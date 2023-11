Οι απεργίες του Χόλιγουντ τελείωσαν, αλλά τίποτα δεν είναι όπως πριν

Ακόμη και πριν από την απεργία, κάθε στούντιο εξέταζε εκ νέου τη στρατηγική του για το streaming. Οι πολύμηνες εργατικές αναταραχές στο Χόλιγουντ φτάνουν στο τέλος τους, αλλά το τοπίο που περιμένει τους ηθοποιούς και τους συγγραφείς μετά την απεργία μπορεί να μην είναι καθόλου χαρούμενο.

Η κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία θα μπορούσε δικαίως να γιορτάσει την ολοκλήρωση αυτή την εβδομάδα μιας εξαντλητικής, παρατεταμένης στάσης εργασίας που ξεκίνησε τον Μάιο όταν η συντεχνία των συγγραφέων κατέβηκε στις γραμμές περιφρούρησης αποκτώντας μεγαλύτερη δύναμη όταν τα μέλη της Screen Actors Guild-Αμερικανικής Ομοσπονδίας Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Καλλιτεχνών απήργησαν μαζί τους, στα μέσα Ιουλίου.

Μια ιστορική στιγμή

Οι απεργίες ήταν ιστορικές ως προς τη διάρκεια και το κόστος τους, προκαλώντας οικονομικές απώλειες ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους. Καθώς το Χόλιγουντ την Πέμπτη άρχισε να επιστρέφει βιαστικά στην παραγωγή και οι αστέρες ξαναβγήκαν στα κόκκινα χαλιά, πολλοί σίγουρα εξακολουθούσαν να περιποιούνται τις πληγές από την πικρή διαμάχη με τα στούντιο, ακόμη και μετά από μια συμφωνία που όπως λέει η συντεχνία οι ηθοποιοί κέρδισαν μια γερή αύξηση του κατώτατου μισθού και προστασία όσον αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Αλλά καθώς οι ηθοποιοί θα ανταλλάσσουν τα απεργιακά πανό με τα χαρτιά των οντισιόν και τα δελτία πρόσκλησης, θα επιστρέφουν σε μια βιομηχανία που εξακολουθεί να βρίσκεται εν μέσω επώδυνων μετασχηματισμών και ανακατατάξεων.

Τελικά, οι ηθοποιοί αποδέχτηκαν ένα μπόνους που θα συνδέεται με την τηλεθέαση

Οι απεργίες προκλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τους πολέμους του streaming, μια ψηφιακή κούρσα για να γεμίσουν πλατφόρμες όπως το Disney+ και το HBO Max (τώρα απλά «Max») με αρκετό περιεχόμενο για να ανταγωνιστούν το Netflix. Αυτή η ελλειμματική μετάβαση έριξε πολλά από τα οικονομικά της ψυχαγωγίας εκτός ελέγχου. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα των διαπραγματεύσεων της SAG-AFTRA με τα στούντιο ήταν η προσπάθεια του σωματείου να κερδίσει ένα ποσοστό – 1 ή 2% – των εσόδων από το streaming, για να αντικαταστήσει τα χαμένα κέρδη. Τελικά, οι ηθοποιοί αποδέχτηκαν ένα μπόνους που θα συνδέεται με την τηλεθέαση.

Αλλά, ακόμη και πριν από την απεργία, κάθε στούντιο εξέταζε εκ νέου τη στρατηγική του για το streaming. Μετά από αρκετά χρόνια αχαλίνωτων πράσινων φώτων, τα περισσότερα στούντιο κάνουν πίσω, επιδιώκοντας να γυρίσουν λιγότερες σειρές και ταινίες, μειώνοντας το προσωπικό και αναζητώντας απεγνωσμένα έναν δρόμο προς την κερδοφορία. Η Wall Street, που δεν είναι πλέον ενθουσιασμένη με τους αριθμούς των συνδρομητών, θέλει να δει και κέρδη.

Οι απεργίες ήταν ιστορικές ως προς τη διάρκεια και το κόστος τους, προκαλώντας οικονομικές απώλειες ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους

Τα επακόλουθα της απεργίας μπορεί να μοιάζουν λιγότερο με πάρτι και περισσότερο με hangover

«Η επιχείρηση streaming έχει καταστραφεί εντελώς. Υπάρχει πάρα πολύ περιεχόμενο και κανείς δεν φαίνεται να μπορεί να βγάλει κέρδος από αυτό» λέει ο Jonathan Taplin, ομότιμος διευθυντής του USC Annenberg Innovation Lab και συγγραφέας του βιβλίου «The End of Reality: How Four Billionaires are Selling a Fantasy Future of the Metaverse, Mars, and Crypto».

Και οι δύο απεργίες, λέει ο Taplin, ήταν επιτυχείς επειδή οι συντεχνίες απέκτησαν προπύργια έναντι του πιθανού αποδεκατισμού από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά ο δρόμος μπροστά, κατά τη διάρκεια του οποίου αναμένει ότι η γραμμική τηλεόραση θα καταρρεύσει και ορισμένες υπηρεσίες streaming θα βάλουν λουκέτο, θα είναι τεταμένος.

«Ολόκληρη η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη αναστάτωση» λέει ο Taplin. «Θα ξεκαθαρίσει μόνη της μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, αλλά θα είναι επώδυνο».

