadena, έχει κάψει 14.117 στρέμματα και έχει περιοριστεί κατά 65%.

Περισσότερες από δώδεκα άλλες πυρκαγιές ξέσπασαν στις κομητείες Ventura και Los Angeles, λόγω των ισχυρών ανέμων ή πιθανών εμπρησμών.

Έχουν επιβεβαιωθεί 27 θάνατοι και χιλιάδες έχουν χάσει τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, 12.300 οικοδομές έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές Palisades και Eaton.

