Φλόρενς Πίου: Ξύρισε τα μαλλιά της για τις ανάγκες της ταινίας «We Live in Time»

Η Φλόρενς Πίου τράβηξε τα βλέμματα στα social media με την νέα της εμφάνιση. Η Βρεττανή ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο δείχνοντας το κεφάλι της το οποίο είναι ξυρισμένο.

Την αλλαγή αυτή την έκανε, κατά πως φαίνεται, για τις ανάγκες του ρόλου της στην ταινία «We Live in Time» στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Άντριου Γκάρφιλντ και υποδύεται μία γυναίκα που δίνει μάχη με τον καρκίνο.

View this post on Instagram A post shared by Florence Pugh (@florencepugh)

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση η Φλόρενς Πίου έγραψε: «Η ταινία ‘We Live In Time΄ κάνει πρεμιέρα αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο στο πλαίσιο του LFF, και καθώς ετοιμάζω ένα ξεχωριστό λεύκωμα, ήθελα να μοιραστώ αυτό που μόλις βρήκα. Αυτή ήταν πραγματικά η πρώτη φορά που το είδα, και με την Chessie συνειδητοποιήσαμε ότι είχα ξεχάσει να το πω στην οικογένειά μου».

Η κινηματογραφική πορεία της Φλόρενς Πίου

Η Φλόρενς Πίου έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο συμμετέχοντας στην ταινία «The falling» του 2014, ενώ κέρδισε το βραβείο BIFA ως καλύτερης ηθοποιού για την ταινία «Lady Macbeth» του 2016.

Η διεθνής αναγνώριση της Πίου επήλθε τελικά όμως το 2019, λόγω της βιογραφικής αθλητικής ταινίας «Πολεμώντας την Οικογένεια μου» και της ταινίας τρόμου «Midsommar», αλλά και του ρόλου της Amy March που υποδύθηκε στην ταινία «Μικρές κυρίες».

Αλλές μεγάλες παραγωγές στις οποίες συμμετείχε η ηθοποιός αποτελούν το «Black Widow» του 2021, το «Don’t Worry Darling» του 2022, το «Puss in Boots: The Last Wish» του 2022, το «Oppenheimer» του 2023, το δεύτερο μέρος του «Dune» που παρακολουθήσαμε τη φετινή χρονιά, ενώ αναμένουμε να την δούμε και στην ταινία «Thunderbolts*» από την Marvel Studios το 2025.