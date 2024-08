«Νέα μάσκα, ίδια αποστολή»: Έτσι ο Ρόμπερ Ντάουνι Τζ. πήρε τον ρόλο του Doctor Doom

Το 2019 ήταν μια μεγάλη χρονιά για την Marvel Studios, αφού η κυκλοφορία της ταινίας «Avengers: Endgame» επέφερε στην εταιρία σχεδόν 2,8 δισ. δολάρια. Μετά από αυτό η ζωή «τράβηξε την κατηφόρα», καθώς τα project της εταιρίας δεν είχαν την ίδια εμπορική επιτυχία τα τελευταία πέντε χρόνια. Μια κατάσταση που δημιούργησε προβληματισμό στη Marvel και ανάγκασε τα κεφάλια της να βρουν ένα τρόπο για να γυρίσουν την εις βάρος τους κατάσταση. Τελικά η λύση βρέθηκε και ακούει σε ένα όνομα: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ.

Πριν από περίπου ένα μήνα, ο σούπερ σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε στο Comic-Con κι εκεί λέγοντας την φράση «νέα μάσκα, ίδια αποστολή. Τι να πω, μου αρέσει να παίζω περίπλοκους χαρακτήρες», έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Η επιστροφή του Ντάουνι στο σύμπαν της Marvel, ως Doctor Doom σε τουλάχιστον δύο ταινίες, είναι γεγονός και τώρα ήρθε η στιγμή να αποκαλυφθούν και τα παρασκήνια αυτής της συμφωνίας.

Ο 50χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε την Τρίτη στο επεισόδιο του podcast «Awards Chatter» του Hollywood Reporter και επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος των Marvel Studios, Κέβιν Φάιγκι, μετά από μια συζήτηση που προέκυψε εξ απροόπτου, τον έπεισε να επιστρέψει στο MCU. Φαίνεται πως ο Φάιγκι αναμένει μια αντίστοιχη επιτυχία με αυτή των περασμένων ετών από τη συνεργασία του με τον ηθοποιό, καθώς η συζήτηση που έλαβε χώρα μεταξύ τους, όπως αποκάλυψε ο σταρ του Hollywood, είχε ιδιαιτέρως σοβαρό ύφος, έτσι ώστε να αποφύγουν τα λάθη των τελευταίων ετών.

Robert Downey Jr. returns to the MCU as Victor von Doom in «Avengers: Doomsday,» directed by the Russo brothers https://t.co/1xruBMTOTe pic.twitter.com/H2gyhYI8VD

— Variety (@Variety) July 28, 2024