Άντριου Γκάρφιλντ: Αποθέωση γιατί μίλησε για τους Παλαιστίνιους που χάνονται στη Γάζα

Τη στιγμή που οι περισσότεροι σιωπούν, ο εβραίος από την πλευρά του πατέρα του, Άντριου Γκάρφιλντ αποφάσισε να δώσει μαθήματα ενσυναίσθησης και ανθρωπιάς, εκμεταλλευόμενος την καμπάνια προβολής για τη νέα του ταινία «We Live in Time» ώστε να αναδείξει τη συνεχιζόμενη κρίση στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης για την προώθηση της ταινίας που θα μας κάνει όλους να δακρύσουμε (γράφουν τα media του εξωτερικού), ο (Eβραίος από την πλευρά του πατέρα του) Άντριου Γκάρφιλντ αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ίσως εκεί (πρέπει) να βάλουμε την καρδιά και την ενέργειά μας, και σε οποιονδήποτε υποφέρει, καταπιέζεται, οποιονδήποτε δεν έχει την επιλογή να ζήσει μια ζωή με αξιοπρέπεια

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο podcast «Happy Sad Confused» που ηχογραφήθηκε ζωντανά την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, ο Άντριου Γκάρφιλντ ρωτήθηκε από τον οικοδεσπότη Τζος Χόροβιτς για το τι είδους ρόλο θέλει να παίξει στη συνέχεια.

Ο Γκάρφιλντ απάντησε, εντελώς απροσδόκητα, κάτι άλλο:

«Θα έπρεπε να διαθέσουμε την ενέργειά μας σε κάτι που έχει πραγματικά σημασία», είπε. «Ίσως στις ζωές, δεν ξέρω, των Παλαιστινίων στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Ίσως εκεί (πρέπει) να βάλουμε την καρδιά και την ενέργειά μας, και σε οποιονδήποτε υποφέρει, οποιονδήποτε καταπιέζεται, οποιονδήποτε υποφέρει υπό το βάρος της φρίκης του κόσμου μας αυτή τη στιγμή, οποιονδήποτε δεν έχει την επιλογή να ζήσει μια ζωή με αξιοπρέπεια» είπε.

View this post on Instagram A post shared by AJ+ (@ajplus)

«Εκεί πρέπει να πηγαίνει η ενέργειά μας αυτή τη στιγμή» υπογράμμισε.

Το κοινό και στη συνέχεια το διαδίκτυο αποθέωσαν τον Γκάρφιλντ που καταχειροκροτήθηκε για την ανθρωπιά και την αλήθεια του.

Υπέρ της κατάπαυσης

Ο Γκάρφιλντ είναι συνεπής στην ατζέντα του. Πέρυσι ο ηθοποιός -που έχει υποδυθεί τον Πίτερ Πάρκερ ως Spider Man το 2012 στην ταινία The Amazing Spider-Man, στο The Amazing Spider-Man 2 και αργότερα στο Spider-Man: No Way Home-, ήταν ένας από τους πολλούς δημιουργούς που υπέγραψαν την επιστολή Artists4Ceasefire, με την οποία προέτρεπαν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να επισπεύσει την κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Από τον Οκτώβριο του 2023, περισσότεροι από 41.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο podcast, ο Γκάρφιλντ αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του με τον αείμνηστο ηθοποιό Χιθ Λέτζερ στην ταινία «The Imaginarium of Doctor Parnassus» του 2009.

Είπε ότι είχε «πολλά ενθύμια» του Λέτζερ, με πιο χαρακτηριστικό ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου που ο αδικοχαμένος ηθοποιός έδωσε στον Γκάρφιλντ όταν ο τελευταίος του έκανε κομπλιμέντο για την υποκριτική του δεινότητα.

Η ταινία που συγκινεί

Στο δράμα «We Live in Time» που αναμένεται στις αίθουσες συμπρωταγωνιστούν οι Γκάρφιλντ και Φλόρενς Πιου, υποδυόμενοι ένα νεαρό ζευγάρι το οποίο γνωρίζεται με τον πιο απροσδόκητο τρόπο, ερωτεύεται και αποφασίζει να εξερευνήσει την προοπτική ενός ευτυχισμένου κοινού βίου. Όμως η ζωή και μια σοβαρή ασθένεια επιφυλάσσουν άλλα σχέδια γι’ αυτούς.

Ο σκηνοθέτης του υποψήφιου για τρία Όσκαρ «Brooklyn» Τζον Κρόουλι, υπογράφει τη δραματική κομεντί που μέχρι σήμερα έχει πάρει εξαιρετικά καλές κριτικές στο εξωτερικό κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.