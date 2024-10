Spider-Μan 4: Όταν ο Τομ Χόλαντ διάβασε το σενάριο με την Ζεντάγια

Ο Τομ Χόλαντ ήταν καλεσμένος στο podcast «Rich Roll Podcast». Ο Βρετανός ηθοποιός αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι πρόσφατα διάβασε ένα προσχέδιο του σεναρίου για την τέταρτη ταινία «Spider-Μan».

Αναφορικά με το σενάριο ο Χόλαντ δήλωσε πως έχει δρόμο μπροστά της ακόμη για να τελειοποιηθεί. Συμπλήρωσε όμως πως παρά το γεγονός πως «οι σεναριογράφοι κάνουν εξαιρετική δουλειά».

Το Variety επιβεβαίωσε τον Σεπτέμβριο ότι ο σκηνοθέτης του «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, βρίσκεται στις πρώτες συζητήσεις για τη σκηνοθεσία της συνέχειας, παίρνοντας τα ηνία του franchise από τον Τζον Γουάτς.

Tom Holland says the «Spider-Man 4» script is «excellent» but «needs work. The writers are doing a great job.»

«Zendaya and I sat down and read it together and we at times were bouncing around the living room like this is a real movie worthy of the fans’ respect,» he said after… pic.twitter.com/Ywb9IvMbkM

