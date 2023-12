Φλόρενς Πιου: Η στιγμή που τη χτύπησαν με αντικείμενο στο μάτι

Η Φλόρενς Πιου βρέθηκε στο Σάο Πάολο για να προωθήσει την επερχόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας «Dune: Part Two», μεταξύ άλλων, μαζί με τους Όστιν Μπάτλερ, Τίμοθι Σάλαμε και Ζεντάγια.

Μπορεί η υποδοχή τους από το κοινό εκεί να ήταν θερμή, αλλά ένα απρόοπτο που συνέβη με πρωταγωνίστρια την 27χρονη ηθοποιό, επισκίασε την εκδήλωση.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο, την ώρα που ο σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί ποζάρουν στην σκηνή, κάποιος από το κοινό πέταξε ένα αντικείμενο με στόχο το πρόσωπο της Πιου. Το άγνωστο μέχρι στιγμής αντικείμενο, βρήκε την ηθοποιό πάνω από το φρύδι της, και η αντίδραση της ήταν αρκετή για να νιώσουμε και εμείς τον πόνο.

Η ίδια εξεπλάγην δυσάρεστα, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Για καλή της τύχη, ούτε μάτωσε, όπως έχουμε δει σε αντίστοιχα περιστατικά. Δεν παύει όμως να πόνεσε τρομερά, και δεν το έκρυψε.

Someone threw something at Florence Pugh and hit her in the face at Brazil Comic Con #Dune2

pic.twitter.com/244KrZteRi

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 3, 2023