Καλύτερη αμοιβή αλλά λιγότερες δουλειές και έντονος ανταγωνισμός

Αυτός είναι ο κόσμος που περιμένει τους ηθοποιούς καθώς επιστρέφουν βιαστικά στα σκηνικά: Καλύτερη αμοιβή αλλά λιγότερες δουλειές και έντονος ανταγωνισμός. Ο Matt Belloni του Puck έγραψε: «Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια περίοδος ανακούφισης και γιορτής στο Χόλιγουντ μοιάζει περισσότερο με αυτό που βιώνουν οι στρατιώτες σε αμέτρητες πολεμικές ταινίες – η φρίκη της μάχης δίνει τη θέση της στην εξίσου ζοφερή πραγματικότητα του νέου κόσμου για τον οποίο πολέμησαν».

Παρόλα αυτά, οι απεργίες αναπροσάρμοσαν την εξουσία στο Χόλιγουντ, κερδίζοντας καλύτερες αμοιβές για τους ηθοποιούς και τους συγγραφείς και συσπειρώνοντας την υποστήριξη των συνδικάτων σε ολόκληρη τη βιομηχανία. Προβλέπονται κι άλλες μάχες. Η σύμβαση της Διεθνούς Συμμαχίας Εργαζομένων Θεατρικών Σκηνών, η οποία εκπροσωπεί τα μέλη του προσωπικού, λήγει στα τέλη Ιουλίου.

Εν τω μεταξύ, εδώ και μήνες, τα στούντιο έχουν δηλώσει ότι προχωρούν σε περικοπές. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Walt Disney Co. CEO Bob Iger, σε μια κλήση για τα κέρδη όπου διαφήμισε τα οικονομικά οφέλη από τις περισσότερες από 8.000 περικοπές θέσεων εργασίας, δήλωσε ότι η εταιρεία επικεντρώνεται στην ενοποίηση: «Κάνουμε λιγότερα, εστιάζουμε περισσότερο στην ποιότητα».

Το Netflix, το οποίο νωρίτερα είχε θέσει ως στόχο μια νέα πρωτότυπη ταινία κάθε εβδομάδα, δήλωσε ότι τώρα στοχεύει περίπου στο μισό

Ο χορός των απολύσεων

«Τη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, ήμασταν έτοιμοι να αυξήσουμε σημαντικά τα έσοδά μας», δήλωσε ο Iger. «Και πάντα πίστευα ότι η ποσότητα μπορεί να είναι στην πραγματικότητα αρνητική όταν πρόκειται για την ποιότητα. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς συνέβη. Χάσαμε την προσοχή μας».

Το Netflix, το οποίο νωρίτερα είχε θέσει ως στόχο μια νέα πρωτότυπη ταινία κάθε εβδομάδα, δήλωσε ότι τώρα στοχεύει περίπου στο μισό. Το Hulu, το οποίο η Disney σχεδιάζει να συνδυάσει με το Disney+ μετά την απόκτηση του μεριδίου της Comcast, αδυνατίζει. Η Peacock έχασε 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, δήλωσε η Comcast- ανακοίνωσε απολύσεις στο τμήμα μάρκετινγκ την Πέμπτη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros. Discovery David Zaslav έχει λάβει δραστικά μέτρα για να βάλει σε τάξη τη Max, ενώ το στούντιο μετά τη συγχώνευση φέρει χρέος 43 δισ. δολαρίων.

Οι απεργίες αναπροσάρμοσαν την εξουσία στο Χόλιγουντ, κερδίζοντας καλύτερες αμοιβές για τους ηθοποιούς και τους συγγραφείς και συσπειρώνοντας την υποστήριξη των συνδικάτων σε ολόκληρη τη βιομηχανία

Η κορύφωση της τηλεόρασης, λένε κάποιοι, έχει τελειώσει

«Πρόκειται για μια αναστάτωση γενεών που περνάμε», δήλωσε την Τετάρτη ο Zaslav. «Αν συμβαίνει αυτό με μια υπηρεσία streaming που χάνει δισεκατομμύρια δολάρια είναι πραγματικά, πραγματικά δύσκολο να περάσεις στην επίθεση».

Οι ακυρώσεις γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες καθώς οι streamers γίνονται πιο επιλεκτικοί. Εν μέρει λόγω των απεργιών, η παραγωγή σειρών θα υποχωρήσει για πρώτη φορά μετά από χρόνια το 2023, αφού πέρυσι έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, όταν έγιναν 599 πρωτότυπες σειρές. Η κορύφωση της τηλεόρασης, λένε κάποιοι, έχει τελειώσει.

Αλλά εξακολουθούν να πετιούνται τεράστια ποσά. Η Apple Studios, για παράδειγμα, βρίσκεται πίσω από δύο από τις ταινίες με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό του φθινοπώρου, τους «Δολοφόνους του ανθισμένου φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορτσέζε και τον «Ναπολέοντα» του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Θα το δείξει η ιστορία

Ο Duncan Crabtree-Ireland, επικεφαλής διαπραγματευτής της SAG-AFTRA, παραμένει αισιόδοξος για το τι μέλλει γενέσθαι.

«Αναγνωρίζω ότι κατά τη διάρκεια μιας απεργίας, μερικές φορές η ρητορική γίνεται έντονη. Οι άνθρωποι μερικές φορές λένε πράγματα με σκοπό να προκαλέσουν αντιδράσεις», δήλωσε την Τετάρτη ο Duncan Crabtree-Ireland.

«Και έτσι νομίζω ότι πραγματικά θα δούμε τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της βιομηχανίας. Αλλά η προσδοκία μου είναι ότι θέλουν πραγματικά να επαναφέρουν τους ανθρώπους στην εργασία τους και ότι θα το πράξουν».

*Με στοιχεία από elpais.com