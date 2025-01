Ο Sting, η Μπίλι Άιλις, η Lady Gaga και η Κέιτι Πέρι είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή του FireAid Benefit Concert. Πρόκειται για συναυλία που στόχο έχει τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη των πυρόπληκτων του Λος Άντζελες.

Η εκδήλωση, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, ήταν αρχικά προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Intuit Dome στο Inglewood της Καλιφόρνια. Τώρα, θα διεξαχθεί σε δύο χώρους: το Intuit Dome και το γειτονικό Kia Forum στις 30 Ιανουαρίου.

Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Apple Music, Apple TV, Max, iHeartRadio, KTLA+, Netflix/Tudum, Paramount+, Prime Video, το κανάλι Amazon Music στο Twitch, SiriusXM, Spotify, SoundCloud, Veeps και YouTube.

Επίσης, θα προβληθεί σε επιλεγμένες τοποθεσίες των κινηματογράφων AMC στις ΗΠΑ.

Την παραγωγή της εκδήλωσης ανέλαβαν οι Σέλι και Ίρβινγκ Έιζοφ στελέχοι της μουσικής βιομηχανίας που διευθύνουν το Full Stop Management και ήταν επικεφαλής της Ticketmaster, και οι Στιβ και Κόνι Μπάλμερ η Live Nation και η AEG Presents.

