Ο Τραμπ κλιμακώνει κατά του Χάρβαρντ – Τι απαντά ο πρόεδρος του πανεπιστημίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε σήμερα (15/4) την επίθεσή του στο Χάρβαρντ, απειλώντας να του αφαιρέσει τα σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα που έχει, την επομένη της άρνησης του υψηλού κύρους πανεπιστημίου να συμμορφωθεί στις αξιώσεις του.

«Ίσως το Χάρβαρντ να πρέπει να χάσει το καθεστώς της φορολογικής εξαίρεσης και να φορολογηθεί ως πολιτική οντότητα, εάν συνεχίσει να υπερασπίζεται την πολιτική, ιδεολογική και εμπνευσμένη από/ή που υποστηρίζει την τρομοκρατία “τρέλα” του», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Το υπουργείο Παιδείας «πάγωσε» ήδη από χθες πολυετείς ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το ίδρυμα.

Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, που βρίσκεται κοντά στη Βοστόνη, διαθέτει μια τεράστια περιουσία άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επωφελείται από μια απαλλαγή από τις ομοσπονδιακές φορολογικές αρχές όπως και από την πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Το Χάρβαρντ, όπως άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια, υπήρξε θέατρο φοιτητικών κινητοποιήσεων κατά του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα και βρέθηκε στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου έπειτα από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία.

Ο Ρεπουμπλικανός κατηγορεί το Χάρβαρντ και άλλα ιδρύματα ότι επιτρέπουν την ευημερία του αντισημιτισμού στους χώρους τους και η κυβέρνησή του τους ζήτησε να εφαρμόσουν μια σειρά μέτρων, μεταξύ άλλων έναν «έλεγχο» των απόψεων των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδάλλως το ομοσπονδιακό κράτος θα διακόψει τις επιχορηγήσεις.

Το Χάρβαρντ, εν αντιθέσει με το πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις αξιώσεις αυτές.

Σε μια επιστολή προς τους φοιτητές και τους καθηγητές, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Άλαν Γκάρμπερ διαβεβαίωσε χθες ότι το Χάρβαρντ δεν θα εγκαταλείψει «την ανεξαρτησία του, ούτε τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα».

Για τρία τέταρτα του αιώνα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει χορηγήσει υποτροφίες και συμβάσεις στο Χάρβαρντ και σε άλλα πανεπιστήμια για να βοηθήσει στην πληρωμή της εργασίας που, μαζί με τις επενδύσεις των ίδιων των πανεπιστημίων, οδήγησε σε πρωτοποριακές καινοτομίες σε ένα ευρύ φάσμα ιατρικών, μηχανικών και επιστημονικών πεδίων.

Αυτές οι καινοτομίες έχουν κάνει αμέτρητους ανθρώπους στη χώρα μας και σε ολόκληρο ον πλανήτη πιο υγιείς και ασφαλείς. Τις τελευταίες εβδομάδες, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει απειλήσει τις συνεργασίες της με πολλά πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου του Χάρβαρντ, για κατηγορίες για αντισημιτισμό στις πανεπιστημιουπόλεις μας.

Αυτές οι συνεργασίες είναι από τις πιο παραγωγικές και ωφέλιμες στην αμερικανική ιστορία. Νέοι ορίζοντες μας δείχνουν τον δρόμο για αλλαγές στις ζωές μας – από θεραπείες για ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον και ο διαβήτης, μέχρι τις ανακαλύψεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την κβαντική επιστήμη και μηχανική και πολλούς άλλους πιθανούς τομείς.

Η αποχώρηση της κυβέρνησης από αυτές τις συνεργασίες κινδυνεύει τώρα όχι μόνο για την υγεία και την ευημερία εκατομμυρίων ατόμων αλλά και την οικονομική ασφάλεια και ζωτικότητα του έθνους μας.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, η διοίκηση εξέδωσε μια ενημερωμένη και διευρυμένη λίστα αιτημάτων, προειδοποιώντας ότι το Χάρβαρντ πρέπει να συμμορφωθεί εάν επιθυμεί να «διατηρήσουμε την οικονομική σχέση [μας] με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Καθιστά σαφές ότι δεν είναι στις προθέσεις της να συνεργαστεί μαζί μας για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού με συνεργατικό και εποικοδομητικό τρόπο.

Αν και ορισμένα από τα αιτήματα που περιγράφονται από την κυβέρνηση στοχεύουν στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού, στην πλειονότητά τους αντιπροσωπεύουν μια άμεση κυβερνητική παρέμβαση στις «πνευματικές συνθήκες» που επικρατούν στο Χάρβαρντ.

Σας ενθαρρύνω να διαβάσετε την επιστολή για να κατανοήσετε πληρέστερα τις άνευ προηγουμένου απαιτήσεις που τίθενται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τον έλεγχο της κοινότητας του Χάρβαρντ.

Περιλαμβάνουν απαιτήσεις για «έλεγχο» των απόψεων του φοιτητικού σώματος, του διδακτικού προσωπικού, του προσωπικού μας και για «μείωση τη ισχύος» ορισμένων φοιτητών, καθηγητών και διοικητικών στελεχών που στοχοποιούνται λόγω των ιδεολογικών τους απόψεων.

Έχουμε ενημερώσει τη διοίκηση μέσω του νομικού μας συμβούλου ότι δεν θα αποδεχθούμε την προτεινόμενη συμφωνία τους. Το Πανεπιστήμιο δεν θα παραιτηθεί από την ανεξαρτησία του ούτε θα παραιτηθεί από τα συνταγματικά του δικαιώματα.

Η συνταγή της διοίκησης υπερβαίνει τις εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία (σ.σ. του αμερικανικού Συντάγματος) και υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα όρια της εξουσίας της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον νόμο. Και απειλεί τις αξίες μας ως ιδιωτικό ίδρυμα που καταπιάνεται με την επιδίωξη, την παραγωγή και τη διάδοση της γνώσης.

Καμία κυβέρνηση -ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα είναι στην εξουσία- δεν πρέπει να υπαγορεύει τι μπορούν να διδάξουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ποιους μπορούν να δέχονται και να προσλαμβάνουν και ποιους τομείς σπουδών και έρευνας μπορούν να ακολουθήσουν.

Εν τω μεταξύ, ο Μπαράκ Ομπάμα καταδικάζει την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να παγώσει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το παλαιότερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, ύστερα από την άρνηση του κορυφαίου ιδρύματος να αποδεχτεί τη λίστα αιτημάτων του Λευκού Οίκου.

Σε μια από τις πιο έντονες τοποθετήσεις του απέναντι στη διοίκηση Τραμπ, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επαινεί το Χάρβαρντ για την αντίδρασή του στην ομοσπονδιακή παρέμβαση στις διοικητικές πρακτικές των πανεπιστημίων.

«Το Χάρβαρντ έθεσε το παράδειγμα για τα υπόλοιπα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα – απορρίπτοντας μια παράνομη και αδέξια απόπειρα φίμωσης της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ενώ παράλληλα λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι φοιτητές του μπορούν να επωφελούνται από ένα περιβάλλον πνευματικής αναζήτησης, έντονου διαλόγου και αμοιβαίου σεβασμού.

Ελπίζουμε ότι και άλλα ιδρύματα θα ακολουθήσουν το παράδειγμα», γράφει στο X.

