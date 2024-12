Φλόρενς Πίου: Δεν θέλω να χωράω σε στερεότυπα που φτιάχνουν οι άλλοι κι ας με πουν προβληματική

Η Φλόρενς Πίου τοποθετήθηκε πάνω στο κατά πόσο το Χόλιγουντ αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο γυναίκες και άνδρες. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια είναι δύσκολο για μια γυναίκα να αποτελεί μέρος του μεγαθηρίου της showbiz, καθώς αντιμετωπίζεται χωρίς σεβασμό.

Ως παράδειγμα έθεσε μάλιστα την περίπτωση της Κίρα Νάιτλι και το πόσο άσχημα της είχε φερθεί ο Τύπος, όταν ξεκίνησε την καριέρα της.

Florence Pugh is explaining why it’s «exhausting» for young women in Hollywood

