Με περίσσιο θάρρος, η βρετανίδα ηθοποιός, Florence Pugh πήδηξε από τα 679 μέτρα ύψος για τις ανάγκες της νέας ταινίας της Marvel, «Thunderbolts».

Η 29χρονη Pugh θα υποδυθεί τη Μαύρη Χήρα, κατά κόσμον Γελένα Μπέλοβα.

Στο βίντεο βλέπουμε την Pugh στην κορυφή του Merdeka 118, στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας. Πρόκειται για έναν υπερσύγχρονο ουρανοξύστη, και το δεύτερο υψηλότερο κτίριο στον κόσμο με ύψος 678,9 μέτρα.

Δείτε το βίντεο:

they posted this after knowing florence pugh was jumping off the world’s second-tallest building, located in Kuala Lumpur, Malaysia btw

pic.twitter.com/AU1mWh0x9B https://t.co/JwloqKyWrW

— roséanna pork🐰 (@precociousblue) April 15, 2025